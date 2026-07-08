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Hadi Habibinejad [Exclusive interview] - هادي حبيبي نجاد (حوار خاص)Kooora.com

Çeviri:

İranlı futbolcu, Koora'ya verdiği röportajda: “Dünya Kupası'ndan kasıtlı olarak elendik!”

H. Habibinejad
Mısır - İran
Mısır
İran
Dünya Kupası
Belçika - İran
Belçika
İran - Yeni Zelanda
Yeni Zelanda
Cezayir - Avusturya
Cezayir
Avusturya
A. Beiranvand
M. Shobeir
R. Mahrez
M. Taremi
İran
Mısır
ABD
Belçika
Yeni Zelanda
Cezayir
Avusturya

Biz Dünya Kupası’ndaki en şanssız milli takımız… Ve haksızlığa uğradık

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Mısır’a karşı galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz… Şubayr, Firavunlar’ın en iyi oyuncusu

En iyi üç takım arasında yer alacağımızdan emindik... Mahrez profesyonelce davrandı

Her büyük turnuvada, yarışmadan erken elenen milli takımlar olur, ancak hikayeleri maçın bitiş düdüğüyle sona ermez. 2026 Dünya Kupası’nın en tartışmalı konularından biri, İran milli takımının yaşadıklarıdır. İran, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır karşısında 3 beraberlikle yetinerek grup aşamasından hiç mağlup olmadan turnuvadan ayrıldı; ancak son anlarda en iyi üçüncü takımlar arasında yer alma umutları suya düştü.

İran milli takımı son nefesine kadar umutlarını kaybetmemiş olsa da, turnuvadan elenmesi, turnuva öncesi hazırlıklardan başlayıp, siyasi gerilimler nedeniyle ABD’ye giriş vizeleriyle ilgili krize ve Mısır karşısında iptal edilen golüne kadar uzanan geniş çaplı bir tartışma dalgasının önünü açtı. ve en iyi üçüncü takımlar arasındaki yarışı belirleyen dramatik senaryoya kadar uzanıyor.

Kooora ile yapılan bu özel röportajda, son anda nihai kadrodan çıkarılmasına rağmen milli takım heyetinde yer alan İran Milli Takımı’nın ofansif orta saha oyuncusu Hadi Habibi Nejad, turnuva boyunca milli takımın yaşadıklarının perde arkasını anlatıyor.

30 yaşındaki Habibi Nejad, İran futbolunun tanınmış isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyun kurucu ve kanat pozisyonlarında oynayabilen oyuncu, sol ayağıyla sergilediği beceri ve gol fırsatları yaratma yeteneğiyle öne çıkıyor. Traktor’da geçirdiği önemli dönemlerin ardından şu anda Jadramlu Ardakan forması giyiyor.

İranlı milli futbolcu, erken elenmenin nedenlerine değindi ve neden milli takımının Dünya Kupası’ndaki en şanssız takım olduğunu düşündüğünü açıkladı. Ayrıca, son dakikalarda eleme hayallerinin suya düşmesinin ardından oyuncuların hissettiklerini anlattı ve Riyad Mahrez’in açıklamalarına da yorumda bulundu.

Habibi Nejad, İran’ın katılımı üzerindeki siyasi ve organizasyonel koşulların etkisini de gündeme getirdi. Birçok mesaj içeren bu röportajda, İran milli takımının tarihindeki en tartışmalı katılımlarından birine ilişkin kamp içinden bir anlatım sunuyor. Röportajın metni şöyle:

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İran milli takımı, tarihinde ilk kez grup aşamasında yenilgi almadı, ancak yine de bir üst tura yükselemedi. Sizce bu erken elenmenin nedenleri nelerdir?

    Bence grup aşamasındaki tüm maçlarda çok iyi bir performans sergiledik ve rakiplerimizden geri kalmadık. Ancak bana göre, Dünya Kupası başlamadan önce yeterince hazırlık maçı oynamamış olmamız bizi çok etkiledi ve bu durum turnuva boyunca performansımıza yansıdı.

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  • Yeşil Burun Adaları milli takımı, sizinle aynı gol farkıyla 3 kez berabere kaldı, ancak grubunu ikinci sırada tamamlayarak tur atladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

    Her takımın kendine özgü koşulları vardır, bu yüzden karşılaştırmanın her zaman adil olacağını sanmıyorum. Ancak en belirgin nedeni belirtmek gerekirse, bu turnuvada karşılaştığımız en büyük sorunun şanssızlık olduğunu düşünüyorum.

  • Eğer İran milli takımının Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirmeni istesem, 10 üzerinden kaç puan verirdin?

    Üç maçımızda da mağlup olmadık; ayrıca bize galibiyeti getirebilecek 3 gol attık ve Mısır karşısında ofsayt nedeniyle iptal edilen bir gol daha vardı. Bu nedenle, performansımıza 10 üzerinden 7 puan vermeyi hak ettiğimizi düşünüyorum.

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  • Kaleci Ali Rıza Piranvand'ın turnuvadaki en iyi İranlı oyuncu olduğu konusunda benimle aynı fikirde misiniz?

    Ali Rıza Piranvand muhteşemdi ve harika bir performans sergiledi, ancak tek başına değildi. Açıkçası, bence tüm oyuncular olağanüstü bir performans sergiledi ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İkinci yarıda Belçika'nın bir oyuncusunun oyundan atılmasının ardından, elinizin altında olan bir galibiyeti kaçırdığınızı düşünüyor musunuz?

    Evet, bu bizim için çok büyük bir fırsattı, özellikle de rakibin kadrosunda sayı eksikliği yaşandığı için. Bu koşulları değerlendirmeli ve galibiyeti almalıydık, ama ne yazık ki beraberlikle yetinmek zorunda kaldık.

  • İran milli takımı, ikinci yarıda üstünlüğüne rağmen Mısır'ı neden yenemedi?

    Gerçek nedenini bilmiyorum, ama bugüne kadar bu maçı her hatırladığımızda hâlâ üzüntü duyuyoruz. Bana kalırsa, Dünya Kupası’nda en şanssız takım bizdik.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İranlı yetkililerden biri, Mısır’a karşı iptal edilen golün geçerli olduğunu iddia ederek FIFA’ya karşı dava açtı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

    Açıkçası, bu şikayet hakkında hiçbir şey duymadım, bu yüzden bu konuda yorum yapamam.

  • Maç sırasında Mısır milli takımında en çok dikkatinizi çeken oyuncu kimdi?

    Bence Mısır milli takımının tüm oyuncuları iyi bir maç çıkardı, ancak tek bir oyuncu seçmem gerekirse, kaleci Mustafa Şubayir'in aralarında en iyisi olduğunu söyleyebilirim.

  • Mısır ile İran arasındaki maça bir başlık koymak istersek, ne diyebiliriz?

    Bence bu maç için en uygun başlık “Kardeşler Maçı”dır; birbirleriyle karşı karşıya gelen kardeşler.

  • Mısır karşısında iptal edilen gol ile Cezayir-Avusturya maçının son dakikalarındaki heyecan arasında zorlu bir 24 saat geçirdiniz. İran milli takımının kampında yaşanan bu iki olayın perde arkasını bize anlatın.

    En iyi üçüncü sıradaki takımlar arasında eleme turuna kalacağımızdan tamamen emindik, ancak Avusturya’nın Cezayir’e attığı üçüncü gol, her şeyi bir anda değiştirdi. Bu bizim için büyük bir şok oldu ve bence çok şanssızdık.

  • Bazıları, Cezayir ve Avusturya’nın birlikte tur atlayabilmek için beraberlik konusunda zımni bir anlaşma yapmış olabileceğinden bahsetti. Sence İran, bir komplo sonucu Dünya Kupası’ndan elendi mi?

    Yorum yok.

  • Cezayir'in yıldızı Riyad Mahrez'in, kendini kale önünde bulduğu için üçüncü golü atmaya "mecbur kaldığı" yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz?

    Bence profesyonel bir futbolcu gibi davrandı ve tutumu da profesyoneldi. Riyad Mahrez büyük bir futbolcu.

  • Takım sayısının artırılmasının ardından Dünya Kupası’nın yeni formatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Bence yeni sistem gerçekten harika, çünkü daha fazla ülkeye katılım fırsatı sunuyor ve daha geniş bir seyirci kitlesinin milli takımlarını Dünya Kupası’nda izlemenin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

  • Takım, ABD ile süren savaşın gölgesinde turnuvadan çekilme olasılığı konusunda ortaya çıkan tartışmalardan etkilendi mi?

    Evet, savaş koşulları vardı ve bu tür koşullarda her şey olabilirdi; bu nedenle bunun bir etkisi olması doğaldır.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İran milli takımı, ABD’ye giriş vizelerini ancak maç günlerinde alabilmiş olmaktan ne ölçüde etkilendi?

    Bence İran milli takımı, hak ettiği profesyonel muameleyi görmedi; FIFA’nın bu sorunu en başından itibaren çözmek için müdahale etmesi gerekirdi.

  • Bu organizasyonel açıdan diğer milli takımlara kıyasla haksızlığa uğradığınızı düşünüyor musunuz?

    Evet, büyük ölçüde.

  • Mehdi Taremi, FIFA ve ABD makamlarının İran’ı dışlamak istediğini söyledi. Sizin için bu durum kasıtlı bir hareket sonucu mu oldu?

    Evet, biz de öyle düşünüyoruz. Mehdi Taremi İran milli takımının kaptanıdır; söylediklerine güveniyorum ve yaptığı açıklamaların doğru olduğuna inanıyorum.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

    Tek dileğim, Dünya Kupası’nın her zaman en güzel anlarla dolu bir turnuva olması ve dünyanın tüm halklarına mutluluk ve neşe getirmesidir.