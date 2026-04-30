Inter, yaz transferi öncesinde kişisel şartlarda anlaşmaya vararak Tottenham'ın yıldız oyuncusu için yarışta galip geldi

Inter, Tottenham Hotspur kalecisiyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra Guglielmo Vicario'yu kadrosuna katma konusunda avantajlı bir konuma geldi. Kuzey Londra kulübünün bu yaz oyuncunun ayrılmasına izin verme yönündeki stratejik kararının ardından, İtalyan devi 29 yaşındaki kaleciyle anlaşma sağlamak için yerli rakiplerini geride bıraktı.

  • Nerazzurri, Vicario yarışında başı çekiyor

    Haberlere göre Inter, Vicario'yu kadrosuna katma yarışını kazandı; TEAMtalk, İtalyan devinin artık kalecinin transferi konusunda açık ara lider konuma geçtiğini bildiriyor. Müzakereler birkaç aydır sürüyordu ve Serie A lideri, İtalya milli takım oyuncusuyla kişisel şartlar konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı. Bu gelişme, Tottenham'ın Ocak ayında, ilk kalecisinin İngiltere'de sadece iki sezon geçirdikten sonra ayrılmasına izin verme yönünde aldığı iç kararın ardından geldi.

    • Reklam
    Halef aranıyor

    29 yaşındaki oyuncunun ayrılışı kaçınılmaz hale gelmesiyle, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda halefi arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Kulübün transfer stratejisi şu anda üst ligdeki konumuna göre şekilleniyor ve iç tartışmalar, kulüp içinden bir oyuncuyu terfi ettirmek mi yoksa Premier Lig'deki bir rakipten yüksek profilli bir yedek mi transfer etmek üzerine odaklanıyor. Odak noktası sezonun son haftalarında olsa da, kulüp yönetimi 2026-27 sezonu için kaleci pozisyonunu devralacak birkaç adayı şimdiden belirlemiş durumda.

  • Bir efsane ismin yerini almak

    Inter’in Vicario’ya yönelik bu kararlı hamlesinin ardında, San Siro’daki mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Yann Sommer’in yerine uzun vadeli bir yedek bulma ihtiyacı yatıyor. Vicario, bu sezon Spurs için güvenilir bir isim olarak öne çıkmış ve 43 maçta 13 kez kalesini gole kapatmıştı; ancak yakın zamanda geçirdiği fıtık ameliyatı, sezonunu erken bitirmesine neden olmuş olabilir. Bu arada, TEAMtalk'un haberlerine göre Spurs, yaklaşan boşluğu doldurmak için potansiyel yedekler olarak Manchester City'den James Trafford ve Brighton'dan Bart Verbruggen'i takip ediyor.

    Hayati önem taşıyan hayatta kalma mücadeleleri ve transferler

    Tottenham, Premier Lig'de kalma mücadelesini sürdürürken, ilk tercih edilen kalecisi olmadan kalan maçlarını atlatmak zorunda. Kulübün Trafford gibi hedefleri Liverpool gibi rakiplerinden uzaklaştırma becerisi, büyük ölçüde küme düşmeyi önlemeye bağlı olacak; kulüp Championship'e düşerse Antonin Kinsky devreye girmeye hazır. Inter için ise odak noktası, Kuzey Londra'daki mevcut sözleşmesi teknik olarak Haziran 2028'e kadar süren bir oyuncu için Spurs ile transfer ücretini kesinleştirmek.

