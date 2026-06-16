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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

İranlı futbolcu Mohammad Mohebi, Dünya Kupası'nın Yeni Zelanda ile oynanan açılış maçında gol attıktan sonra yaptığı ve 'silah' olarak yorumlanan sevinç hareketini açıklıyor

Dünya Kupası
İran
M. Mohebi
İran - Yeni Zelanda
Yeni Zelanda

Mohammad Mohebi'nin İran'ın Yeni Zelanda ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçındaki gol sevinci, geniş çapta tartışmalara yol açtı; pek çok kişi bu hareketi siyasi bir mesaj olarak yorumladı. Orta saha oyuncusunun bu hareketleri, takım arkadaşı Ramin Rezaeian'ın maç sonrası açıklamalarıyla birleşince, Team Melli'nin açılış maçını çevreleyen gergin atmosferde eleştirilerin yoğunlaşmasına neden oldu.

  • Mohebi'nin kutlaması mercek altına alındı

    Mohebi, İran'ın Yeni Zelanda ile oynadığı Dünya Kupası grup aşaması açılış maçında 64. dakikada attığı beraberlik golüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu gol, Team Melli'nin 2-2'lik beraberliği garantilemesini sağlasa da, orta saha oyuncusunun gol sevinci kısa sürede sahadaki olayların önüne geçti. Golün ardından 27 yaşındaki oyuncu, koluna iki parmağını doğrulttuktan sonra sağ elindeki iki parmağını uzatarak havada salladı. Bu hareket, gözlemciler tarafından yaygın olarak "silah" işareti olarak yorumlandı.

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  • Mohebi kutlamayı anlatıyor

    Bu sevinç gösterisi internette büyük yankı uyandırdı; bazı taraftarlar ve yorumcular, İran’ın da dahil olduğu siyasi gerilimlerin damgasını vurduğu bu turnuva sırasında FIFA’dan olayı yeniden değerlendirmesini talep etti. Ancak Mohebi, bunun sadece bir sevinç gösterisi olduğunu vurguladı.

    Mohebi, "Los Angeles'ta yaşayan tüm İranlılara teşekkür etmek istedim, harika bir atmosfer yaratıyorlar. Bu kutlama aklıma geldi ve tüm taraftarlar için bunu [hareketleri] yapıyorum, sadece bir kutlama, bilirsiniz." dedi.



  • Rezaeian, siyasi imaları ele alıyor

    Maçın ardından takım arkadaşı Rezaeian'ın gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından gol sevinçlerine olan ilgi daha da arttı. Rezaeian, gol attıktan sonra taraftarlara doğru koşarken yüzünü formasıyla örtmesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi gol sevinciyle ilgili sorulduğunda Rezaeian, bunun siyasi bir unsuru olduğunu kabul etti ancak ayrıntılara girmekten kaçındı.

    "Bu siyasi bir şey (gol sevinci), bunun hakkında konuşmak istemiyorum," dedi. Defans oyuncusu ayrıca odağı tekrar futbola çevirmeye çalışarak şunları ekledi: "Buraya futbol sorularını yanıtlamaya geldik. Eğer bizim (İran halkı) arasında bir sorun varsa, bu bizim aramızda."

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FIFA bir karar vermek zorunda

    FIFA, Mohebi'nin yaptığı hareketle ilgili yorum almak üzere kendisiyle temasa geçildi; dikkatler artık bu yönetim organının kutlamaları daha ayrıntılı bir şekilde soruşturmaya karar verip vermeyeceğine yönelecek. Bu arada İran, 21 Haziran'da Los Angeles'ta G Grubu'nun ikinci maç gününde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanacak.

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