Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, maçların ritmini kontrol etme ve istisnai pasları fırsata çevirme becerisine sahip en iyi orta saha oyuncularından birine sahip. Ancak işin paradoksu şu ki, İtalyan teknik adam Simone Inzaghi, Portekizli Ruben Neves'ten potansiyeline uygun şekilde faydalanamıyor. Oyuncuyu, oyun kurma ve takımın hücum düzenine liderlik etme konusunda ona daha büyük bir etki alanı sağlayabilecek asıl pozisyonu olan ön libero mevkiinden uzakta, farklı rollerde ve mevkilerde sahaya sürüyor.

Neves, Inzaghi'nin Al Hilal'in başına geçmesinden bu yana dikkat çekici performanslar sergilemeye devam etse de, kullanılma biçimi takımın oyuncunun en önemli özelliklerinden ne kadar yararlandığı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Orta sahada kontrolü eline alma özgürlüğü ve rakip hatlarını kıran pasları yönlendirme imkânı yerine, oyuncu kimi zaman kendisini geri hatta buluyor; sanki savunmadan oyun kurma problemlerini telafi etmek için bir rol üstleniyor ve bu da en etkili bölgelerde fark yaratma kabiliyetinin önüne geçiyor.