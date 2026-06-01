Iran World Cup
İran'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran milli takımının kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

İran, bu turnuvaya üst üste dördüncü kez katılma hakkı kazanarak 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Amir Ghalenoei'nin takımı elemelerde güçlü bir performans sergiledi; 10 maçın 7'sini kazanarak grubunu birinci sırada tamamladı ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek finallere doğrudan katılma hakkı elde etti.

Yıldız forvet Mehdi Taremi, İran'ın başarısında bir kez daha kilit rol oynadı. 33 yaşındaki Olympiacos forveti, 15 maçta 10 gol atarak bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi ve şimdi Team Melli ile üçüncü Dünya Kupası'nı bekliyor.

İran bugüne kadar altı Dünya Kupası'na katıldı ancak henüz grup aşamasını geçemedi. Ghalenoei'nin takımı, ABD, Meksika ve Kanada'da bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor ve G Grubu'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacak.

    Kaleciler

    Deneyimli kaleci Alireza Beiranvand, Dünya Kupası’nda İran’ın birinci kalecisi olmaya en yakın isim. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci, milli takımda 80’in üzerinde forma giyme deneyimiyle turnuvaya katılıyor.

    Resmi kadro seçimi, Hossein Hosseini'nin ilk 11'deki kaleci pozisyonu için en büyük rakibi olmaya devam ettiğini doğruluyor, ancak Hosseini bir kez daha yedek rolüne razı olmak zorunda kalabilir. Bu ikiliye son üçlüde yer alan Payam Niazmand da katılıyor. Niazmand, belirlenen kaleciler arasında yerini başarıyla garantiledi, ancak genç Mohammad Khalifeh ise nihayetinde finallere gitme şansını kaçırdı.

    OyuncuKulüp 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersepolis
    Defans oyuncuları

    Turnuva öncesinde İran'ın savunma hattında bolca tecrübe ve derinlik bulunuyor. Saleh Hardani, bek pozisyonunda yerini sağlamlaştırırken, Shojae Khalilzadeh ve Hossein Kanaanizadegan'dan oluşan güvenilir ikili, stoperler olarak savunmanın belkemiğini oluşturacak.

    Resmi kadro açıklamasında, Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian ve Milad Mohammadi gibi tecrübeli liderler ve savunma direnciyle dolu bir savunma hattı yer alıyor. Bu isimlerin hepsi, Team Melli'nin kampanyasına bol miktarda uluslararası deneyim katıyor. Öte yandan, genç Danial Eiri de savunma hattı için daha genç bir seçenek olarak kadroya girmeyi başardı.

    OyuncuKulüp 
    Ali NematiFoolad
    Shojae KhalilzadehTractor
    Hossein KanaanizadeganPersepolis
    Danial EiriMalavan Bandar Anzali
    Ehsan Hajsafi Sepahan
    Milad MohammadiPersepolis
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
    Orta saha oyuncuları

    Saman Ghoddos, İran milli takımının kilit oyuncularından biri olup, BAE’nin Kalba takımında geçirdiği sezonun ardından nihai kadroya seçilmesinin ardından Dünya Kupası’nda takım için önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Saeid Ezatolahi, Team Melli'nin turnuvada güveneceği bir diğer önemli isimdir. Mart ayındaki hazırlık maçlarında ayak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Shabab al-Ahli orta saha oyuncusu, tamamen iyileşmiş ve yaz turnuvasına hazır durumdadır.

    Teknik direktör Amir Ghalenoei'nin resmi kadrosu, tecrübeli isimler ile dinamik kanat seçenekleri ve yükselen genç yetenekler arasında bir denge kuruyor. Orta saha kadrosunda, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi ve Mehdi Ghayedi gibi tanınmış yıldızların yanı sıra Mohammad Ghorbani, Rouzbeh Cheshmi, Mehdi Torabi ve Aria Yousefi gibi güvenilir isimler yer alıyor. Ayrıca, genç Amirmohammad Razzaghinia da turnuvaya katılma hakkını başarıyla elde etti ve dünya sahnesinde kendini gösterme şansı bulursa izlenmesi gereken heyecan verici bir yetenek olmaya devam ediyor.

    OyuncuKulüp 
    Mohammad MohebiRostov
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl Wahda
    Mehdi TorabiTractor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
    Rouzbeh CheshmiEsteghlal
    Alireza JahanbakhshFCV Dender
    Aria YousefiSepahan
    Saeid EzatolahiShabab Al-Ahli
    Saldırganlar

    Mehdi Taremi, İran'ın en büyük yıldızı olmaya devam ediyor ve milli takımla üçüncü Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Şu anda Olympiakos forması giyen 33 yaşındaki oyuncu, bu yazki turnuvaya 100'ün üzerinde milli maçtan edindiği hayati deneyimini de beraberinde getiriyor. Kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh, kanatlarda kullanışlı bir seçenek olurken, Mehdi Ghayedi de turnuvada yerini garantiledikten sonra rolünü oynamayı umut eden bir başka isim.

    Resmi kadro açıklamasının ardından beklendiği gibi, İran'da yıldız forvet Sardar Azmoun yer almayacak. Azmoun, hükümetine sadakatsizlik yaptığı iddiaları nedeniyle Mart ayındaki hazırlık maçlarında kadroda yer almamış ve nihai kadroya da dahil edilmemişti. 91 uluslararası maçta attığı 57 gol, hücumda büyük bir boşluk bırakıyor ve teknik direktör Amir Ghalenoei'yi beş kişilik özel bir hücum hattı kurmaya zorluyor.

    Resmi kadro, İran'ın turnuvada sadece beş forvet oyuncusuna güveneceğini doğruluyor: Mehdi Taremi (Olympiacos), Dennis Eckert (Standard Liège) – son çağrıyı değerlendirerek kadroda kalıcı bir yer edindi – Shahriyar Moghanlou (Kalba), Ali Alipour (Persepolis) ve Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor).

    OyuncuKulüp 
    Ali AlipourPersepolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Amirhossein HosseinzadehTraktör
    Dennis EckertStandard Liege
    Mehdi TaremiOlympiacos
    İran'ın yıldız oyuncuları

    İran, Dünya Kupası'nda ilham kaynağı olarak Mehdi Taremi'ye güvenecek. Forvet, milli takımda şimdiden 50'den fazla gol atmış durumda ve çok etkili bir hücum gücü. Taremi, Yunanistan'da Olympiakos formasıyla geçirdiği bir başka verimli sezonun ardından turnuvaya katılacak ve Dünya Kupası'nda gol atmanın nasıl bir şey olduğunu zaten biliyor. Forvet, Katar 2022'de İngiltere'ye karşı 6-2 yenildikleri maçta iki gol atmıştı.

    Kaleci Alireza Beiranvand da hareketli kariyeri boyunca manşetlere çıkan bir başka oyuncu. Bu kaleci, 12 yaşında göçebe ailesinden kaçmış ve Tahran sokaklarında yatıp kalkmış, profesyonel futbol kariyerine devam ederken her türlü işi yapmıştı. Beiranvand sonunda İran'ın 1 numaralı kalecisi oldu ve 2018'de Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmasıyla ün kazandı. Bu, Portekiz'in Dünya Kupası'nda ilk kez penaltı kaçırmasıydı.

    2026 Dünya Kupası için İran'ın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Deneyimli kaleci Alireza Beiranvand, 2026 Dünya Kupası'nda İran'ın ilk 11'inde yer alacak gibi görünüyor; Hossein Hosseini ise gerektiğinde çok yetenekli bir yedek olarak görev alabilir.

    İran, 2026 Dünya Kupası'nda geleneksel dörtlü savunma ile başlayacak ve sağ bekte Salheh Hardani, sol bekte ise Milad Mohammadi'yi sahaya sürebilir. Shojae Khalilzadeh, İran savunmasının merkezinde Hossein Kanaanizadegan ile birlikte görev alabilir. 

    Teknik direktör Amir Ghalenoei, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed ve Mohammad Mohebi'den oluşan hücum hattının arkasında Saeid Ezatolahi ve Saman Ghoddos'u ikili orta saha olarak kullanabilir; Mehdi Taremi ise tek forvet olarak sahaya çıkabilir.

    2026 Dünya Kupası için İran'ın Tahmin Edilen İlk 11'i (4-2-3-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi; Taremi.

