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Stones InterGetty Images
Yosua Arya
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Inter yıldızı John Stones, İngiltere ile Dünya Kupası görevi sırasında polisten gelen yazışmaları kaçırmasının ardından mahkeme para cezası ve sürüş cezası aldı

J. Stones
İngiltere
Inter
Serie A
Dünya Kupası

İngiltere savunmacısı John Stones, Dünya Kupası için ülkeden uzaktayken polisten gelen önemli yazışmaları kaçırmasının ardından hız sınırını aşma suçundan hüküm giydi. Inter Milan stoperi, milli görev nedeniyle ülke dışında olduğu ve ardından İtalya'ya taşındığı için sabit para cezası bildirimini ödeyemedi.

  • Inter savunmacısı hız yapmaktan suçlu bulundu

    The Independent'ın haberine göre Stones, hız sınırını aşma suçundan mahkum edildi ve yüklü bir mahkeme masrafıyla karşı karşıya kaldı. 32 yaşındaki oyuncu, mayıs ayında Cheshire'daki evinin yakınlarında 30 mil/saat hız sınırı olan bölgede Range Rover'ıyla 43 mil/saat hızla giderken yakalandı.

    Stones, Cheshire Polisi ilk temasa geçtiğinde direksiyondaki kişinin kendisi olduğunu hemen kabul etti. Ancak İngiltere milli takım oyuncusu, kritik önem taşıyan ikinci mektuba yanıt vermedi. Bu belge, ona sabit para cezası ödeme ve olayın mahkemeye taşınmamasını sağlama fırsatı sunuyordu.

    Yanıt verilmeyen yazışma nedeniyle dosya Tek Yargıç Prosedürü'ne taşındı. Bir sulh hakimi, savunma oyuncusuna dört ceza puanı verdi ve £666 para cezası ödemesine hükmetti. Ayrıca £120 masraf ile £266 mağdur ek ücretini de ödemesi gerekiyor.

  • John StonesGetty

    Dünya Kupası'ndaki yokluk mahkeme tarihine yol açtı

    Mektubun gözden kaçmasının nedeni, Stones'un Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil etmek için şehir dışında olmasıydı. Cheshire'daki ikametinden uzun süre uzak kalmasını açıklamak için Warrington Sulh Ceza Mahkemesi'ne bir mektup yazdı.

    Stones, yazılı beyanında hız sınırını aşma suçlamasını tamamen kabul etti. Uluslararası görev, yaz tatili ve büyük bir transferin birleşiminin talihsiz idari hataya yol açtığını açıkladı.

    Stones mahkemeye yazdığı mektupta, "Hız sınırını aşma konusunda söyleyecek bir şeyim yok" dedi. "Şu anda ancak bu suça yanıt veriyor olmamın nedeni, futbol için ülkemizi temsil etmem ve bu yüzden evde olmayıp postaları görmemem. Ayrıntılarımı vermek için mektubumu 28 Mayıs'ta gönderdim, İngiltere'ye katılmak için ayrıldım. 19 Temmuz'a kadar oradaydık."

  • İtalya'ya taşınmak daha fazla gecikmeye neden oluyor

    Stones, tam bağlamı sunmak için yoğun geçen yaz programını sulh ceza hâkimlerine ayrıntılarıyla anlattı. İngiltere görevi için kampa katılmadan önce 28 Mayıs'ta ilk sürücülük bilgilerini gönderdiğini belirtti. Ardından 19 Temmuz'a kadar Dünya Kupası turnuvasında kaldı. Savunmacı daha sonra turnuva sonrası tatile çıktı ve ardından yaz dönemindeki Inter'e transferini tamamladı. Sonuç olarak Britanya'daki evi yaklaşık dört ay boyunca tamamen boş kaldı. Bu süreçte yasal mektuplar fark edilmeden birikip durdu.

    "Tatile gittim ve ardından Milano'ya taşındım, bu yüzden bu durum tesadüfen ortaya çıktı," diye ekledi Stones. "Ülkede artık ikamet etmediğim için duruşmada hazır bulunamamamın nedeni de bu."

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    Odak yeniden futbola kayıyor

    Hukuki mesele artık tamamen çözüme kavuştuğuna göre Stones, kariyerinin bir sonraki bölümüne tamamen odaklanabilir. Tecrübeli stoper, İtalya'daki yaşama uyum sağlarken Inter'de etki bırakmak için istekli olacaktır.

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