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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter yine hata yaptı ve Roma karşısında da geri dönüşe izin verdi: 2-0'dan 2-2'ye, Lautaro Koné'ye yanıt verdi ve ikisi de lig zirvesinde kaldı

Roma
Inter
Serie A
Roma - Inter

Roma-Inter’i takip edin; büyük maç ve Serie A 2026/2027’nin 5. haftasında oynanacak doğrudan rakipler arasındaki karşılaşma.

Serie A 2026/2027’nin bu ilk bölümündeki en çok beklenen karşılaşma beraberlikle bitti ve ara öncesi zirvede hem Inter hem de Roma yan yana kaldı. Doğrudan rekabette maç 2-2 sona erdi; Inter bir kez daha oyuna kötü başladı ve 2-0 geri düştü, ancak tepki verip ikinci yarıda bir kez daha geri dönerek skoru 2-2’ye getirdi.


Inter’in başlangıcı yine unutulacak türdendi; Gian Piero Gasperini’nin öğrencilerinin belirlediği tempo, Inter’in topu ayağında çıkarma fırsatı bulmasına izin vermedi. Savunmadaki çok sayıdaki hata, önce ceza sahası içinde bomboş kalan Manu Kone’nin Martinez ile karşı karşıya kalarak golü bulmasına yol açtı. Bu gol Inter’i sarsmadı ve Roma’nın ataklarını yemeye devam etti; 37. dakikada, Akanji’nin çizgiyi okumadaki bir başka hatasında Kone farkı ikiye çıkardı ve kişisel dublesini yaptı (önce iptal edilen, ardından VAR’la geçerli sayılan gol için MAÇIN TARTIŞMALI POZİSYONLARINI BURADAN OKUYUN).


Ancak ikinci yarıda Inter sahaya farklı bir anlayışla çıktı. Thuram dikine oyunuyla öne çıktı ve Lautaro ile yaptığı verkaçların ardından Inter kaptanının farkı azaltmasını sağladı; Lautaro, Svilar’ı çaprazdan çektiği kirli ama etkili bir sol vuruşla avladı. Gasperini ve Chivu, isteğin ötesinde daha çok zorunluluktan (yorgunluk ve düşük berraklık nedeniyle) değişikliklere gitti; değişikliklerin ardından daha fazla geriye yaslanan bir Roma ve daha girişken bir Inter ortaya çıktı.


Svilar skoru birkaç kez kurtardı (Thuram’a yaptığı kurtarış çok çarpıcıydı), Lautaro bir de direğe takıldı, ancak gol havadaydı ve onu bulan da 79. dakikada bir kez daha Inter’in Arjantinli kaptanı oldu; böylece o da kişisel dublesini yaptı.


Gasperini’nin öğrencileri fiziksel olarak sınırdaydı; Hermoso ve Balerdi sakatlık nedeniyle değişiklik istedi, aslında Malen de istedi ancak çıkma imkânı bulamadı. Final bölümünde Thuram bir kez daha 3-2’ye çok yaklaştı; bu gol tam anlamıyla büyük bir darbe olacaktı. Top dışarı çıktı ve beraberlik son düdüğe kadar bozulmadı. Inter ile Roma puan tablosunun zirvesinde yan yana kalmayı sürdürdü ve Lazio tarafından yakalanabilirler. İki takım da kendi kusurlarını ve güçlü yönlerini bir kez daha ortaya koydu, ancak bu haliyle ligin hâlâ tek bir hakimi yok.


ROMA-INTER 2-2

GOLLER: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)



  • Goller ve öne çıkan anlar

    88' POZİSYON - Inter'in müthiş kontra atağında Sucic, kafayla topu Thuram'a uzattı. Thuram da tekte vurup Svilar'ın kalesini terk ettiğini görünce onu ters ayakta yakalamayı denedi. Sol ayağıyla yaptığı yerden vuruş direği sıyırdı.


    80' GOL - Soldan yapılan ortada top Bisseck'i buldu, o da savunmacısından önce davranıp istemeden Lautaro'ya servis yaptı. Köşeye giden sağ ayak vuruşunda Svilar topa dokundu ama kurtaramadı.


    78' SVILAR'DAN MUCİZE VE ÜST DİREK - Inter, köşe vuruşunun devamında baskısını artırdı. Thuram kafayla herkesten önce davrandı ama Svilar mucizeyi yaptı ve çizgide kurtardı. Boşta kalan topa Lautaro Martinez hamle yaptı ve iki adım mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top doğrudan üst direğe çarptı.


    70' Diouf sıyrılıp ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla vurdu. Svilar topu iki hamlede kontrol etti.


    67' POZİSYON - Martinez ne kurtarış yaptı! Malen, kornerin ardından sırtı dönük şekilde topu kontrol etti, döner dönmez vurdu ve bir anda kaleyi buldu. Pepo Martinez yıldız gibi açılarak daha fazla alan kapattı ve yüzüyle yaptığı kurtarışla skoru korudu.


    59' Carlos Augusto bir kez daha soldan etkili geldi ve yerden Thuram'ın koşu yoluna oynadı. Fransız oyuncu topu topuğuyla tamamlamayı denedi, top az farkla auta gitti.


    47' GOL - Mancini, topu Thuram'a kaptırdı ve Inter, Lautaro ile birlikte kontra atağa çıktı. Arjantinli oyuncu topu yeniden dikine Fransız oyuncuya gönderdi. Ceza sahası sınırına kadar gelen Thuram, bu kez yerden bir asistle arkadaşını aradı. İlk vuruş çaprazda sekerek gitti ve Svilar'ı mağlup etti.


    36' GOL - Dybala'nın sağdan ortasında ceza sahasında Mancini ve Kone boş kaldı. Savunmacı topa dokunup orta saha oyuncusu için önüne indirdi, o da Martinez ile karşı karşıya pozisyonda ağları buldu. Yardımcı hakem golü iptal etti ama sonunda VAR golü verdi. Massa'nın anonsu: "İncelemenin ardından Roma'nın 17 numarası nizami pozisyonda, gol geçerli".


    33' DİREK - Inter soldaki hatta iyi paslaştı, Jones topu topuğuyla Bastoni'nin koşu yoluna bıraktı. Svilar ile karşı karşıya kalan ama altıpasın köşesinde dar açıdan vuran savunmacının şutu dış direğe çarpıp auta çıktı.


    29' POZİSYON - Inter'den bir başka inanılmaz hata. Dimarco'nun yerden ortasında top arka direkte tamamen boş kalan Lautaro Martinez'i buldu. Boş kaleye kayarak yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.


    26' POZİSYON - Bisseck'ten inanılmaz hata; Soulé ile girdiği ikili mücadeleyi kazandıktan sonra tek başına Roma ceza sahasına kadar ilerledi. Ancak Svilar ile karşı karşıya kaldığında Alman stoper kaleciyi geçemedi ve skor 0-0 kaldı.


    24' POZİSYON - Dybala'dan dikine pas, Malen kontrolüyle markajından sıyrıldı ve bir anda sert vurdu. Top üstten auta gitti.


    20' - Dybala uzaktan sol ayağıyla sert vurmayı denedi, top Josep Martinez'in solundan geçip yaklaşık bir metre farkla auta çıktı.


    13' POZİSYON - Roma bir kez daha hızlı çıktı; Soulé soldan çizgiye inip ceza sahası ortasına çevirdi. Dimarco müdahaleyi yapamayınca top adeta Dybala'ya asist oldu. Sol ayağıyla yaptığı volede top az farkla üstten auta gitti.


    6' GOL - Inter geriden oyun kurarken topu iyi kullanamadı ve dengesiz yakalandı. Dybala sağdan sola oyunu değiştirdi ve boş durumdaki Molina'yı buldu. Molina topu kontrol edip geriden gelen Manu Kone'ye çıkardı. Ceza sahasında kontrol edip vurdu, Martinez'i mağlup etti.


    3' - Balerdi, Thuram'dan önce araya girmeyi denedi ve yerde kaldı, dirsek yediği yönünde itiraz etti. Massa'ya göre faul var ama kart yok.


    0' Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 18.00'de ilk düdük çaldı.


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  • ROMA-INTER: MAÇ KAĞIDI

    Roma-Inter 2-2


    Goller: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso (82' Koulierakis); Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Yedekler: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Teknik direktör: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Lautaro (90' Bonny), Thuram (90' Pio Esposito).

    Yedekler: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi.

    Teknik direktör: Chivu.


    Hakem: Massa

    Sarı kartlar: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Kırmızı kartlar: -

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