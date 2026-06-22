İran ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası umutlarını belirsizliğe sürükleyen Belçika, Zlatan Ibrahimovic tarafından acımasızca eleştirildi

Ibrahimovic hiçbir zaman lafını esirgemeyen bir isim olmuştur ve efsanevi İsveçli forvet, artık futbol yorumcusu olarak, Belçika’nın İran ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından nezaket sözlerine hiç niyetli değildi. FOX Sports’ta eski Barcelona takım arkadaşı Thierry Henry ile birlikte konuşan Ibrahimovic, Rudi Garcia’nın takımının sunduğu eğlence değeri hakkında acımasızca dürüst bir değerlendirmede bulundu.

"İlk yarıda neredeyse uyuyakaldım, ikinci yarıda ise gerçekten uyuyakaldım. Bu maç hakkında yorum yapacak pek bir şey yok bence, yine bir beraberlik, o yüzden bir sonraki maçta ne olacağını görelim. Ama evet, bu konudaki yorumları takım arkadaşlarıma bırakacağım," dedi Ibrahimovic.