İran, devam eden gerginlik ortamında FIFA'dan Dünya Kupası antrenman kampını ABD'den Meksika'ya taşıma izni aldı
FIFA, ana kampın yerinin değiştirilmesini onayladı
İran Futbol Federasyonu, dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA’nın milli takımın Dünya Kupası hazırlık kampının yerinin değiştirilmesini resmen onayladığını doğruladı. Turnuvaya hazırlanmak üzere başlangıçta Arizona’nın Tucson kentinde kamp kurması planlanan Team Melli, artık sınırın ötesindeki Meksika’nın Tijuana kentinde kamp kuracak.
Associated Press'e göre, İran Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, uzun süren görüşmelerin ardından bu gelişmeyi duyurdu. Bu karar, 48 takımın katıldığı turnuva için Kuzey Amerika'da kalacak olan milli takımın karşı karşıya olduğu karmaşık jeopolitik ortam ve devam eden güvenlik endişelerine yönelik stratejik bir yanıt olarak görülüyor.
Güvenlik endişeleri Arizona'dan taşınmayı gerektiriyor
Tucson'daki Kino Spor Kompleksi'nden vazgeçilme kararı, büyük ölçüde Orta Doğu'daki mevcut çatışmanın istikrarsızlığından kaynaklandı. Güvenlik yetkilileri ve federasyon yetkilileri, olası aksaklıklar ve Amerika topraklarında seyahat eden heyetin güvenliği konusunda giderek artan bir endişe duyuyorlardı.
San Diego'nun hemen güneyinde yer alan Tijuana'ya taşınarak, federasyon takım için daha kontrollü bir ortam sağlayabileceğine inanıyor. Yeni tesis için ayrıntılı lojistik planlar çoktan hazırlandı ve federasyon, yeni lokasyonun "tüm antrenman tesislerini, spor salonunu, özel restoranı ve takımın ihtiyaç duyduğu her şeyi içerdiğini" belirtti.
İran Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamalar
Federasyon Başkanı Mehdi Taj, bu taşınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan diplomatik süreci ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Federasyonun medya kanalları aracılığıyla yayınlanan bir açıklamada, geçiş sürecinin FIFA’nın düzenleyici çerçevesi içinde kalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen üst düzey toplantıları detaylı bir şekilde anlattı.
Taj açıklamasında, "Dünya Kupası'na katılan ülkelerin tüm takım kamp yerleri FIFA tarafından onaylanmalıdır" dedi. "Neyse ki, sunduğumuz talepler ve İstanbul'da FIFA ve Dünya Kupası yetkilileriyle yaptığımız toplantılar ile dün Tahran'da saygın FIFA genel sekreteri ile gerçekleştirdiğimiz web semineri toplantısının ardından, takımın kamp yerini ABD'den Meksika'ya değiştirme talebimiz onaylandı."
Lojistik avantajlar ve turnuva takvimi
Güvenlik konusunun ötesinde, Tijuana’ya taşınma kararı İran’ın G Grubu mücadelesine lojistik avantajlar sağlıyor. Takım, Mısır ile karşılaşmak üzere Seattle’a gitmeden önce Kaliforniya’nın Inglewood kentinde Yeni Zelanda ve Belçika ile maçlar oynayacak. Tijuana’nın Los Angeles bölgesine yakınlığı, turnuvanın ilk maçları için seyahatleri kolaylaştırıyor.
Ayrıca federasyon, bu taşınmanın vize ve seyahat engellerini de azaltabileceğini belirtti. Başkan, takımın "İran Havayolları uçuşlarını kullanarak Meksika'ya gidip gelebileceğini" kaydetti. Bu kamp değişikliği, üst üste dördüncü kez Dünya Kupası'na katılan ve ilk kez grup aşamasını geçmeyi hedefleyen ülke için önemli bir dönüşümdür.