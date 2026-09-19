Serie A 2026/2027’nin bu ilk bölümündeki en çok beklenen karşılaşma beraberlikle bitti ve ara öncesi zirvede hem Inter hem de Roma yan yana kaldı. Doğrudan rekabette maç 2-2 sona erdi; Inter bir kez daha oyuna kötü başladı ve 2-0 geri düştü, ancak tepki verip ikinci yarıda bir kez daha geri dönerek skoru 2-2’ye getirdi.





Inter’in başlangıcı yine unutulacak türdendi; Gian Piero Gasperini’nin öğrencilerinin belirlediği tempo, Inter’in topu ayağında çıkarma fırsatı bulmasına izin vermedi. Savunmadaki çok sayıdaki hata, önce ceza sahası içinde bomboş kalan Manu Kone’nin Martinez ile karşı karşıya kalarak golü bulmasına yol açtı. Bu gol Inter’i sarsmadı ve Roma’nın ataklarını yemeye devam etti; 37. dakikada, Akanji’nin çizgiyi okumadaki bir başka hatasında Kone farkı ikiye çıkardı ve kişisel dublesini yaptı (önce iptal edilen, ardından VAR’la geçerli sayılan gol için MAÇIN TARTIŞMALI POZİSYONLARINI BURADAN OKUYUN).





Ancak ikinci yarıda Inter sahaya farklı bir anlayışla çıktı. Thuram dikine oyunuyla öne çıktı ve Lautaro ile yaptığı verkaçların ardından Inter kaptanının farkı azaltmasını sağladı; Lautaro, Svilar’ı çaprazdan çektiği kirli ama etkili bir sol vuruşla avladı. Gasperini ve Chivu, isteğin ötesinde daha çok zorunluluktan (yorgunluk ve düşük berraklık nedeniyle) değişikliklere gitti; değişikliklerin ardından daha fazla geriye yaslanan bir Roma ve daha girişken bir Inter ortaya çıktı.





Svilar skoru birkaç kez kurtardı (Thuram’a yaptığı kurtarış çok çarpıcıydı), Lautaro bir de direğe takıldı, ancak gol havadaydı ve onu bulan da 79. dakikada bir kez daha Inter’in Arjantinli kaptanı oldu; böylece o da kişisel dublesini yaptı.





Gasperini’nin öğrencileri fiziksel olarak sınırdaydı; Hermoso ve Balerdi sakatlık nedeniyle değişiklik istedi, aslında Malen de istedi ancak çıkma imkânı bulamadı. Final bölümünde Thuram bir kez daha 3-2’ye çok yaklaştı; bu gol tam anlamıyla büyük bir darbe olacaktı. Top dışarı çıktı ve beraberlik son düdüğe kadar bozulmadı. Inter ile Roma puan tablosunun zirvesinde yan yana kalmayı sürdürdü ve Lazio tarafından yakalanabilirler. İki takım da kendi kusurlarını ve güçlü yönlerini bir kez daha ortaya koydu, ancak bu haliyle ligin hâlâ tek bir hakimi yok.





ROMA-INTER 2-2

GOLLER: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)







