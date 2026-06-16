Getty Images Sport
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İranlı futbolcu Mohammad Mohebi, Dünya Kupası'nın Yeni Zelanda ile oynanan açılış maçında gol attıktan sonra yaptığı ve 'silah' olarak yorumlanan sevinç hareketini açıklıyor
Mohebi'nin kutlaması mercek altına alındı
Mohebi, İran'ın Yeni Zelanda ile oynadığı Dünya Kupası grup aşaması açılış maçında 64. dakikada attığı beraberlik golüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu gol, Team Melli'nin 2-2'lik beraberliği garantilemesini sağlasa da, orta saha oyuncusunun gol sevinci kısa sürede sahadaki olayların önüne geçti. Golün ardından 27 yaşındaki oyuncu, koluna iki parmağını doğrulttuktan sonra sağ elindeki iki parmağını uzatarak havada salladı. Bu hareket, gözlemciler tarafından yaygın olarak "silah" işareti olarak yorumlandı.
Mohebi kutlamayı anlatıyor
Bu sevinç gösterisi internette büyük yankı uyandırdı; bazı taraftarlar ve yorumcular, İran’ın da dahil olduğu siyasi gerilimlerin damgasını vurduğu bu turnuva sırasında FIFA’dan olayı yeniden değerlendirmesini talep etti. Ancak Mohebi, bunun sadece bir sevinç gösterisi olduğunu vurguladı.
Mohebi, "Los Angeles'ta yaşayan tüm İranlılara teşekkür etmek istedim, harika bir atmosfer yaratıyorlar. Bu kutlama aklıma geldi ve tüm taraftarlar için bunu [hareketleri] yapıyorum, sadece bir kutlama, bilirsiniz." dedi.
Rezaeian, siyasi imaları ele alıyor
Maçın ardından takım arkadaşı Rezaeian'ın gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından gol sevinçlerine olan ilgi daha da arttı. Rezaeian, gol attıktan sonra taraftarlara doğru koşarken yüzünü formasıyla örtmesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi gol sevinciyle ilgili sorulduğunda Rezaeian, bunun siyasi bir unsuru olduğunu kabul etti ancak ayrıntılara girmekten kaçındı.
"Bu siyasi bir şey (gol sevinci), bunun hakkında konuşmak istemiyorum," dedi. Defans oyuncusu ayrıca odağı tekrar futbola çevirmeye çalışarak şunları ekledi: "Buraya futbol sorularını yanıtlamaya geldik. Eğer bizim (İran halkı) arasında bir sorun varsa, bu bizim aramızda."
- Getty Images Sport
FIFA bir karar vermek zorunda
FIFA, Mohebi'nin yaptığı hareketle ilgili yorum almak üzere kendisiyle temasa geçildi; dikkatler artık bu yönetim organının kutlamaları daha ayrıntılı bir şekilde soruşturmaya karar verip vermeyeceğine yönelecek. Bu arada İran, 21 Haziran'da Los Angeles'ta G Grubu'nun ikinci maç gününde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanacak.