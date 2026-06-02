Inter, yerine geçecek bir oyuncu transfer etmek için görüşmelere başlarken Real Madrid, Denzel Dumfries'e teklifte bulundu
Madrid, savunma hattını güçlendirmek için Serie A'ya yöneliyor
Real Madrid, Santiago Bernabéu'da yapılacak başkanlık seçimlerine rağmen kadrosunu güçlendirme planlarını sürdürüyor. Kulüp, kanat savunma pozisyonlarında istikrarsız bir sezonun ardından, bek pozisyonlarını öncelikli alan olarak belirledi.
Bu yaz Dani Carvajal'ın ayrılmasıyla Los Blancos'ta sağ bek pozisyonunda sadece Trent Alexander-Arnold kaldı ve bu durum kulübü İspanyol savunmacının yerine bir yedek aramaya zorladı. Gianluca Di Marzio'nun belirttiği gibi, Real Madrid bu yaz Inter'in kanat bekiyle anlaşma yapma olasılığını değerlendirmek için ilk adımları attı ve Dumfries bu transferin en güçlü adayı olarak öne çıktı.
Real Madrid, Dumfries'i transfer etmeyi düşünüyor
30 yaşındaki oyuncu Inter için kilit bir isim olsa da, Santiago Bernabeu'dan ciddi bir teklif gelmesi halinde Serie A şampiyonu kulüp onu satmayı düşünmek zorunda kalabilir. Madrid'in kanatlardan hücum gücünü artırmak istediği ve Dumfries'in aradıkları profile uyduğu bildiriliyor.
Inter, bu olasılığa şimdiden hazırlanmaya başladı. Kulüp, Atalanta'nın savunma oyuncusu Palestra'yı tercih ettiği yedek olarak belirledi ve Cagliari'de geçirdiği etkileyici kiralık döneminin ardından bu çok beğenilen genç oyuncu için hızlı bir şekilde görüşmelere başladı.
Serbest kalma maddesi transferi hızlandırabilir
Anlaşmanın kilit unsurlarından biri, Dumfries'in yaklaşık 25 milyon avro olarak bildirilen serbest kalma bedeli. Bu rakam Real Madrid için makul görülüyor ve kulübün Inter ile uzun süren pazarlıklardan kaçınmasını sağlayabilir.
Bu madde, Dumfries'i Pedro Porro ve Ivan Fresneda gibi alternatiflere kıyasla daha net bir seçenek haline getiriyor. Madrid'in ilgisi, sadece izleme aşamasından öteye geçerek somut adımlara doğru ilerliyor gibi görünüyor.
Inter, Dumfries sonrası döneme hazırlanıyor
Bir sonraki adım, Real Madrid'in Dumfries'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye sokup bu transferi resmileştirmeye karar verip vermeyeceği olacak. Sözleşme koşulları, İspanyol devi için devam etme kararı alması halinde transferi tamamlaması için net bir yol sunuyor.
Inter ise şimdiden acil durum planları üzerinde çalışıyor. Haberlere göre, Palestra için 40 milyon avro artı 5 milyon avro bonus teklif ettiler, ancak Atalanta 50 milyon avroya yakın bir ücret talep ediyor. Genç savunmacıyı transfer etmeye çalışmaları, Dumfries'in ayrılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü gösteriyor.