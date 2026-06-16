İranlı futbolcu Mohammad Mohebi, Dünya Kupası'nın Yeni Zelanda ile oynanan açılış maçında gol attıktan sonra yaptığı ve 'silah' olarak yorumlanan sevinç hareketini açıklıyor

Bu sevinç gösterisi internette büyük yankı uyandırdı; bazı taraftarlar ve yorumcular, İran’ın da dahil olduğu siyasi gerilimlerin damgasını vurduğu bu turnuva sırasında FIFA’dan olayı yeniden değerlendirmesini talep etti. Ancak Mohebi, bunun sadece bir sevinç gösterisi olduğunu vurguladı.

Mohebi, "Los Angeles'ta yaşayan tüm İranlılara teşekkür etmek istedim, harika bir atmosfer yaratıyorlar. Bu kutlama aklıma geldi ve tüm taraftarlar için bunu [hareketleri] yapıyorum, sadece bir kutlama, bilirsiniz." dedi.







