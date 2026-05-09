AFP
Çeviri:
İran, vize ve güvenlik konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na katılım için 10 maddelik bir ültimatom yayınladı
Tahran saygı ve güvenlik talep ediyor
FFIRI, erkek milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda yer almayı planladığını, ancak bunu yalnızca ortak ev sahibi ülkeler olan ABD, Meksika ve Kanada'nın bir dizi katı koşulu yerine getirmesi halinde gerçekleştireceklerini resmen açıkladı. Bu açıklama, turnuvanın hazırlık sürecine gölge düşüren yoğun jeopolitik gerginlik ve bölgesel çatışmanın ardından geldi.
Federasyon, resmi internet sitesinde yayınladığı bir açıklamada tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: "2026 Dünya Kupası'na kesinlikle katılacağız, ancak ev sahibi ülkeler endişelerimizi dikkate almalıdır. Dünya Kupası turnuvasına katılacağız, ancak inançlarımızdan, kültürümüzden ve ilkelerimizden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz."
Katılım için 10 maddelik bir plan
FFIRI Başkanı Mehdi Taj, devlet televizyonunda yayınlanan bir programda federasyonun taleplerini ayrıntılı olarak açıkladı ve takımın turnuvaya katılımı için 10 somut şartı sıraladı. Bu talepler, Kuzey Amerika’da bir ay sürecek etkinlik boyunca idari lojistikten ulusun sembolik temsiline kadar her konuyu kapsıyor.
Taj, koşullar arasında vize verilmesi, turnuva süresince milli takım personeline, takım bayrağına ve milli marşına saygı gösterilmesi, ayrıca havaalanlarında, otellerde ve maçların oynanacağı stadyumlara giden yollarda yüksek güvenlik önlemleri alınmasının yer aldığını doğruladı. Federasyon, ev sahibi şehirlerdeki konaklamaları süresince heyetin güvenliği ve hareket kabiliyetine özellikle önem veriyor.
Yıldız oyuncularla ilgili vize sorunları
Tartışmanın ana noktalarından biri, oyuncuların ve yetkililerin Kuzey Amerika’ya girişi ile ilgili. Kanada, federasyon başkanının İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı olduğu iddiası nedeniyle kısa süre önce giriş iznini reddetmiş ve Tahran’ın her ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediği bir emsal oluşturmuştu. İran şimdi, zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış profesyonel futbolcuların vize başvuru sürecinde herhangi bir cezalandırmaya maruz kalmamasını talep ediyor.
Taj, ilgili isimler konusunda açık sözlüydü ve şöyle dedi: "Tüm oyuncular ve teknik kadro, özellikle Mehdi Taremi ve Ehsan Hajsafi gibi İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nda (IRGC) askerlik görevini yapmış olanlar, herhangi bir sorun yaşamadan vize almalıdır."
FIFA mevcut durumu koruyor
Tahran'dan gelen uyarılar ve giderek tırmanan tartışmalara rağmen, FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva takviminin planlandığı gibi devam edeceğini vurguladı. Federasyon, siyasi ortamdan bağımsız olarak katılımcı ülkelerin maçlarını oynamalarını beklerken, ev sahibi ülkenin iç düzenlemeleriyle ilgili lojistik sorunları çözmek için de çalışıyor.
Dünya Kupası süresince Arizona'nın Tucson kentinde konaklayacak olan İran, G Grubu'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile eşleşti. İranlılar, 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile oynayacakları maçla Dünya Kupası'na başlayacak.