Inter, yaz transferi öncesinde kişisel şartlarda anlaşmaya vararak Tottenham'ın yıldız oyuncusu için yarışta galip geldi

Inter’in Vicario’ya yönelik bu kararlı hamlesinin ardında, San Siro’daki mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Yann Sommer’in yerine uzun vadeli bir yedek bulma ihtiyacı yatıyor. Vicario, bu sezon Spurs için güvenilir bir isim olarak öne çıkmış ve 43 maçta 13 kez kalesini gole kapatmıştı; ancak yakın zamanda geçirdiği fıtık ameliyatı, sezonunu erken bitirmesine neden olmuş olabilir. Bu arada, TEAMtalk'un haberlerine göre Spurs, yaklaşan boşluğu doldurmak için potansiyel yedekler olarak Manchester City'den James Trafford ve Brighton'dan Bart Verbruggen'i takip ediyor.