AFP
Çeviri:
İran spor bakanı, ABD ve İsrail ile olan çatışmalar nedeniyle İran'ın Dünya Kupası'na 'katılamayacağını' söyledi
Tahran'ın kararlı tutumu
Mevcut çatışma, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'daki askeri ve nükleer tesisleri hedef alan bir dizi yoğun hava saldırısıyla patlak verdi. Çatışma, şu anda spor dünyasına da doğrudan sıçrayan bir jeopolitik kriz yarattı. FIFA'nın en önemli turnuvasına sadece üç ay kala, Asya'nın en önde gelen futbol ülkelerinden birinin turnuvadan çekilme ihtimali, küresel futbol dünyasında şok dalgaları yarattı ve organizatörleri zamanla yarışmaya zorladı.
Bakan, "Bu yozlaşmış rejimin liderimizi [Ayatollah Khamenei] suikastta öldürdüğünü göz önünde bulundurarak, hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamayız. Çocuklarımız güvende değil ve temelde katılım için gerekli koşullar mevcut değil. İran'a karşı gerçekleştirdikleri kötü niyetli eylemler nedeniyle, sekiz veya dokuz ay boyunca bize iki savaş dayattılar ve binlerce insanımızı öldürdüler ve şehit ettiler. Bu nedenle, kesinlikle böyle bir katılımda bulunamayız."
- Getty Images Sport
Infantino diplomatik çözüm arıyor
Bu haber, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Infantino başlangıçta iyimserliğini koruyarak sosyal medya hesaplarında şu mesajı paylaştı: "Bu akşam, ABD Başkanı Donald J. Trump ile bir araya gelerek yaklaşan FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının durumunu ve sadece 93 gün sonra başlayacak olan turnuvaya yönelik artan heyecanı konuştuk."
Infantino, İran'ın durumuna özel olarak değinerek şunları söyledi: "Başkan Trump, İran takımının elbette ABD'deki turnuvaya katılabileceğini yineledi. Şu anda her zamankinden daha fazla, insanları bir araya getirecek FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe ihtiyacımız var."
Ancak Trump, İran'ın turnuvadan çekilme olasılığı sorulduğunda "Gerçekten umurumda değil" diyerek kayıtsızlığını göstermişti.
Federasyon, Amerikan topraklarında güvenliği sorguluyor
İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, erkek milli takımının 2026 Dünya Kupası'na katılımını şimdiden sorgulamış ve devlet televizyonunda şu soruyu sormuştu: "Dünya Kupası bu hale geldiyse, aklı başında kim milli takımını böyle bir yere gönderir?" Bu yorumlar, İran'ın ön eleme maçlarını Los Angeles ve Seattle'da oynaması planlanırken geldi.
Taj, güvenlik endişelerini kadın milli takımının Avustralya'da katıldığı son turnuvaya bağladı. Bu turnuvada, kaptan Zahra Ghanbari de dahil olmak üzere birçok oyuncu sığınma talebinde bulunmuştu. Raporlara göre, milli marşı söylemeyi reddettikleri için "vatan haini" ilan edilen oyuncular sığınma talebinde bulunmuşlardı, ancak Taj, oyuncuların "kaçırıldıklarını" ve "rehin tutulduklarını" iddia etti. Trump'ı sığınma hakkı vererek bu kaçışları teşvik etmekle suçlayan Taj, "Amerika'da düzenlenecek bir Dünya Kupası hakkında nasıl iyimser olabilirsiniz?" diye sordu.
- Getty Images News
FIFA programında kararlılığını sürdürüyor
Tahran'ın söylemlerine rağmen FIFA, turnuvayı düzenlemeye kararlı görünüyor. Operasyon Direktörü Heimo Schirgi, turnuvanın "ertelenemeyecek kadar büyük" olduğunu vurgulayarak 48 ülkenin tamamının katılımını umduğunu belirtti. İran'ın Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'ndan çekilmesi, 11 Haziran'da başlayacak turnuva öncesinde son haftalarda telaşlı bir yeniden yapılanma sürecini beraberinde getirecektir.
Reklam