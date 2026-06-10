Ipswich, Premier Lig'e dönüşünü garantiledikten bir ay sonra Kieran McKenna'nın sürpriz istifasını doğruladı; McKenna teknik direktörlük görevinden ayrıldı

McKenna, kulübün uzun zamandır beklenen Premier Lig'e dönüşünü garantiledikten sadece birkaç hafta sonra Ipswich Town'ın teknik direktörlüğünden istifa ederek Portman Road'da şok etkisi yarattı. Kulübün onun liderliğinde gösterdiği yükseliş eğilimine rağmen, büyük beğeni toplayan teknik adam, Tractor Boys'taki görev süresinin doğal bir sonuca ulaştığına karar verdi.

Bu açıklamanın zamanlaması, Fulham'a transfer olabileceğine dair haberlerin çıkmasından kısa bir süre sonra geldi. Marco Silva'nın Jose Mourinho'nun halefi olarak Benfica'nın başına geçmek üzere Craven Cottage'daki görevinden ayrılmasıyla, İngiliz futbolunun en parlak genç teknik direktörlerinden biri olan McKenna, bu görevi devralacak en güçlü adaylardan biri haline gelmişti. Ancak kulübün ayrılığını duyuran açıklamasında, McKenna'nın "futbol menajerliğinden bir süre uzaklaşmaya karar verdiği" belirtildiğinden, böyle bir transferin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.