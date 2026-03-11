İran bakanı, takımın Dünya Kupası'na katılamayacağını söyledi, ancak FIFA başkanı Gianni Infantino, onların hoş karşılanacağını belirtti

Donyamali tavrında kararlıydı.

Devlet medyasında yayınlanan açıklamalarına göre Donyamali, "Bu yozlaşmış rejimin liderimizi suikastta öldürdüğünü göz önünde bulundurarak, hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamayız" dedi. Katılım koşullarının "mevcut olmadığını" da ekledi.

Bu açıklamalar, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları sonucunda Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın başlamasının ardından geldi.

İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile birlikte turnuvanın G Grubu'na çekildi. Takımın grup aşamasında oynayacağı üç maçın tamamı ABD'de oynanacak; ikisi Los Angeles'ta, biri Seattle'da.