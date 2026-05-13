İran'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran milli takımının kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve bu, turnuvaya üst üste dördüncü kez katılımı anlamına geliyor. Amir Ghalenoei'nin takımı eleme turlarında güçlü bir performans sergiledi; 10 maçın 7'sini kazanarak grubunu birinci sırada tamamladı ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek finallere doğrudan katılma hakkı elde etti.

Yıldız forvet Mehdi Taremi, İran'ın başarısında bir kez daha kilit rol oynadı. 33 yaşındaki Olympiacos forveti, 15 maçta 10 gol atarak bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi ve şimdi Team Melli ile üçüncü Dünya Kupası'nı bekliyor.

İran bugüne kadar altı Dünya Kupası'na katıldı ancak henüz grup aşamasını geçemedi. Ghalenoei'nin takımı, ABD, Meksika ve Kanada'da bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor ve G Grubu'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacak.

    Kaleciler

    Deneyimli kaleci Alireza Beiranvand, 2026 Dünya Kupası'nda İran'ın birinci kalecisi olmaya en yakın isim. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci, milli takımda 80'in üzerinde maça çıktı ve bu sayıyı ABD, Meksika ve Kanada'da daha da artırması bekleniyor.

    Hossein Hosseini, kaleci pozisyonu için en büyük rakibi ancak turnuvada yedek rolüyle yetinmek zorunda kalabilir. Payam Niazmand ve genç Mohammad Khalifeh de seçenekler arasında yer alıyor ve İran'ın üçüncü kalecisi olarak finallere gitmeyi umuyorlar.

    OyuncuKulüp 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersepolis
    Mohammad KhalifehAluminium Arak FC
    Defans oyuncuları

    İran'ın savunma hattında bolca tecrübe ve seçenek bulunuyor. Saleh Hardani bek pozisyonunda yerini sağlamlaştırırken, Shojae Khalilzaden ve Hossein Kanaanizadegan güvenilir stoperler olarak öne çıkıyor. Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeia, Danial Esmaeilifar ve Milad Mohammadi de takıma büyük bir deneyim katarken, Danial Eiri ise Team Melli için daha genç bir seçenek.

    OyuncuKulüp 
    Ali NematiFoolad
    Hossein Abarghouei Persepolis
    Shojae KhalilzadehTraktör
    Hossein KanaanizadeganPersepolis
    Danial Eiri Malavan Bandar Anzali 
    Ehsan HajsafiSepahan
    Milad MohammadiPersepolis
    Abolfazl JalaliEsteghlal
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
    Danial EsmaeilifarTractor
    Orta saha oyuncuları

    Saman Ghoddos, İran için kilit bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda takım için önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Saeid Ezatolahi ise İran'ın turnuvada güveneceği bir diğer isim. Mart ayındaki hazırlık maçlarını ayak sakatlığı nedeniyle kaçıran oyuncu, yaz aylarında sahalara dönmesi bekleniyor.

    Omid Noorafkan ve Mohammad Ghorbani de İran orta sahasında deneyimli seçeneklerken, genç Amir Razzaghinia heyecan verici bir yetenek ve Team Melli için Dünya Kupası'nda kendini gösterme şansı bulursa dikkat edilmesi gereken isimlerden biri olabilir.

    OyuncuKulüp 
    Saeid EzatolahiShabab Al Ahli
    Omid NoorafkanSepahan
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl Wahda
    Mehdi HashemnejadTractor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
    Saldırganlar

    Mehdi Taremi, İran'ın en büyük yıldızı olmaya devam ediyor ve milli takımla üçüncü Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki oyuncu, 100'ün üzerinde milli maça çıkmış durumda ve bu yazki turnuvada deneyimi takım için hayati önem taşıyacak.

    Brighton ve Eredivisie'de forma giymiş olan kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh, kanatlarda kullanışlı bir seçenek olurken, Mehdi Ghayedi de kadroda yer alacağı kesin olan ve Dünya Kupası'nda rol almayı umut eden bir başka oyuncu.

    Ancak İran'ın, hükümete sadakatsizlik yaptığına dair iddialar üzerine Mart ayındaki hazırlık maçlarında kadroya alınmayan Sardar Azmoun'dan Dünya Kupası'nda yoksun kalması bekleniyor. Azmoun, 91 uluslararası maçta 57 gol attı ve Dünya Kupası'nda yer almazsa büyük bir eksiklik olacak.

    Teknik direktör Amir Ghalenoei, Azmoun'un yerine iki maç için İran kökenli Dennis Eckert'i kadroya çağırdı ve Standard Liege oyuncusuna turnuva kadrosunda yer alma şansı verdi.

    OyuncuKulüp 
    Ehsan MahroughiFoolad
    Ali AlipourPersepolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Hossein AbarghoueiPersepolis
    Mohammad MohebiRostov
    Amirhossein MahmoudiPersepolis
    Alireza JahanbakhshFCV Dender EH
    Ali GholizadehEkstraklasa 
    Mehdi TorabiTractor
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Amirhossein HosseinzadehTraktör
    Dennis EckertStandard Liege
    Mehdi TaremiOlympiacos
    İran'ın yıldız oyuncuları

    İran, Dünya Kupası'nda ilham kaynağı olarak Mehdi Taremi'ye güvenecek. Forvet, milli takımda şimdiden 50'den fazla gol atmış durumda ve çok etkili bir hücum gücü. Taremi, Yunanistan'da Olympiakos formasıyla geçirdiği bir başka verimli sezonun ardından turnuvaya katılacak ve Dünya Kupası'nda gol atmanın nasıl bir şey olduğunu zaten biliyor. Forvet, Katar 2022'de İngiltere'ye karşı 6-2 yenildikleri maçta iki gol atmıştı.

    Kaleci Alireza Beiranvand da, olaylı kariyeri boyunca manşetlere çıkan bir başka oyuncu. Bu kaleci, 12 yaşında göçebe ailesinden kaçmış ve Tahran sokaklarında yatıp kalkmış, profesyonel futbol kariyerine devam ederken her türlü işi yapmıştı. Beiranvand sonunda İran'ın 1 numaralı kalecisi oldu ve 2018'de Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmasıyla ün kazandı. Bu, Portekiz'in Dünya Kupası'nda ilk kez penaltı kaçırmasıydı.

    2026 Dünya Kupası için İran'ın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Deneyimli kaleci Alireza Beiranvand, 2026 Dünya Kupası'nda İran'ın ilk 11'inde yer alacak gibi görünüyor; Hossein Hosseini ise gerektiğinde çok yetenekli bir yedek olarak görev alabilir.

    İran, 2026 Dünya Kupası'nda geleneksel dörtlü savunma ile başlayacak ve sağ bekte Salheh Hardani, sol bekte ise Milad Mohammadi ile sahaya çıkabilir. Shojae Khalilzadeh, İran savunmasının ortasında Hossein Kanaanizadegan ile birlikte oynayabilir. 

    Teknik direktör Amir Ghalenoei, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed ve Mohammad Mohebi'den oluşan hücum hattının arkasında Saeid Ezatolahi ve Saman Ghoddos'u ikili orta saha olarak kullanabilir; Mehdi Taremi ise tek forvet olarak sahaya çıkabilir.

    2026 Dünya Kupası için İran'ın tahmini ilk 11'i (4-2-3-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi; Taremi.