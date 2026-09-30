Inter yıldızı John Stones, İngiltere ile Dünya Kupası görevi sırasında polisten gelen yazışmaları kaçırmasının ardından mahkeme para cezası ve sürüş cezası aldı

The Independent'ın haberine göre Stones, hız sınırını aşma suçundan mahkum edildi ve yüklü bir mahkeme masrafıyla karşı karşıya kaldı. 32 yaşındaki oyuncu, mayıs ayında Cheshire'daki evinin yakınlarında 30 mil/saat hız sınırı olan bölgede Range Rover'ıyla 43 mil/saat hızla giderken yakalandı.

Stones, Cheshire Polisi ilk temasa geçtiğinde direksiyondaki kişinin kendisi olduğunu hemen kabul etti. Ancak İngiltere milli takım oyuncusu, kritik önem taşıyan ikinci mektuba yanıt vermedi. Bu belge, ona sabit para cezası ödeme ve olayın mahkemeye taşınmamasını sağlama fırsatı sunuyordu.

Yanıt verilmeyen yazışma nedeniyle dosya Tek Yargıç Prosedürü'ne taşındı. Bir sulh hakimi, savunma oyuncusuna dört ceza puanı verdi ve £666 para cezası ödemesine hükmetti. Ayrıca £120 masraf ile £266 mağdur ek ücretini de ödemesi gerekiyor.