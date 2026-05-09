"İran şunu yaptı, İsrail bunu yaptı ve Lennart Karl sakatlandı" - Bayern Münih efsanesi, futbolun "çok ciddiye alındığını" söylüyor ve Bundesliga şampiyonu için düşük sezonluk bilet fiyatlarının önemini vurguluyor

FAZ ile yapılan röportaj, futbolun günlük haber döngüsündeki yerinin tartışılmasıyla felsefi bir boyuta taşındı; Bayern Münih’in onursal başkanı Uli Hoeness, bu sporun hem halk hem de medya tarafından sıklıkla “çok ciddiye alındığını” öne sürdü.

Hoeness, küçük spor haberlerinin büyük jeopolitik çatışmalarla birlikte yayınlanmasının saçmalığına dikkat çekerek, kendi zamanında oyuncuların hayatının çok daha basit olduğunu vurguladı.

"Bugünlerde her şeyi açıklamak zorundasınız. Artık spontan olmaya pek yer kalmadı," dedi. "Örneğin Oktoberfest ziyaretimizi ele alalım. Artık bu bir tanıtım etkinliği haline geldi. O zamanlar, çarşamba günü maçımız yoksa, [Bayern teknik direktörü] Udo Lattek'e salı sabahı antrenman yapıp salı öğleden sonra Oktoberfest'e gidebilir miyiz diye sorardık. Sonra tüm takım oraya giderdi. O zamanlar cep telefonu fotoğrafları yoktu. Sadece üç saat kalmazdık, hayır, gece yarısına kadar eve dönmezdik, ama ondan önce neredeyse her çadırda bulunur, her sihirli halıya binerdik. Ve bazen içimizden biri sihirli halının üzerine kusardı.

"Bugün olsa bu bir haber olurdu. Bazen futbolun çok ciddiye alındığını düşünüyorum. Haberlerde şöyle diyorlar: İran şunu yaptı, İsrailliler bunu yaptı, bu arada Lennart Karl kasını incitti. Tek eksik olan şey, bunun manşette yer alması."