Inter, üstün oynadığı maçta Fiorentina karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Fiorentina’nın ilk ve tek ciddi gol fırsatı, öne geçtiği pozisyondu. Geri dönüşte Marcus Thuram belirleyici oldu. Fransız oyuncu, skoru 1-1’e getiren golü atmakla kalmadı, iki de penaltı pozisyonu yarattı. Ancak bunların ilkinde penaltı kararı verilmemesi, San Siro’da ve başka yerlerde tartışmalara yol açtı.

Maçın ardından DAZN’a konuşan Fransız futbolcu, konuyla ilgili şaka yapsa da hakemlere yönelik tepkisini de dile getirdi.