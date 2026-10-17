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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Ipswich karşısında alınan kıl payı Premier League galibiyetinin ardından Erling Haaland, Manchester City'de ciddi sakatlık endişesi yarattı

E. Haaland
M.City
Premier Lig
M.City - Ipswich Town
Ipswich Town

Manchester City, Ipswich karşısında aldığı son Premier League galibiyetinde ayağından sakatlanan yıldız golcüsü Erling Haaland'ın sağlık durumuna ilişkin endişeli bir bekleyiş içinde. Maçta iki gol atan Haaland, karşılaşmanın bitiminde belirgin biçimde aksayarak soyunma odasına gitti. Sezona kayıpsız başlangıcını sürdürmeyi hedefleyen kulüpte bu durum, teknik direktör Enzo Maresca için ciddi bir endişe kaynağı oldu.

  • Haaland, az farkla kazanılan maçta aksayarak sahadan çıktı

    Manchester City, forvet oyuncusu Haaland'ın maçın sonlarında yaşadığı ayak sakatlığının ardından The Independent'ın haberine göre oyuncunun durumundan endişe duyuyor. Norveçli millî futbolcu, Ipswich karşısında alınan 3-2'lik Premier League galibiyetinde önemli rol oynadı. İki kritik gol atarak bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 12'ye çıkardı.

    Ancak bitiş düdüğünden hemen önce Haaland, Jack Clarke'ın kramponunun altına vurduktan sonra sert bir darbe almış gibi göründü. Ardından rahatsızlık içinde kollarını salladığı ve tünele belirgin biçimde aksayarak gittiği görüldü.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca, yıldız forvetini dinlendirmeyi düşünüyor

    Teknik direktör Enzo Maresca, Haaland'ı yaklaşan maçlarda oynatıp oynatmama konusunda şimdi zor bir kararla karşı karşıya. Bu sezon kulüp ve millî takım formasıyla 14 maça ilk 11'de başlayan golcü oyuncu, millî arada Norveç adına da dört kez sahaya çıktı.

    Maresca, Ipswich maçı öncesindeki basın toplantısında başlıca golcüsünün ağır maç yükünü zaten kabul etmişti. “Bir noktada muhtemelen onu dinlendirmemiz, birkaç gün izin vermemiz gerekiyor,” diyen Maresca, bu hafta sonu yaşanan talihsiz aksilikten önce de Haaland'a ara vermeyi düşündüklerini ima etmişti.

  • Saha dışı sorunlara rağmen durdurulamayan ivme

    Haaland'ın endişe verici sakatlığı, Manchester City için bir başka kritik sonuç olan Ipswich galibiyetini biraz gölgede bıraktı. Zorlu mücadele sonunda gelen bu galibiyet, takımın sezona üst üste yedi Premier League galibiyetiyle başlamasını sağladı.

    Böylece kulüp, Maresca yönetimindeki yüzde 100'lük galibiyet oranını korudu ve zirvede şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal ile arasındaki farkı altı puana çıkardı. Bu sonuç, kulübün geçen ay Premier League'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmasından bu yana ligde üst üste aldığı ikinci galibiyet oldu ve sahadaki kararlılığını ortaya koydu.

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    Manchester City için sırada ne var?

    Manchester City, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'yı ağırlayacak, ardından gelecek hafta sonu Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Ekim ayı bitmeden Brighton'a karşı Carabao Cup ve Premier League'de oynanacak iki zorlu maç da yaklaşırken Maresca, Haaland'ın forma giyebilecek kadar iyileşmesini çok umut ediyor.

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