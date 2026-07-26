Inter yöneticisi, kaptanın ayrılmasına yeşil ışık yakmaya hazır olan Tottenham ile Cristian Romero’nun transfer görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı

Inter’in sportif direktörü Piero Ausilio, kulübün Romero’yu transfer etme çabaları hakkında konuştu ve aktif görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. İtalyan kulübü, 28 yaşındaki stoper için önümüzdeki haftalarda anlaşmayı sonuçlandırmak istiyor.

Ausilio, Sky Italy’ye şunları söyledi: “Bu, kesinlikle hem oyuncu hem de kulüp ile imzalamaya çalıştığımız bir anlaşma. Bu tür şeyler biraz zaman alır ama kesinlikle ilgi var. Bakalım ne olacak.”

Nerazzurri, ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Bu teklifin, zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması olması bekleniyor. Tottenham, kaptanının değerini başlangıçta yaklaşık 50 milyon avro olarak belirlemiş olsa da, SportMediaset’e göre İtalyan şampiyonu tarafından hazırlanan toplam teklifin değeri 40 milyon avro civarında olduğu düşünülüyor. Oyuncunun temsilcileri, bu hafta sonu Inter yönetimi ile yüz yüze görüşmeler yapmak üzere Milano’da görüldü.



