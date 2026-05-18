Getty Images Sport
Çeviri:
Inter, Yann Bisseck'i kadrosunda tutmak için mücadele ederken, Premier Lig ve Bayern Münih'in hedefindeki oyuncu menajerini değiştirdi
Menajerlik ajansındaki değişiklikler transfer söylentilerini alevlendirdi
Bisseck, saha dışı temsilciliği konusunda önemli bir karar vermek üzere. Alman stoperin kariyerinin yönetiminde mevcut menajeri Yusuf Kandemir’in rol almaya devam etmesi beklenirken, oyuncu gelecekteki transfer görüşmelerini yürütecek yeni ve saygın bir menajerlik ajansı konusunda kesin bir karar vermek üzere.
Sportitalia'ya göre, dünyanın en etkili spor ajanslarından birkaçı, Inter'in stoperini temsil etme hakkı için rekabet ediyor. Şu anda Giovanni Branchini'nin Bisseck'i kadrosuna katma konusunda en avantajlı konumda olduğu düşünülüyor. Bu tür bir hamle, genellikle oyuncunun yakın gelecekte üst düzey kariyer hamleleri veya sözleşme yenilemeleri için hazırlandığını işaret eder.
- Getty Images
Bayern Münih ve Premier Lig devleri gözlerini dikmiş durumda
Bisseck’in menajerlik durumuna ilişkin belirsizlik, Bundesliga ve Premier Lig’den gelen ilginin artmasıyla aynı zamana denk geldi.
Bayern Münih, durumu yakından takip eden başlıca talipler arasında yer alıyor ve 23 yaşındaki oyuncuyu, memleketinde savunma hattı için potansiyel bir uzun vadeli çözüm olarak görüyor. İngiltere'nin en üst ligi de sert bir rekabet ortamı yaratıyor ve ismi açıklanmayan birkaç kulüp, Serie A'daki performansını takip ediyor.
Nerazzurri, gelen teklifleri geri çevirmeye kararlı olsa da, Premier League'in cazibesi ve Bayern Münih gibi bir kulübün ağırlığı, hem Inter'in kararlılığını hem de oyuncunun San Siro projesine olan bağlılığını sınayabilir.
Inter'in savunma yıldızı hakkındaki tutumu
Yurt dışından gelen ilginin artmasına rağmen, Inter'in Bisseck'ten ayrılmaya niyeti yok. Kulüp, onu gelecek için hayati bir değer olarak görüyor ve onun Milano'da kalmasını sağlamak için mücadele etmeye hazır. Savunma oyuncusu ise mevcut ortamında çok rahat hissettiğini, şehirle ve taraftarlarla güçlü bir bağ kurduğunu dile getirdi.
Nerazzurri yönetimi, fiziksel üstünlüğü teknik beceriyle birleştiren Bisseck'in profilinin modern futbolda nadir görüldüğünün farkında.
Bu nedenle, önümüzdeki transfer dönemlerinde gelebilecek her türlü teklife karşı sert bir tutum sergileyecekleri ve Alman genç oyuncudan hızlı bir kâr elde etmek yerine kadro istikrarını öncelikli tutacakları tahmin ediliyor.
- Getty Images
Chivu’nun liderliğinde yükselen yıldız
Bisseck, Cristian Chivu’nun uyguladığı taktik sistemde düzenli olarak ilk on birde yer alması ve gösterdiği istikrarlı performanslar sayesinde değerini önemli ölçüde artırdı. Çok yönlülüğü, Rumen teknik direktörün istediği agresif ve hücum ağırlıklı futbol tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanıdı ve onu İtalya şampiyonu takımın savunma hattının temel taşlarından biri haline getirdi.
Etkileyici top kazanma hızı ve savunmadan topu taşıma yeteneği, onu Serie A'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri haline getirmiştir.