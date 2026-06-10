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Ipswich, Premier Lig'e dönüşünü garantiledikten bir ay sonra Kieran McKenna'nın sürpriz istifasını doğruladı; McKenna teknik direktörlük görevinden ayrıldı
Yükselme zaferinin ardından şok bir ayrılık
McKenna, kulübün uzun zamandır beklenen Premier Lig'e dönüşünü garantiledikten sadece birkaç hafta sonra Ipswich Town'ın teknik direktörlüğünden istifa ederek Portman Road'da şok etkisi yarattı. Kulübün onun liderliğinde gösterdiği yükseliş eğilimine rağmen, büyük beğeni toplayan teknik adam, Tractor Boys'taki görev süresinin doğal bir sonuca ulaştığına karar verdi.
Bu açıklamanın zamanlaması, Fulham'a transfer olabileceğine dair haberlerin çıkmasından kısa bir süre sonra geldi. Marco Silva'nın Jose Mourinho'nun halefi olarak Benfica'nın başına geçmek üzere Craven Cottage'daki görevinden ayrılmasıyla, İngiliz futbolunun en parlak genç teknik direktörlerinden biri olan McKenna, bu görevi devralacak en güçlü adaylardan biri haline gelmişti. Ancak kulübün ayrılığını duyuran açıklamasında, McKenna'nın "futbol menajerliğinden bir süre uzaklaşmaya karar verdiği" belirtildiğinden, böyle bir transferin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.
- Getty Images Sport
McKenna, görevinden ayrılma kararını açıklıyor
McKenna, samimi bir açıklamayla ayrılmasının ardındaki nedenleri ayrıntılı olarak anlattı ve bu kararın kolaylıkla alınmadığını vurguladı. 16 Aralık 2021’de takımın League One’da olduğu dönemde görevi devralan McKenna, 2022-23 sezonunun sonunda Ipswich’in Championship’e yükselmesini sağlayarak kulübü başarıyla ileriye taşıdı. Ancak, bu sezon Premier League'e geri dönmek için verilen zorlu mücadelenin ardından, teknik direktörlükteki profesyonel geleceğine karar vermeden önce kişisel hayatına öncelik vermesi gerektiğini hissetti.
McKenna, “Bu tarihi futbol kulübünü yönetme onurundan ayrılmaya karar verirken, içimde minnettarlık, gurur, hüzün ve memnuniyet karışımı bir duygu var. Bu kulüpte kurduğumuz bağ varken, veda etmek için hiçbir zaman uygun bir zaman yoktur. Ancak, geçen sezon stadyumumuzda bir başka unutulmaz son günle Premier Lig'e ikinci kez yükselmeyi başardıktan ve son birkaç hafta boyunca düşüncelerimi olgunlaştırdıktan sonra, benim için kenara çekilmenin doğru zamanı olduğunu hissediyorum,” dedi McKenna.
Portman Road'da bir miras bırakmak
McKenna’nın Ipswich’teki görevi, kulübün modern tarihindeki en başarılı dönemlerden biri olarak hatırlanacak. Alt liglerde kimliğini bulmakta zorlanan bir takımı devralan McKenna, birinci ligde mücadele etmeye tam anlamıyla hazır bir kadro bırakıyor; bu başarıyı büyük bir gururla kabul ediyor. McKenna'nın tarihi başarısı, Ipswich'in ligi ikinci sırada bitirerek 2002'den bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmesiyle, 2023-24 sezonunun Championship En İyi Teknik Direktörü seçilmesiyle daha da vurgulandı. Bu zaferle Ipswich, 2012'deki Southampton'dan bu yana League One'dan Premier Lig'e arka arkaya iki kez yükselen ilk kulüp oldu.
Görev süresini değerlendiren McKenna, "Yaptığımız inanılmaz ilerlemeden büyük gurur duyuyorum ve kulübün geleceği için büyük umut ve iyimserlik besliyorum. Bu kulübü yönetmek benim için büyük bir ayrıcalıktı. Son beş sezonda, profesyonel ve kişisel hayatımda en güzel deneyimleri yaşatan inanılmaz bir yolculuk geçirdik." dedi.
- Getty Images Sport
Bir sonraki adımdan önce aile öncelikli
Fulham ile ilgili söylentiler bir türlü dinmek bilmezken, McKenna öncelikli hedefinin teknik direktörlük görevinin getirdiği bitmek bilmeyen baskıdan bir süre uzaklaşmak olduğunu vurguladı. Ipswich, onun yönetiminde 2024–25 sezonunda Premier Lig’den küme düşmüş olsa da, McKenna 2025–26 sezonunda Championship’te ikinci olarak takımı Premier Lig’e geri döndürerek dayanıklılığını kısa sürede kanıtladı.
McKenna, "Son beş sezonda bu göreve çok şey verdikten sonra, artık yönetimden bir süre uzaklaşıp, kariyerimin her adımında benimle olan aileme zaman ayırmayı dört gözle bekliyorum" diye ekledi.