Ipswich Town, Şampiyonluk Ligi'nin normal sezonunun son gününde Wrexham'ın play-off'larda yaşadığı hayal kırıklığıyla Premier Lig'e yükseldi

Kieran McKenna'nın çalıştırdığı Ipswich Town, son haftada işi şansa bırakmadı ve Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup ederek ikinci otomatik yükselme biletini kaptı. Millwall ve Middlesbrough'un da dahil olduğu üçlü mücadele sonrasında, Tractor Boys maçın başından itibaren kontrolü ele geçirerek son dakikada bir sürpriz yaşanmamasını sağladı. George Hirst ve Jaden Philogene maçın henüz 10. dakikasında kutlama havasını ateşledi, ardından Kasey McAteer bu tarihi öğleden sonraya son noktayı koydu.

Bu sonuçla Ipswich, ilk denemesinde en üst lige geri döndü. 2024'te ikinci sırada bitirdikten sonra zor bir dönem geçiren takım, geçen sezon sadece 22 puanla en üst ligde 19. sırada kalmıştı. Ancak McKenna'nın taktiksel dehası kulübe yeni bir soluk getirdi ve maçın bitiminde taraftarlar sahaya akın ederek en üst ligdeki yerlerini kutlarken büyük bir coşku yaşandı.







