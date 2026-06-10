2026 Dünya Kupası'nda İran formasıyla Kanada, Meksika ve ABD'de sahaya çıkacak olan eski Inter forveti Mehdi Taremi, vize reddi ve Somalili bir hakemin ülkeye girişinin engellenmesi gibi ABD hükümeti tarafından alınan önlemlerin ülkenin imajını zedelediğini ve Dünya Kupası öncesinde "büyük bir gerginlik" yarattığını belirtti. Asya ülkesi ABD ile bir çatışma içinde olduğu için, teknik direktör Ghalenoei'nin takımı, grup aşamasındaki üç maçı ABD'de oynayacak olsa da, antrenmanlarını Meksika'da yapacak.
Bu karar, İranlı oyuncular ve teknik ekibin tamamının Meksika'ya gitmesine olanak sağlasa da, teknik ekibin 14 üyesine ABD'ye giriş vizesi verilmedi. Taremi, ESPN'e duygularını dile getirdi.