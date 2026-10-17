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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Inzaghi, Hilal'de Ruben Neves'e neden haksızlık ediyor? İşte yanlış yerde oynayan bir cevher!

FEATURES
Al Hilal
Premier Lig
R. Neves
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
Portekiz
İtalya

İtalyan teknik adam, Portekizli yıldızı istenen şekilde kullanmayı bilmiyor!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, maçların ritmini kontrol etme ve istisnai pasları fırsata çevirme becerisine sahip en iyi orta saha oyuncularından birine sahip. Ancak işin paradoksu şu ki, İtalyan teknik adam Simone Inzaghi, Portekizli Ruben Neves'ten potansiyeline uygun şekilde faydalanamıyor. Oyuncuyu, oyun kurma ve takımın hücum düzenine liderlik etme konusunda ona daha büyük bir etki alanı sağlayabilecek asıl pozisyonu olan ön libero mevkiinden uzakta, farklı rollerde ve mevkilerde sahaya sürüyor.

Neves, Inzaghi'nin Al Hilal'in başına geçmesinden bu yana dikkat çekici performanslar sergilemeye devam etse de, kullanılma biçimi takımın oyuncunun en önemli özelliklerinden ne kadar yararlandığı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Orta sahada kontrolü eline alma özgürlüğü ve rakip hatlarını kıran pasları yönlendirme imkânı yerine, oyuncu kimi zaman kendisini geri hatta buluyor; sanki savunmadan oyun kurma problemlerini telafi etmek için bir rol üstleniyor ve bu da en etkili bölgelerde fark yaratma kabiliyetinin önüne geçiyor.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves savunma hattında: Soruna çözüm mü, yoksa yeteneklerinin heba edilmesi mi?

    Temel sorun, Hilal'in topu arkadan çıkarma sürecini geliştirmeye ihtiyaç duymasında yatıyor; özellikle yüksek baskı yapan ve alanları kapatan rakiplerle karşılaştığında.

    Stoperlerin oyun kurma ve ön üçlüye isabetli uzun paslar gönderme konusunda her zaman yeterli kapasiteye sahip olmaması nedeniyle, Inzaghi'nin geri bölgelerden baskıyı aşmak için Neves'e başvurduğu görülüyor.

    Ancak bu çözümün açık bir teknik maliyeti var; Neves defans oyuncularının yanına geri çekildiğinde Hilal, orta sahanın tempasunu kontrol edebilen ve oyunu derinden yönlendirebilen bir oyuncusunu kaybediyor. Ayrıca topu forvetlere aktarabileceği ve daha etkili bir şekilde fırsat üretebileceği bölgelerden de uzaklaşıyor. Zira Portekizli oyuncu yalnızca pas isabetine sahip değil; aynı zamanda alanları okumayı ve topu kuruluş aşamasından hücuma taşımak için uygun zamanlamayı belirlemeyi de iyi biliyor.

    Neves'in geri bölgelerden bile son üçlüye ustalıklı uzun toplar gönderebildiği doğru, ancak ön libero bölgesinde bulunması ona daha geniş seçenekler sunuyor: hatlar arasına dikine pas, oyunun yönünü değiştirme ya da baskı altında topu alıp hücumu yeniden düzenleme gibi.

    Dolayısıyla sorun, onun savunma görevlerini yerine getirme kapasitesinde değil; kendisine mümkün olan en büyük etkiyi sağlayan bölgeden uzakta aşırı şekilde görevlendirilmesinde.

  • Neves'in rakamları çelişkiyi ortaya koyuyor

    Daha da ilginç olanı, Neves'in bu değişken rollere rağmen hücum üretkenliğini sürdürmesi; bu sezon farklı kulvarlarda çıktığı 11 maçta 7 gol atıp 4 asist yaparak toplam 11 gole katkı sağladı.

    Bu, bir orta saha oyuncusu için dikkat çekici bir istatistik ve özelliklerine tam olarak uygun olan rolü her zaman bulamadığı durumlarda bile tehlikeli bölgelere ulaşma ve fark yaratma kabiliyetini ortaya koyuyor.

    Geçen sezon da Neves güçlü sayılar ortaya koymuş; farklı kupalarda oynadığı 43 maçta 22 gole katkı yaparak etkisinin topu geri kazanmak veya oyunu organize etmekle sınırlı kalmadığını, gol atmaya ve fırsat yaratmaya kadar uzandığını kanıtlamıştı.

    Bu bilanço, Hilal'in onun kapasitesinin tamamından yararlanıp yararlanmadığı, yoksa asıl uzmanlık alanı pahasına ona birden fazla görev mi yüklediği sorusunu sormayı mantıklı kılıyor.

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    İnzaghi, Ruben Neves'i doğal pozisyonuna geri çekmeli mi?

    Bu, Neves'in savunma hattında oynatılmasının her durumda hata olduğu anlamına gelmiyor; bazı rakipler karşısında uygun bir çözüm olabilir, özellikle de Hilal'in baskı altında iyi pas verebilen bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu durumlarda.

    Ancak bu rolü tekrarlanan bir tercihe dönüştürmek, takımın orta sahayı kontrol etme kabiliyetini kısıtlayabilir ve Neves'i, ileri bölgelerde sayısal ve teknik üstünlük yaratmak için kullanmak yerine oyun kurma sorunlarını aşmakla sorumlu hale getirebilir.

    Inzaghi'nin, arkadan oyun kurma kalitesi ile Neves'in orta sahadaki etkisi arasında daha iyi bir denge kurması gerekiyor; bu da ya oyuncuyu daha fazla ön libero bölgesine geri döndürerek ya da Portekizli oyuncuyu sürekli savunma hattına çekmeden savunmacıların hücumları başlatmasına yardımcı olacak başka seçenekler sunarak sağlanabilir. Çünkü Neves'in doğal mevkisinde bulunması, dikey paslarından ve fırsat yaratma kabiliyetinden faydalanmanın yanı sıra Hilal'e savunma bloklarını kırma ve tempoyu kontrol etme konusunda daha büyük bir güç kazandırabilir.

    Dolayısıyla Inzaghi'nin Neves'ten faydalanmadığı söylenemez; sayılar, Hilal'e büyük katkı sunan bir oyuncuya işaret ediyor. Ancak gerçek soru, teknik direktörün oyuncudan azami verimi alıp almadığıyla ilgili.

    Neves yalnızca arkadan topu çıkarabilen bir oyuncu değil, aynı zamanda maçı kontrol edebilen ve derinden farkı yaratabilen bir oyun merkezi. Inzaghi onu daha iyi konumlandırmayı başarırsa, Portekizli oyuncu, yeteneklerinin bir kısmını savunmada oyun kurma sorunlarını çözmekle tüketmek yerine Hilal'in sisteminde çok daha tehlikeli bir silaha dönüşebilir.

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