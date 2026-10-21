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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter zorlandı, 10 kişi kaldı ama Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı: Shakhtar'ı 1-0 yendi

Inter
Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi
Inter - Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki Inter-Shakhtar Donetsk maçını takip edin.

Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini sonunda aldı. Üstelik bunu eski usulüyle, en zor anlarda bile sürpriz başarılara imza atabilen çılgın bir takım gibi yaptı. San Siro'da Shakhtar karşısında mücadele 1-0 sona erdi. Galibiyet golünü Carlos Augusto attı; ancak gol geldiğinde Inter, Bastoni'nin üç dakika içinde gördüğü iki sarı kartla 10 kişi kalmıştı.


Bu maçın öncekilerden farklı olması gerekiyordu ve kısmen de öyle oldu. İlk 45 dakikada Inter'in başlangıçtaki baskısı sırasında kaleci Riznyk, Thuram ve Bonny'ye gol izni vermedi. Ardından Inter geriye çekildi ve ilk yarının sonuna doğru etkisini artıran Shakhtar'ı kontrol altında tutmaya çalıştı.


İkinci yarıda senaryo değişti. Chivu'nun 60. dakikada yaptığı değişiklikler Inter'e hareket ve canlılık kazandırdı. Ancak Alessandro Bastoni'nin üç dakika içinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalması, bu ivmeyi hemen kesti. Takımın 4-4-1 düzenine geçmesi kaçınılmazdı. Carlos Augusto ise 77. dakikada boş bırakılan alanlara sızarak 1-0'lık golü attı. Josep Martinez son bölümde iki kez skoru korudu ve Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna yeniden ivme kazandırabilecek ilk galibiyetini almasını sağladı.


INTER-SHAKHTAR 1-0

GOL: 77' Carlos Augusto (I)



  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

    88' İKİ KRİTİK KURTARIŞ - Josep Martinez eleştirmenleri susturuyor. Önce Newerton'ın yerden şutunu hızlı bir refleksle kornere çeliyor, ardından Matvienko'nun kafa vuruşunu uçarak kurtarıyor.


    84' FIRSAT - Thuram sağ kanatta dirsekleriyle kendisine alan açıp Matvienko'yu geçiyor. Ceza sahasının ortasına mükemmel bir pas gönderiyor. Topla buluşan Mkhitaryan, Riznyk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gelişine vurmak için dengesini sağlayamıyor; topu içeri doğru kontrol ettikten sonra yaptığı vuruş dışarı gidiyor.


    79' GOL İPTAL - Nazaryna'nın dikine gönderdiği uzun pas, Josep Martinez ile karşı karşıya kalan Newerton'ı buluyor. Newerton topu kontrol edip ağlara gönderiyor ancak yardımcı hakem hemen bayrağını kaldırıyor ve gol bariz ofsayt nedeniyle iptal ediliyor.


    77' GOL - Inter topu kazanıyor. Mkhitaryan sola açılarak topu oyunda tutuyor. Başını kaldırıp Carlos Augusto'ya kusursuz bir uzun pas gönderiyor. Carlos Augusto, Bondar'ı geçerek kalesinden çıkan Riznyk'i mağlup ediyor.


    69' BASTONI'YE KIRMIZI KART - Bastoni yalnızca 3 dakika içinde iki sarı kart görerek Inter'i 10 kişi bırakıyor. Stoper ilk sarı kartını dördüncü hakeme itirazları nedeniyle görüyor. Ardından, karşılıklı kışkırtmaların yaşandığı bir korner pozisyonunda elleriyle Ocheretko'nun yüzüne doğru itiyor. Ocheretko da itmenin etkisini iyi göstererek hakemin ikinci sarı kartı çıkarmasını sağlıyor.


    66' FIRSAT - Riznyk, Shakhtar'ı mucizevi bir müdahaleyle kurtarıyor. Sol çaprazda topu alan Thuram, Marlon'ı geçip sağ ayağına çekiyor ve uzak köşeye gidecek gibi görünen falsolu bir şut çıkarıyor. Hafifçe yön değiştiren topu Riznyk uçarak kornere çeliyor.


    60' FIRSAT - Oyuna yeni girenler hemen hareketlilik getiriyor. Diouf ile Bisseck koşu hâlinde paslaşıyor, Bisseck ceza sahasında son anda durduruluyor. Pozisyon devam ediyor ve top Bonny'ye geliyor. Bonny topu sağ ayağına çekip vuruyor ancak Riznyk kurtarıyor.


    55' SARI KART - Alisson, topu Dimarco'nun başının üzerinden aşırıp ileri atılarak "Neymar tarzı" bir hareket deniyor. Thuram sert bir müdahaleyle onu yere indiriyor. Çevrede toplanan oyuncuların itirazları da artınca hakem Fransız oyuncuya sarı kart gösteriyor.


    40' FIRSAT - Inter kurtuluyor! Sağdan kullanılan kornerde Barella, markajındaki Bondar'ı kaçırıyor. Bondar kafa vuruşuyla onu aşıp topu köşeye gönderiyor ancak Josep Martinez uçarak topu kalesinden uzaklaştırıyor.


    21' FIRSAT - Riznyk'ten bir büyük kurtarış daha! Bonny'nin ceza sahası çizgisinden dönerek yaptığı vuruşu çıkarıyor. Ardından top ceza sahasının ortasında sahipsiz kalıyor ancak Matvienko, Bonny'den hemen önce topa müdahale ediyor.


    19' INTER'DEN İTİRAZ - Sağdan kullanılan kornerde Akanji yükselip topu kafayla arkadaşına indirmek isterken Marlon'ın bükülü koluna çarptırıyor. Top sahipsiz kalıyor ve Barella'nın dokunuşunun ardından Bonny topu üstten dışarı gönderiyor. Prime'ın hakem yorumcusu Calvarese'ye göre: "Kol bükülü ve bu nedenle cezalandırılacak bir durum yok."


    7' - Bu kez hazırlıksız yakalanan taraf Inter. Pedrinho topla 30 metre ilerleyip ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak yön değiştiren topu Josep Martinez rahatlıkla kurtarıyor.


    5' FIRSAT - Inter bir top daha kazanıyor ve Çalhanoğlu ceza sahası çizgisinden şutunu çekiyor. Top dışarı gidiyor.


    3' FIRSAT - Sucic topu kazanıp ceza sahasındaki Bonny'ye veriyor. Bonny'nin pasında Thuram sağ ayağıyla çapraz bir vuruş deniyor ancak Riznyk kurtarıyor.


    0' San Siro'daki Giuseppe Meazza'da başlama vuruşu saat 21.00'de yapılıyor.


    MAÇ BİLGİLERİ, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA ANLATIM BURADA

  • Inter-Shakhtar: Maç künyesi

    Inter-Shakhtar 1-0


    Gol: 77' Carlos Augusto (I)


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59' Diouf), Barella, Calhanoglu (59' Zielinski), Sucic (73' Luis Henrique), Dimarco (59' Bisseck); Bonny (75' Mkhitaryan), Thuram.

    Yedekler: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Teknik direktör: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (72' Isaque); Alisson Santana (82' Bruninho), Pedrinho (32' Nazaryna), Marlon Gomes, Mendoza (72' Newerton); Kauã Elias (72' Traore).

    Yedekler: Fesiun, Kryskiv, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Lucas Ferreira, Luca Meirelles.

    Teknik direktör: Arda Turan.


    Hakem: Osmers (GER)

    Sarı kartlar: Ocheretko (S), Thuram (I), Marlon (S), Sucic (I)

    Kırmızı kart: Bastoni (I) (çift sarı karttan)

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