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İran ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası umutlarını belirsizliğe sürükleyen Belçika, Zlatan Ibrahimovic tarafından acımasızca eleştirildi
Zlatan, sıkıcı bir maç olduğu yönünde kararını açıkladı
Ibrahimovic hiçbir zaman lafını esirgemeyen bir isim olmuştur ve efsanevi İsveçli forvet, artık futbol yorumcusu olarak, Belçika’nın İran ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından nezaket sözlerine hiç niyetli değildi. FOX Sports’ta eski Barcelona takım arkadaşı Thierry Henry ile birlikte konuşan Ibrahimovic, Rudi Garcia’nın takımının sunduğu eğlence değeri hakkında acımasızca dürüst bir değerlendirmede bulundu.
"İlk yarıda neredeyse uyuyakaldım, ikinci yarıda ise gerçekten uyuyakaldım. Bu maç hakkında yorum yapacak pek bir şey yok bence, yine bir beraberlik, o yüzden bir sonraki maçta ne olacağını görelim. Ama evet, bu konudaki yorumları takım arkadaşlarıma bırakacağım," dedi Ibrahimovic.
- Getty Images Sport
Rudi Garcia sükunet çağrısında bulundu
Artan eleştirilere ve Zlatan’ın sert sözlerine rağmen, Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia, taraftarlara ve basına soğukkanlılıklarını korumaları çağrısında bulundu. Fransız teknik adam, galibiyet alamamalarının hayal kırıklığı yaratsa da, kaderlerinin hâlâ kendi ellerinde olduğu için paniğe kapılmanın çözüm olmadığını vurguladı.
Garcia, maç sonrası basın toplantısında, “Galibiyet elde edemedik, bu üzücü, ancak şimdi bu durumda sakin kalmalı ve Yeni Zelanda maçına odaklanmalıyız” dedi.
Courtois, gol atma sorunlarına dikkat çekiyor
Teknik direktörün Belçika’nın performansına ilişkin değerlendirmesi, Thibaut Courtois tarafından da onaylandı. Kaleci, takımın yeterince fırsat yarattığını ancak bunları gole çeviremediğini belirtti.
"Sonuçta bize eksik olan şey goller. Hem Mısır maçında hem de bugün İran karşısında birçok fırsat yakaladık, ancak gol atamadık ve maçların gidişatını değiştiren de budur," diye konuştu Courtois, karışık röportaj alanında.
- AFP
Kırmızı Şeytanlar üzerindeki baskı artıyor
Bu sonuçla Belçika, G Grubu’ndaki ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalmasının ardından iki maçın ardından sadece iki puanda kaldı. “Altın Nesil” etiketi çoktan geride kalmışken, mevcut kadro hücumda bir ritim yakalamakta zorlanıyor ve Yeni Zelanda ile oynayacakları hayati öneme sahip son grup maçı öncesinde eleme umutları ipin ucunda. Dünya futbolunun en yetenekli yaratıcı oyuncularından bazılarına sahip bir takım için, gol vuruşlarındaki etkisizlik göze çarpan bir sorun haline geldi.