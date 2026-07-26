AFP
Çeviri:
Inter yöneticisi, kaptanın ayrılmasına yeşil ışık yakmaya hazır olan Tottenham ile Cristian Romero’nun transfer görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı
Ausilio, Nerazzurri’nin ilgisini doğruladı
Inter’in sportif direktörü Piero Ausilio, kulübün Romero’yu transfer etme çabaları hakkında konuştu ve aktif görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. İtalyan kulübü, 28 yaşındaki stoper için önümüzdeki haftalarda anlaşmayı sonuçlandırmak istiyor.
Ausilio, Sky Italy’ye şunları söyledi: “Bu, kesinlikle hem oyuncu hem de kulüp ile imzalamaya çalıştığımız bir anlaşma. Bu tür şeyler biraz zaman alır ama kesinlikle ilgi var. Bakalım ne olacak.”
Nerazzurri, ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Bu teklifin, zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması olması bekleniyor. Tottenham, kaptanının değerini başlangıçta yaklaşık 50 milyon avro olarak belirlemiş olsa da, SportMediaset’e göre İtalyan şampiyonu tarafından hazırlanan toplam teklifin değeri 40 milyon avro civarında olduğu düşünülüyor. Oyuncunun temsilcileri, bu hafta sonu Inter yönetimi ile yüz yüze görüşmeler yapmak üzere Milano’da görüldü.
- Getty
Romero, Serie A’ya dönüşü hedefliyor
Kuzey Londra’da geçirdiği beş yılın ardından Romero, tanıdık bir ligde yeni bir mücadeleye hazır görünüyor ve The Guardian gazetesi, Tottenham’ın onun ayrılmasına izin vermeye hazır olduğunu bildiriyor. Defans oyuncusu, İngiltere’ye gelmeden önce Atalanta’da kendini kanıtlamıştı ve dünya sahnesindeki başarılarının ardından San Siro’ya geçişi, kariyeri için mükemmel bir sonraki adım olarak görüyor.
Romero, 2021'de Tottenham'a katıldığından bu yana 156 maça çıktı ve geçen yıl Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan kadronun kilit isimlerinden biri oldu. Ancak 2025-26 sezonunda dört kez ayrı ayrı cezaya çarptırılması, disiplin sicili konusunda tartışmalara yol açtı.
Spurs, kaptanının ayrılmasından sonraki döneme hazırlanıyor
Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, savunma hattını yeniden şekillendirme sürecine şimdiden başladı; bu durum, kulübün Romero’nun ayrılmasına daha açık bir tutum sergilemesine yol açtı. Spurs, transfer piyasasında proaktif bir tutum sergileyerek, Brighton’dan Jan Paul van Hecke’yi 52 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna kattı ve Romero’nun Arjantin milli takım arkadaşı Marcos Senesi’yi bedelsiz transfer etti.
Spurs'un bu görüşmelerde gösterdiği esneklik, büyük ölçüde bu son transferlere bağlıdır; bu sayede takımın savunmasında kadro sıkıntısı yaşanmayacağı garanti altına alınmıştır. Romero gibi önemli bir lideri kaybetmek hiçbir zaman ideal bir durum olmasa da, olası bir satıştan elde edilecek önemli mali kaynak, De Zerbi'nin A takım kadrosundaki yenilenme sürecini sürdürmesine olanak tanıyacaktır.
- Getty
Şimdi ne olacak?
Inter için Romero’nun olası transferi, kulübün ulusal şampiyonluğunu korumayı ve Avrupa’da en üst düzeyde rekabet etmeyi hedeflediği bu dönemde önemli bir niyet beyanı niteliğinde olacaktır. Kulüp, üst düzeyde belirli bir deneyime sahip bir oyuncu arıyor ve Romero’nun Dünya Kupası şampiyonu olması, onu ideal aday haline getiriyor.
Önümüzdeki günlerde görüşmelerin yoğunlaşması bekleniyor; Ausilio’nun kısa süre içinde Tottenham yetkilileriyle yeni bir görüşme turu yürütmesi öngörülüyor. Oyuncunun kalbi İtalya’ya dönmeye kararlı göründüğünden, artık nihai transfer bedeli konusunda bir uzlaşmaya varmak iki kulübün sorumluluğunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun