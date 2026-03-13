İran, milli takımın ABD ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle turnuvadan çekilmesinin ardından Dünya Kupası fiyaskosuyla ilgili Donald Trump'a yanıt verdi

İran milli takımı, resmi Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak tutumunu netleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dünya Kupası tarihi ve uluslararası bir etkinliktir ve yönetim organı FIFA'dır, bir birey veya ülke değildir. İran milli takımı, gücüne ve İran'ın cesur evlatlarının elde ettiği kesin zaferlere teşekkürler, bu büyük turnuvaya ilk katılan takımlar arasında yer aldı. Hiç kimse İran milli takımını Dünya Kupası'ndan dışlayamaz; dışlanabilecek tek ülke, bu küresel etkinliğe katılan takımların güvenliğini sağlayamayan, sadece 'ev sahibi ülke' unvanını taşıyan ülkedir."

Bu, Trump'ın Truth Social'da yaptığı "İran milli takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri için bu turnuvaya katılmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" şeklindeki yorumuna doğrudan bir yanıt niteliğindeydi.

