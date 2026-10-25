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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Interli Thuram: "Tuhaf, hakem kendimi yere attığımı düşünüyor, sonra da bana hepsinin penaltı olduğunu söylüyorlar..."

Inter
M. Thuram
Fiorentina
Serie A
Inter - Fiorentina

Inter, üstün oynadığı maçta Fiorentina karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Fiorentina’nın ilk ve tek ciddi gol fırsatı, öne geçtiği pozisyondu. Geri dönüşte Marcus Thuram belirleyici oldu. Fransız oyuncu, skoru 1-1’e getiren golü atmakla kalmadı, iki de penaltı pozisyonu yarattı. Ancak bunların ilkinde penaltı kararı verilmemesi, San Siro’da ve başka yerlerde tartışmalara yol açtı.

Maçın ardından DAZN’a konuşan Fransız futbolcu, konuyla ilgili şaka yapsa da hakemlere yönelik tepkisini de dile getirdi.

  • Bir geri dönüş daha

    "Bir geri dönüş daha mı? Takımda, maçın son anlarda bile kazanılabileceğine dair güven var. Bunu yaptık, her zaman kazanabileceğimizi biliyoruz. Lautaro gibi mi sevindim? Genellikle son dakikalarda golü o atar."

  • HAKEM KARARLARI TARTIŞMASI

    "Penaltı için de çok sevindim mi? Evet. Garip, çünkü hakem her seferinde kendimi yere attığımı düşünüyor. Bologna'da sarı kart gördüm, sonra bunun penaltı olduğunu söylediler. Bugün de aynısı oldu. Hata olabilir. Ben rakibimin üzerine gitmeye devam etmeliyim. Sonunda, bugün olduğu gibi penaltıyı çalacaklar."

  • ALTIN TOP

    "Altın Top'u kim kazanacak? Umarım bir Fransız'a gider: Mbappé, Dembele, Olisé."

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