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İran'dan Taremi'nin suçlaması: "Ne karşılaması? ABD'de sadece gerginlik var. Belki de bu sadece benim izlenimimdir..."

İran
M. Taremi
Dünya Kupası

Team Melli'nin ABD'de oynayacağı üç maç öncesinde gerilim artıyor

2026 Dünya Kupası'nda İran formasıyla Kanada, Meksika ve ABD'de sahaya çıkacak olan eski Inter forveti Mehdi Taremi, vize reddi ve Somalili bir hakemin ülkeye girişinin engellenmesi gibi ABD hükümeti tarafından alınan önlemlerin ülkenin imajını zedelediğini ve Dünya Kupası öncesinde "büyük bir gerginlik" yarattığını belirtti. Asya ülkesi ABD ile bir çatışma içinde olduğu için, teknik direktör Ghalenoei'nin takımı, grup aşamasındaki üç maçı ABD'de oynayacak olsa da, antrenmanlarını Meksika'da yapacak.

Bu karar, İranlı oyuncular ve teknik ekibin tamamının Meksika'ya gitmesine olanak sağlasa da, teknik ekibin 14 üyesine ABD'ye giriş vizesi verilmedi. Taremi, ESPN'e duygularını dile getirdi.

  • TAREMİ'NİN SÖZLERİ

    "Üç Dünya Kupası'na katıldım ve her zaman şöyle denir: Uçaktan inip ev sahibi ülkeye vardığınızda, eşsiz bir samimiyet ve kozmopolitlik havası hissedersiniz. Ne yazık ki şu anda bunu hissetmiyorum. Bu Dünya Kupası'nda çok fazla gerginlik var. Bu atmosferde hissediliyor ve maalesef bunun sebebi [vize reddi] gibi uygulamalar. Belki de bu sadece benim kişisel izlenimimdir."

    "Takım sadece oyunculardan ve teknik direktörden ibaret değil, aynı zamanda onu destekleyenlerden de oluşur: teknik ekip, yönetim. Hepimiz bir takımız. Umarız önümüzdeki günlerde bu sorun çözülür. Sporda ayrımcılık olmamalı. Herkese eşit muamele edilmeli ve umarız bu mesele yakında çözülür."

    "Elbette, İran dışında, savaş halindeki bazı insanlar hükümete karşı olabilir, ama biz hepimiz İranlıyız. Birlik içindeyiz ve barışı arıyoruz. Bence oraya gelip bizi destekleyecekler ve biz de onları mutlu etmeli ve onlara neşe getirmeliyiz."


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  • JAHANBAKHSH ENDİŞELİ

    "Dürüst olmak gerekirse, bu hepimiz için çok zor bir durumdu," dedi kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh ESPN'e. "Ailemizle, sevdiklerimizle, evdeki insanlarla iletişim halinde kalmamız gerekiyor ve tabii ki bu durum takımı da etkiliyor."

    "Team Melli olarak, özellikle bu durumda, çalışanlarımızı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

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