İran, milli takımın ABD ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle turnuvadan çekilmesinin ardından Dünya Kupası fiyaskosuyla ilgili Donald Trump'a yanıt verdi
Diplomatik kriz spor arenasına giriyor
28 Şubat'ta İsrail ve Amerika'nın İran topraklarında saldırılara başlamasından bu yana, Team Melli'nin durumu Dünya Kupası hazırlıklarının ana odak noktası haline geldi. İran, 48 takımlı genişletilmiş turnuvaya katılmaya hak kazanan ilk ülkelerden biriydi, ancak jeopolitik durum hazırlıklarını engelledi. Takım, geçen hafta Atlanta'da düzenlenen zorunlu FIFA hazırlık toplantısına katılmadı ve bu durum, turnuvadan tamamen çekileceği yönündeki spekülasyonları körükledi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, başlangıçta Washington'dan ev sahipliği garantisi aldığını iddia etse de, Beyaz Saray'ın söylemi o zamandan beri değişti ve İranlı sporcuların Los Angeles ve Seattle'da bulunmasının önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.
Team Melli, Trump'ın güvenlik uyarısını reddetti
İran milli takımı, resmi Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak tutumunu netleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dünya Kupası tarihi ve uluslararası bir etkinliktir ve yönetim organı FIFA'dır, bir birey veya ülke değildir. İran milli takımı, gücüne ve İran'ın cesur evlatlarının elde ettiği kesin zaferlere teşekkürler, bu büyük turnuvaya ilk katılan takımlar arasında yer aldı. Hiç kimse İran milli takımını Dünya Kupası'ndan dışlayamaz; dışlanabilecek tek ülke, bu küresel etkinliğe katılan takımların güvenliğini sağlayamayan, sadece 'ev sahibi ülke' unvanını taşıyan ülkedir."
Bu, Trump'ın Truth Social'da yaptığı "İran milli takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri için bu turnuvaya katılmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" şeklindeki yorumuna doğrudan bir yanıt niteliğindeydi.
G Grubu şehirlerinde güvenlik endişeleri
İran'ın programının lojistik gerçekliği, maç takvimini çevreleyen endişe duygusunu artırdı. İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'nın da yer aldığı G Grubu'na yerleştirildi ve maçlar Los Angeles ve Seattle gibi yüksek profilli şehirlerde oynanacak. Antrenman üssü Arizona'nın Tucson kentinde kurulacak. Mevcut diplomatik gerginlikler göz önüne alındığında, bu konum güvenlik koordinatörleri için bir kabusa dönüşüyor. FIFA, ev sahibi ülkenin lideri nitelikli bir katılımcının güvenliğini kamuoyunda sorgularken, sporun "tarafsızlığını" korumaya çalışarak kendini benzeri görülmemiş bir durumda buluyor. İran Spor Bakanı Ahmad Doyanmali, ülkenin milli takımının 2026 Dünya Kupası'na katılamayacağını belirterek şimdiden şüphelerini dile getirdi.
Turnuva saatine karşı bir yarış
Turnuva hızla yaklaşırken, FIFA bir yedek takımın hazırlanması gerekip gerekmediğine veya İran'ın maçları için tarafsız bir mekanın uygun bir alternatif olup olmadığına karar vermelidir. Team Melli oyuncuları profesyonel bir belirsizlik içinde; sahada güçlerini kanıtlamış olsalar da, son FIFA brifinglerine temsilcilerinin katılmaması, resmi bir çekilmenin yakında olabileceğini gösteriyor. İran resmi olarak çekilirse, bunun dalga etkisi yayın haklarını ve G Grubu'nun rekabet bütünlüğünü etkileyebilir. Küresel futbol camiası, "ev sahibi ülke" ve en tartışmalı konuğu tehlikeli bir çıkmaza girmişken, Zürih'ten nihai kararı bekliyor.
