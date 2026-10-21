Inter zorlandı, 10 kişi kaldı ama Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı: Shakhtar'ı 1-0 yendi

Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini sonunda aldı. Üstelik bunu eski usulüyle, en zor anlarda bile sürpriz başarılara imza atabilen çılgın bir takım gibi yaptı. San Siro'da Shakhtar karşısında mücadele 1-0 sona erdi. Galibiyet golünü Carlos Augusto attı; ancak gol geldiğinde Inter, Bastoni'nin üç dakika içinde gördüğü iki sarı kartla 10 kişi kalmıştı.





Bu maçın öncekilerden farklı olması gerekiyordu ve kısmen de öyle oldu. İlk 45 dakikada Inter'in başlangıçtaki baskısı sırasında kaleci Riznyk, Thuram ve Bonny'ye gol izni vermedi. Ardından Inter geriye çekildi ve ilk yarının sonuna doğru etkisini artıran Shakhtar'ı kontrol altında tutmaya çalıştı.





İkinci yarıda senaryo değişti. Chivu'nun 60. dakikada yaptığı değişiklikler Inter'e hareket ve canlılık kazandırdı. Ancak Alessandro Bastoni'nin üç dakika içinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalması, bu ivmeyi hemen kesti. Takımın 4-4-1 düzenine geçmesi kaçınılmazdı. Carlos Augusto ise 77. dakikada boş bırakılan alanlara sızarak 1-0'lık golü attı. Josep Martinez son bölümde iki kez skoru korudu ve Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna yeniden ivme kazandırabilecek ilk galibiyetini almasını sağladı.





INTER-SHAKHTAR 1-0

GOL: 77' Carlos Augusto (I)







