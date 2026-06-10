"Üç Dünya Kupası'na katıldım ve her zaman şöyle denir: Uçaktan inip ev sahibi ülkeye vardığınızda, eşsiz bir samimiyet ve kozmopolitlik havası hissedersiniz. Ne yazık ki şu anda bunu hissetmiyorum. Bu Dünya Kupası'nda çok fazla gerginlik var. Bu atmosferde hissediliyor ve maalesef bunun sebebi [vize reddi] gibi uygulamalar. Belki de bu sadece benim kişisel izlenimimdir."

"Takım sadece oyunculardan ve teknik direktörden ibaret değil, aynı zamanda onu destekleyenlerden de oluşur: teknik ekip, yönetim. Hepimiz bir takımız. Umarız önümüzdeki günlerde bu sorun çözülür. Sporda ayrımcılık olmamalı. Herkese eşit muamele edilmeli ve umarız bu mesele yakında çözülür."

"Elbette, İran dışında, savaş halindeki bazı insanlar hükümete karşı olabilir, ama biz hepimiz İranlıyız. Birlik içindeyiz ve barışı arıyoruz. Bence oraya gelip bizi destekleyecekler ve biz de onları mutlu etmeli ve onlara neşe getirmeliyiz."



