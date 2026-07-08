İranlı futbolcu, Koora'ya verdiği röportajda: “Dünya Kupası'ndan kasıtlı olarak elendik!”

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Her büyük turnuvada, yarışmadan erken elenen milli takımlar olur, ancak hikayeleri maçın bitiş düdüğüyle sona ermez. 2026 Dünya Kupası’nın en tartışmalı konularından biri, İran milli takımının yaşadıklarıdır. İran, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır karşısında 3 beraberlikle yetinerek grup aşamasından hiç mağlup olmadan turnuvadan ayrıldı; ancak son anlarda en iyi üçüncü takımlar arasında yer alma umutları suya düştü.

İran milli takımı son nefesine kadar umutlarını kaybetmemiş olsa da, turnuvadan elenmesi, turnuva öncesi hazırlıklardan başlayıp, siyasi gerilimler nedeniyle ABD’ye giriş vizeleriyle ilgili krize ve Mısır karşısında iptal edilen golüne kadar uzanan geniş çaplı bir tartışma dalgasının önünü açtı. ve en iyi üçüncü takımlar arasındaki yarışı belirleyen dramatik senaryoya kadar uzanıyor.

Kooora ile yapılan bu özel röportajda, son anda nihai kadrodan çıkarılmasına rağmen milli takım heyetinde yer alan İran Milli Takımı’nın ofansif orta saha oyuncusu Hadi Habibi Nejad, turnuva boyunca milli takımın yaşadıklarının perde arkasını anlatıyor.

30 yaşındaki Habibi Nejad, İran futbolunun tanınmış isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyun kurucu ve kanat pozisyonlarında oynayabilen oyuncu, sol ayağıyla sergilediği beceri ve gol fırsatları yaratma yeteneğiyle öne çıkıyor. Traktor’da geçirdiği önemli dönemlerin ardından şu anda Jadramlu Ardakan forması giyiyor.

İranlı milli futbolcu, erken elenmenin nedenlerine değindi ve neden milli takımının Dünya Kupası’ndaki en şanssız takım olduğunu düşündüğünü açıkladı. Ayrıca, son dakikalarda eleme hayallerinin suya düşmesinin ardından oyuncuların hissettiklerini anlattı ve Riyad Mahrez’in açıklamalarına da yorumda bulundu.

Habibi Nejad, İran’ın katılımı üzerindeki siyasi ve organizasyonel koşulların etkisini de gündeme getirdi. Birçok mesaj içeren bu röportajda, İran milli takımının tarihindeki en tartışmalı katılımlarından birine ilişkin kamp içinden bir anlatım sunuyor. Röportajın metni şöyle: