İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve bu, turnuvaya üst üste dördüncü kez katılımı anlamına geliyor. Amir Ghalenoei'nin takımı eleme turlarında güçlü bir performans sergiledi; 10 maçın 7'sini kazanarak grubunu birinci sırada tamamladı ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek finallere doğrudan katılma hakkı elde etti.

Yıldız forvet Mehdi Taremi, İran'ın başarısında bir kez daha kilit rol oynadı. 33 yaşındaki Olympiacos forveti, 15 maçta 10 gol atarak bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi ve şimdi Team Melli ile üçüncü Dünya Kupası'nı bekliyor.

İran bugüne kadar altı Dünya Kupası'na katıldı ancak henüz grup aşamasını geçemedi. Ghalenoei'nin takımı, ABD, Meksika ve Kanada'da bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor ve G Grubu'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacak.