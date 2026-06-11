Inter'in başkan yardımcısı Javier Zanetti, Arjantin'deki La Nacion gazetesine uzun bir röportaj verdi. Lautaro Martinez'in Bodo/Glimt maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle duyulan endişeden başlayarak, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasına ve Dünya Kupası sırasında takip edilmesi gereken üç yetenekli oyuncuya kadar pek çok konu ele alındı. Ve elbette bunlardan biri, uzun süredir Nerazzurri'nin ilgisini çeken Nico Paz.
Çeviri:
Inter, Zanetti: "Lautaro için çok korktuk. Nico Paz, Brahim Diaz ve Kubo takip edilmesi gereken yetenekler"
DÜNYA KUPASINDA ÜÇ YETENEK
"Faslı Brahim Díaz'ı takip edin. Real Sociedad'ın Japon orta saha oyuncusu Takefusa Kubo'yu çok beğeniyorum. Ve... bir kişi daha... Bizimkilerden biri: Nico Paz'a dikkat edin"
NICO PAZ
"Nico, Como'da muhteşem iki yıl geçirdi. Çok genç olmasına ve İtalya gibi zorlu bir ligde oynamasına rağmen, tüm yeteneğini sergiledi. Kendini çok iyi hissediyor ve milli takıma birçok seçenek sunabilir."
SCALONI VE MOURINHO, LIPPI VE MANCINI İLE KARŞILAŞTIRMALAR
"Scalondi, Passarella ve Bielsa'dan Mourinho, Lippi veya Mancini'ye kadar uzanan isimlerden birine benziyor mu? Görüldüğü kadarıyla, takımı yönetme şekli ve sergilediği samimiyet açısından... onda biraz Marcelo Bielsa var. Marcelo çok açık sözlüydü: En iyi durumda olan oynar. Samimiyet, bugün her zamankinden daha fazla temel bir erdemdir."
DÜNYA ŞAMPİYONASI FAVORİLERİ
"Fransa'nın adeta iki takımı var. En eksiksiz milli takımlardan biri. Brezilya'dan bahsetmeyenlere katılmıyorum, çünkü Brezilya her zaman Brezilya'dır ve Ancelotti gibi bir teknik direktörle çok iyi hazırlanmış olarak gelecek. Bir de çok net bir kimliği olan İspanya var. Almanya'yı neredeyse kimse saymıyor, ama her zaman karşı karşıya gelmesi son derece zor bir takım. Ve Fas, kalite atılımını kesin olarak gerçekleştiren gerçek sürpriz olabilir. Arjantin'e benzer bir süreç yaşadı: çok sağlam bir temel ve performans ve sonuçlarda büyük bir süreklilik sağladı. Ve bir milli takım daha ekleyeceğim: Portekiz. Portekiz'in çok büyük bir Dünya Kupası oynayabileceğine inanıyorum."
LAUTARO İÇİN NE KADAR KORKUNÇ!
"Lautaro'nun son sakatlığı mı? Evet, hem o hem de biz çok korktuk. Lauti bizi sakatlıklara alıştırmamıştı, bu yüzden herkes endişeliydi. Şampiyonluğun kritik bir döneminde Roma maçında geri döndü, ilk 11'de sahaya çıktı ve hemen gol attı. Ardından Como maçı vardı ve diğer tüm takımlar Roma ve Como maçlarında puan kaybedeceğimizi düşünüyordu. Lauti Roma'ya gol attı, kazandık, ama o maçı iyi bitiremedi. Bu durum onun Como maçında oynamasını engelledi ve orada daha da korktuk. Kendimize şunu sorduk: "Yine mi sakatlandı? Ne kadar ciddi? Aynı sorun mu?". Eğer aynı sakatlık olsaydı, bu gerçekten çok ciddi bir alarm zili olurdu.
O çok, çok motive. Inter'de olağanüstü bir sezon geçirdi. Çok istekli. Ne yazık ki Katar'da, Dünya Kupası boyunca süren bir ayak bileği sorunu yaşadı. Ancak 2024 Copa América'yı belirleyici golleriyle kazanması ona çok iyi geldi. Bu Dünya Kupası'na mükemmel bir durumda geliyor. Böyle bir oyuncu her takım için çok değerlidir. Bence bu Dünya Kupası'nda Arjantin için çok önemli olacak."