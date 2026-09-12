Getty Images
Çeviri:
Inter, yerel kahramanını takımda tutuyor! Federico Dimarco yeni uzun vadeli sözleşmeyi imzalamak üzere
Inter, kilit kanat oyuncusu için görüşmeleri hızlandırdı
Inter, Dimarco'nun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı hareket ediyor; sportif direktör Dario Baccin ile oyuncunun temsilcileri arasında yeni bir görüşme planlandı. La Gazzetta dello Sport'a göre, ön görüşme zaten Madrid'de yapıldı. Baccin, kısa süre önce oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından hemen önce takım otelinde menajer Arturo Canales ile bir araya geldi. Inter, son yıllardaki istikrarlı üstün performansı ve taktiksel çok yönlülüğünün ardından kendisini kulübün kilit isimlerinden biri olarak görmesinde son derece haklı olan Dimarco'yu kaybetmemekte kararlı. Teklifin ayrıntılarını netleştirmek için yeni bir zirvenin gelecek hafta gibi erken bir tarihte yapılması bekleniyor.
- Getty Images Sport
San Siro'da sözleşme takviminin netleştirilmesi
Giuseppe Marotta ve Baccin'in başını çektiği Inter yönetimi, oyuncunun mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar sürmesi nedeniyle durumu başlangıçta acil olmayan bir mesele olarak değerlendirdi. Bu anlaşmada ayrıca aynı mali şartlarla bir sezon daha uzatma imkânı tanıyan tek taraflı kulüp opsiyonu da bulunuyor ve bu da Nerazzurri'ye herhangi bir ani ayrılık tehdidine karşı güvence sağlıyor.
Diyalog süreç boyunca yapıcı kaldı ve bu durum, Dimarco'nun taraftarlar ve teknik heyetle sürdürdüğü olumlu ilişkiyi yansıttı. Dimarco, "Bence bunu yakında konuşacağız" derken her fırsatta devamlılık arzusunun altını çizdi. İstedikleri, onun beklediğinden bile daha erken yerine geldi; Madrid'de kurulan temas, şimdi sonuca ulaşması beklenen kritik görüşmeleri başlattı.
Finansal çerçeve ve maaş yapıları
Yenileme niyeti konusunda tam bir fikir birliği olsa da, görüşmelerin son aşamalarında kulübün yeni mali parametreleri içinde bir orta yol bulunması gerekecek. Inter, sabit maaşları düşürmeyi ve özellikle daha tecrübeli oyuncuların sözleşmelerinde performansa dayalı primleri önemli ölçüde artırmayı hedefleyen stratejik bir politika uygulamaya koydu. Görüşmeler, Dimarco'nun şu anki sezon başına net 4 milyon avroluk kazancı temel alınarak her zaman bu mali çerçeveye bağlı olacak.
Dimarco için çocukluk takımı adına ömür boyu bir ikon hâline gelme cazibesi, yurt dışından gelebilecek daha yüksek tekliflerin önüne geçiyor. Kulüp de onun kalibresinde bir oyuncuyu uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlamanın, yurt içi ve Avrupa'daki hedefleri açısından kritik önem taşıdığını biliyor.
- Getty Images Sport
Defanstaki derinlik ve taktiksel süreklilik
Görüşmelerde bir tıkanma yaşanmayacak; duruma yakın olanlar için bu artık net. Resmî açıklama yapılmadan önce, yalnızca her iki tarafın taleplerini karşılayacak bir denge bulunması gerekiyor. Bu proaktif yaklaşım, sözleşmesi 2028'de sona erecek ve henüz yenilenmemiş olan, Madrid'de gol atan Carlos Augusto için de geçerli. Görüşmeler sürüyor ve Brezilyalı oyuncu için de karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya varılması amacıyla devam edecek. O da zamanı geldiğinde bunu yapacak.
Dimarco'nun önemi, sakatlığı nedeniyle Bernabeu deplasmanını kaçırdığı son yokluğunda bir kez daha ortaya çıktı. Şu anda antrenmanlara kademeli olarak dönüyor ve hedef, bu hafta sonu Udinese karşısında kulübede yer alması. Bu arada Carlos Augusto, pazartesi günü ilk 11'de onun yerine oynamayı sürdürecek ve takımın taktik verimliliğinin yüksek kalmasını sağlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun