Inter, Vlahovic'i almak için Thuram'ı satacak mı? Hayır, ama Real Madrid Lautaro için 150 milyon euro teklif ederse…

Bu konuda asıl soru başka bir şey. Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, yeni teknik direktör José Mourinho’ya hücumda takviye sağlamak için 150 milyon avro ayırdı.
Dünyanın en değerli 10 forveti Yamal, Haaland, Mbappé, Olise, Kvaratskhelia, Vinicius, Doué, Saka, Alvarez ve Dembelé. Bunlardan ikisi zaten Real Madrid'de, diğer sekizi ise Bayern'den PSG'ye, Manchester City, Arsenal ve Barcelona'ya kadar reddedebilecek güçte kulüplere ait.
İlk 10'un hemen dışında Inter'in kaptanı yer alıyor. Chivu'nun Dünya Kupası yazında transfer piyasasında yaşanabilecek olası sürprizlere ilişkin başlangıçtaki sözlerine dönersek, Lautaro golleriyle Arjantin'i sürükleyerek Real Madrid'i kendisi için 150 milyon euro teklif etmeye iterse, Inter ne cevap verecektir? Elbette bu, ciddi olarak değerlendirilmesi gereken ve Oaktree için (diğer İtalyan kulüplerinin tüm sahipleri için olduğu gibi) reddedilmesi zor bir teklif olurdu, her ne kadar bilanço iki yıl üst üste kârla kapanmış olsa da.