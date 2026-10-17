Teknik direktör Enzo Maresca, Haaland'ı yaklaşan maçlarda oynatıp oynatmama konusunda şimdi zor bir kararla karşı karşıya. Bu sezon kulüp ve millî takım formasıyla 14 maça ilk 11'de başlayan golcü oyuncu, millî arada Norveç adına da dört kez sahaya çıktı.

Maresca, Ipswich maçı öncesindeki basın toplantısında başlıca golcüsünün ağır maç yükünü zaten kabul etmişti. “Bir noktada muhtemelen onu dinlendirmemiz, birkaç gün izin vermemiz gerekiyor,” diyen Maresca, bu hafta sonu yaşanan talihsiz aksilikten önce de Haaland'a ara vermeyi düşündüklerini ima etmişti.