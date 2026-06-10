Inter, Vlahovic'i almak için Thuram'ı satacak mı? Hayır, ama Real Madrid Lautaro için 150 milyon euro teklif ederse…

Bu, bazı yönlerden ilgi çekici bir varsayımsal piyasa senaryosu olsa da, Inter için bir rüyadan çok bir kabusa benziyor.





Tek avantajları yaş (Sırp oyuncu Fransız oyuncudan 4 yaş daha genç) ve mali açıdan olabilir, ancak bu da sadece transfer ve satış bedelleri açısından geçerli. Ancak Vlahovic, yıllık net 6 milyon euro kazanan Thuram'dan daha yüksek bir maaş talep edecektir.





Ancak en önemli husus taktiksel yönü; zira bu iki forvetin özellikleri birbirinden çok farklı. Thuram'ın aksine Vlahovic sadece santrfor olarak oynayabilir; bu pozisyonda Inter'in geleceği için Pio Esposito, bugünü için ise Lautaro Martinez ile kadrosu zaten oldukça dolu.



