İran spor bakanı, ABD ve İsrail ile olan çatışmalar nedeniyle İran'ın Dünya Kupası'na 'katılamayacağını' söyledi

Mevcut çatışma, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'daki askeri ve nükleer tesisleri hedef alan bir dizi yoğun hava saldırısıyla patlak verdi. Çatışma, şu anda spor dünyasına da doğrudan sıçrayan bir jeopolitik kriz yarattı. FIFA'nın en önemli turnuvasına sadece üç ay kala, Asya'nın en önde gelen futbol ülkelerinden birinin turnuvadan çekilme ihtimali, küresel futbol dünyasında şok dalgaları yarattı ve organizatörleri zamanla yarışmaya zorladı.

Bakan, "Bu yozlaşmış rejimin liderimizi [Ayatollah Khamenei] suikastta öldürdüğünü göz önünde bulundurarak, hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamayız. Çocuklarımız güvende değil ve temelde katılım için gerekli koşullar mevcut değil. İran'a karşı gerçekleştirdikleri kötü niyetli eylemler nedeniyle, sekiz veya dokuz ay boyunca bize iki savaş dayattılar ve binlerce insanımızı öldürdüler ve şehit ettiler. Bu nedenle, kesinlikle böyle bir katılımda bulunamayız."