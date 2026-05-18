Inter, Yann Bisseck'i kadrosunda tutmak için mücadele ederken, Premier Lig ve Bayern Münih'in hedefindeki oyuncu menajerini değiştirdi

Bisseck, saha dışı temsilciliği konusunda önemli bir karar vermek üzere. Alman stoperin kariyerinin yönetiminde mevcut menajeri Yusuf Kandemir’in rol almaya devam etmesi beklenirken, oyuncu gelecekteki transfer görüşmelerini yürütecek yeni ve saygın bir menajerlik ajansı konusunda kesin bir karar vermek üzere.

Sportitalia'ya göre, dünyanın en etkili spor ajanslarından birkaçı, Inter'in stoperini temsil etme hakkı için rekabet ediyor. Şu anda Giovanni Branchini'nin Bisseck'i kadrosuna katma konusunda en avantajlı konumda olduğu düşünülüyor. Bu tür bir hamle, genellikle oyuncunun yakın gelecekte üst düzey kariyer hamleleri veya sözleşme yenilemeleri için hazırlandığını işaret eder.