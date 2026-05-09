İran, vize ve güvenlik konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na katılım için 10 maddelik bir ültimatom yayınladı

FFIRI, erkek milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda yer almayı planladığını, ancak bunu yalnızca ortak ev sahibi ülkeler olan ABD, Meksika ve Kanada'nın bir dizi katı koşulu yerine getirmesi halinde gerçekleştireceklerini resmen açıkladı. Bu açıklama, turnuvanın hazırlık sürecine gölge düşüren yoğun jeopolitik gerginlik ve bölgesel çatışmanın ardından geldi.

Federasyon, resmi internet sitesinde yayınladığı bir açıklamada tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: "2026 Dünya Kupası'na kesinlikle katılacağız, ancak ev sahibi ülkeler endişelerimizi dikkate almalıdır. Dünya Kupası turnuvasına katılacağız, ancak inançlarımızdan, kültürümüzden ve ilkelerimizden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz."