İran bakanı, takımın Dünya Kupası'na katılamayacağını söyledi, ancak FIFA başkanı Gianni Infantino, onların hoş karşılanacağını belirtti
'Hiçbir koşulda'
Donyamali tavrında kararlıydı.
Devlet medyasında yayınlanan açıklamalarına göre Donyamali, "Bu yozlaşmış rejimin liderimizi suikastta öldürdüğünü göz önünde bulundurarak, hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamayız" dedi. Katılım koşullarının "mevcut olmadığını" da ekledi.
Bu açıklamalar, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları sonucunda Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın başlamasının ardından geldi.
İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile birlikte turnuvanın G Grubu'na çekildi. Takımın grup aşamasında oynayacağı üç maçın tamamı ABD'de oynanacak; ikisi Los Angeles'ta, biri Seattle'da.
'Yarışmaya hoş geldiniz'
FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu hafta başında İran'ın turnuvaya katılım olasılığını ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü açıkladı.
Infantino, Instagram'da "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran takımının elbette ABD'deki turnuvaya katılabileceğini yineledi" diye yazdı.
48 takımın katılacağı turnuva 11 Haziran'da başlayacak ve maçlar ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak.
FIFA kuralları
FIFA yönetmeliklerine göre, turnuvaya katılan bir üye federasyon turnuvadan çekilirse, yönetim organı nasıl hareket edileceğine karar verebilir ve kendi takdirine bağlı olarak takımı başka bir federasyonla değiştirebilir.
Belirsizlik devam ediyor
FIFA veya İran Futbol Federasyonu, bakanın açıklamalarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
