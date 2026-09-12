Giuseppe Marotta ve Baccin'in başını çektiği Inter yönetimi, oyuncunun mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar sürmesi nedeniyle durumu başlangıçta acil olmayan bir mesele olarak değerlendirdi. Bu anlaşmada ayrıca aynı mali şartlarla bir sezon daha uzatma imkânı tanıyan tek taraflı kulüp opsiyonu da bulunuyor ve bu da Nerazzurri'ye herhangi bir ani ayrılık tehdidine karşı güvence sağlıyor.

Diyalog süreç boyunca yapıcı kaldı ve bu durum, Dimarco'nun taraftarlar ve teknik heyetle sürdürdüğü olumlu ilişkiyi yansıttı. Dimarco, "Bence bunu yakında konuşacağız" derken her fırsatta devamlılık arzusunun altını çizdi. İstedikleri, onun beklediğinden bile daha erken yerine geldi; Madrid'de kurulan temas, şimdi sonuca ulaşması beklenen kritik görüşmeleri başlattı.