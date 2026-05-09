Getty Images Sport
Çeviri:
"İran şunu yaptı, İsrail bunu yaptı ve Lennart Karl sakatlandı" - Bayern Münih efsanesi, futbolun "çok ciddiye alındığını" söylüyor ve Bundesliga şampiyonu için düşük sezonluk bilet fiyatlarının önemini vurguluyor
Toplumsal öncelikler meselesi
FAZ ile yapılan röportaj, futbolun günlük haber döngüsündeki yerinin tartışılmasıyla felsefi bir boyuta taşındı; Bayern Münih’in onursal başkanı Uli Hoeness, bu sporun hem halk hem de medya tarafından sıklıkla “çok ciddiye alındığını” öne sürdü.
Hoeness, küçük spor haberlerinin büyük jeopolitik çatışmalarla birlikte yayınlanmasının saçmalığına dikkat çekerek, kendi zamanında oyuncuların hayatının çok daha basit olduğunu vurguladı.
"Bugünlerde her şeyi açıklamak zorundasınız. Artık spontan olmaya pek yer kalmadı," dedi. "Örneğin Oktoberfest ziyaretimizi ele alalım. Artık bu bir tanıtım etkinliği haline geldi. O zamanlar, çarşamba günü maçımız yoksa, [Bayern teknik direktörü] Udo Lattek'e salı sabahı antrenman yapıp salı öğleden sonra Oktoberfest'e gidebilir miyiz diye sorardık. Sonra tüm takım oraya giderdi. O zamanlar cep telefonu fotoğrafları yoktu. Sadece üç saat kalmazdık, hayır, gece yarısına kadar eve dönmezdik, ama ondan önce neredeyse her çadırda bulunur, her sihirli halıya binerdik. Ve bazen içimizden biri sihirli halının üzerine kusardı.
"Bugün olsa bu bir haber olurdu. Bazen futbolun çok ciddiye alındığını düşünüyorum. Haberlerde şöyle diyorlar: İran şunu yaptı, İsrailliler bunu yaptı, bu arada Lennart Karl kasını incitti. Tek eksik olan şey, bunun manşette yer alması."
- Getty Images
2026 Dünya Kupası için yüksek bilet fiyatlarını reddetmek
Medya haberlerinin ötesinde, Bayern efsanesi sporun ticari gidişatına sert bir şekilde karşı çıktı ve özellikle ABD’de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın fiyatlandırma stratejisini hedef aldı. Gerçek futbol kültürü ile Amerikan sporlarının kurumsal gösterisi arasında keskin bir karşıtlık kurdu.
"FIFA'nın şu anda ABD'deki Dünya Kupası fiyatları konusunda yaptıklarını tamamen reddediyorum," dedi. "Bu, benim hayal ettiğim futbol işiyle hiçbir ilgisi yok. Dünya Kupası finali, Super Bowl gibi olmamalı. Kısa bir süre önce Super Bowl'da bulunan biriyle tanıştım. Bir milyarderin locasına davet edilmişti. O locanın o günkü maliyeti 1,5 milyon dolardı. 20 kişi için. Bu, kişi başına 75.000 dolar demek. Bazıları maçı izlemedi bile. Ve elbette asıl ilgi odağı, devre arası gösterisiydi."
İşçi sınıfı taraftarını korumak
Allianz Arena'da kurumsal loca alanlarının bulunmasına rağmen, efsane isim, Bayern Münih'in 175 avroluk sezonluk biletler aracılığıyla sosyal erişilebilirliğe verdiği öneme duyduğu gururu dile getirdi. Bayern'in stadyumundaki VIP locaları konusunda sorulan soruya ise şöyle yanıt verdi: "Evet, ama 175 avroluk sezonluk biletler de var. Bununla çok gurur duyuyorum. Yüksek gelire sahip olmayan taraftarların biletleri alamamasını istemiyorum. Futbol onlara da ait, hatta özellikle onlara ait. Yemek veya tatillerden kesinti yapmaları durumunda ancak bir futbol maçına gidebilmeleri gibi bir durum olamaz. Bir futbol maçı her zaman mümkün olmalı."
- Getty Images
Premier Lig'e karşı küresel rekabet
Analizini tamamlayan eski Bayern yıldızı, Alman takımlarının sahada rekabet gücünü koruduğunu, ancak küresel görünürlük konusunda Premier Lig’in üstünlüğünü sürdürdüğünü kabul etti. Franz Beckenbauer’in geçmişteki gözlemlerine değinen oyuncu, İngiltere’nin en üst liginin uluslararası pazarlama alanında hâlâ büyük bir avantaja sahip olduğunu itiraf etti.
"Premier Lig'in uluslararası varlığı hala daha büyük. Bir keresinde Dubai'de antrenman kampındayken, televizyonda Bundesliga'yı izleyemiyordum, ancak Premier Lig her yerde yayınlanıyordu" diye itiraf etti.