Ipswich Town, Şampiyonluk Ligi'nin normal sezonunun son gününde Wrexham'ın play-off'larda yaşadığı hayal kırıklığıyla Premier Lig'e yükseldi
Portman Road'da yeniden zirvede
Kieran McKenna'nın çalıştırdığı Ipswich Town, son haftada işi şansa bırakmadı ve Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup ederek ikinci otomatik yükselme biletini kaptı. Millwall ve Middlesbrough'un da dahil olduğu üçlü mücadele sonrasında, Tractor Boys maçın başından itibaren kontrolü ele geçirerek son dakikada bir sürpriz yaşanmamasını sağladı. George Hirst ve Jaden Philogene maçın henüz 10. dakikasında kutlama havasını ateşledi, ardından Kasey McAteer bu tarihi öğleden sonraya son noktayı koydu.
Bu sonuçla Ipswich, ilk denemesinde en üst lige geri döndü. 2024'te ikinci sırada bitirdikten sonra zor bir dönem geçiren takım, geçen sezon sadece 22 puanla en üst ligde 19. sırada kalmıştı. Ancak McKenna'nın taktiksel dehası kulübe yeni bir soluk getirdi ve maçın bitiminde taraftarlar sahaya akın ederek en üst ligdeki yerlerini kutlarken büyük bir coşku yaşandı.
McKenna, "en zorlu" yükselme zaferini değerlendiriyor
Maçın ardından konuşan McKenna, kulüple birlikte kat ettiği yolu duygusal bir şekilde değerlendirdi. "Benim için çok anlamlı. Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen en zor olanıydı. Çok minnettarım. Durumu tersine çevirmek için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Kulüp büyük bir yükseliş yaşadıktan sonra, çok sayıda oyuncunun ayrılmasıyla birlikte ani bir düşüş yaşadı. Kulübün efsaneleri buradan ayrıldı ve biz de bu takımı yeniden inşa etmeye çalıştık," dedi McKenna gazetecilere.
McKenna sözlerine şöyle devam etti: "Herkes pes etmedi ve bugün bulunduğumuz yeri hak ettik. Güneşli bir Mayıs gününde, kendi sahamızda dört yıl içinde üçüncü kez üst lige yükselmeyi başarmak mükemmel bir şey. Yıl boyunca istikrarlı bir şekilde gelişim gösterdik. Bugün Premier Lig'i düşünmeye başlamayacağız. Şu anki anın tadını çıkaracağız."
Wrexham’ın play-off hayali suya düştü
Ipswich kutlama yaparken, Wrexham ise olabilecekleri düşünmekle yetindi. Ryan Reynolds ve Rob McElhenney’in takımı güne play-off’un son sırasından başlamıştı, ancak Middlesbrough ile 2-2 berabere kalmaları sonucunda son sıralamada yedinci sırada yer aldı. Diğer maçların sonuçlarının da bu çılgın 90 dakika boyunca Kuzey Galler ekibinin aleyhine işlediği bu kaotik öğleden sonra, Phil Parkinson’ın oyuncularının kaderini belirledi.
Red Dragons, Sam Smith'in golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı, ancak Boro'nun geri dönüşüyle bu avantajı koruyamadı. Hull City'nin kendi maçında kritik bir galibiyet almasıyla, Wrexham'ın üst üste dördüncü kez yükselme umutları resmen söndü. Bu sonuç, Hollywood yıldızlarının Racecourse Ground'a Premier League futbolunu getirebilmeleri için en az bir yıl daha beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.
Hull City, son play-off biletini dramatik bir şekilde kaptı
Play-off'ların son biletini kapma yarışı, Hull City, Wrexham ve Derby County'nin öğleden sonra boyunca sıralamada sürekli yer değiştirmesiyle başlı başına bir şölen haline geldi. Sonuçta, play-off'lara katılma hakkını elde etmek için en soğukkanlı davranan takım Tigers oldu. Oli McBurnie'nin attığı iki golle Norwich City'yi 2-1 mağlup etmeleri, rakiplerini geçip yükselme umutlarını canlı tutmaları için yeterli oldu.
Hull City, Millwall, Southampton ve Middlesbrough ile birlikte rekabetçi bir play-off grubuna katıldı. Boro, güne otomatik yükselme umuduyla başlamış olsa da, artık yarı finaller için yeniden toparlanmak zorunda kalacak. Millwall da Oxford United'ı yenmesine rağmen tek bir puan farkla ilk ikiye giremedi ve gelecek sezonun Premier League'indeki son yer için yüksek riskli bir mücadeleye sahne hazırladı.