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inter nos chivu lautaro bodoCalciomercato

Çeviri:

Inter, Vlahovic'i almak için Thuram'ı satacak mı? Hayır, ama Real Madrid Lautaro için 150 milyon euro teklif ederse…

Inter
FEATURES
Opinion
D. Vlahovic
M. Thuram
L. Martinez
Serie A

Chivu ve Dünya Kupası yazında transfer piyasasında zor günler yaşama riski.

Cristian Chivu bu yaz transfer dönemine iyimser bir bakışla yaklaşıyor, ancak endişesiz de değil.


İtalya şampiyonu Inter'in teknik direktörü, DAZN'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Gelecek sezon için her pozisyon için A ve B planlarımızı hazırladık, ancak Ağustos ayında beklenmedik durumlar ortaya çıkabileceğinden her şey olabilir. Üstelik Dünya Kupası'nın yapıldığı yaz aylarında her şey bir işkenceye dönüşebilir."

  • MUHTEŞEM 7

    1982'den bu yana Dünya Kupası finallerinde en az bir Inter oyuncusu yer almaktadır.


    2026 turnuvasında yedi Inter oyuncusu yer alıyor: Manuel Akanji (İsviçre), Ange-Yoan Bonny (Fildişi Sahili), Petar Sucic (Hırvatistan), Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Denzel Dumfries (Hollanda, pratikte Real Madrid tarafından transfer edildi), Lautaro Martinez (Arjantin) ve Marcus Thuram (Fransa).


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  • DUSAN & TIKUS

    Thuram'ın transfer piyasasında adı geçiyordu, ancak şampiyonluk zaferi için hayati önem taşıyan sezonun muhteşem finali sayesinde bu senaryo önlendi.


    Yine de Inter taraftarları arasında, Fransız forvetin bedelsiz transfer edildiği ve 85 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu göz önüne alındığında, bilançoya büyük bir kar yazmak için Thuram'ı feda etme fikrini reddetmeyecek olanlar hala var.


    Onun yerine yine bedelsiz bir transferle, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i kadroya katmak.


  • BELLİ OLAN CEVAP

    Bu, bazı yönlerden ilgi çekici bir varsayımsal piyasa senaryosu olsa da, Inter için bir rüyadan çok bir kabusa benziyor.


    Tek avantajları yaş (Sırp oyuncu Fransız oyuncudan 4 yaş daha genç) ve mali açıdan olabilir, ancak bu da sadece transfer ve satış bedelleri açısından geçerli. Ancak Vlahovic, yıllık net 6 milyon euro kazanan Thuram'dan daha yüksek bir maaş talep edecektir.


    Ancak en önemli husus taktiksel yönü; zira bu iki forvetin özellikleri birbirinden çok farklı. Thuram'ın aksine Vlahovic sadece santrfor olarak oynayabilir; bu pozisyonda Inter'in geleceği için Pio Esposito, bugünü için ise Lautaro Martinez ile kadrosu zaten oldukça dolu.


  • REAL MADRID'DEN 150 MİLYON MU?

    Bu konuda asıl soru başka bir şey. Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, yeni teknik direktör José Mourinho’ya hücumda takviye sağlamak için 150 milyon avro ayırdı.


    Dünyanın en değerli 10 forveti Yamal, Haaland, Mbappé, Olise, Kvaratskhelia, Vinicius, Doué, Saka, Alvarez ve Dembelé. Bunlardan ikisi zaten Real Madrid'de, diğer sekizi ise Bayern'den PSG'ye, Manchester City, Arsenal ve Barcelona'ya kadar reddedebilecek güçte kulüplere ait.


    İlk 10'un hemen dışında Inter'in kaptanı yer alıyor. Chivu'nun Dünya Kupası yazında transfer piyasasında yaşanabilecek olası sürprizlere ilişkin başlangıçtaki sözlerine dönersek, Lautaro golleriyle Arjantin'i sürükleyerek Real Madrid'i kendisi için 150 milyon euro teklif etmeye iterse, Inter ne cevap verecektir? Elbette bu, ciddi olarak değerlendirilmesi gereken ve Oaktree için (diğer İtalyan kulüplerinin tüm sahipleri için olduğu gibi) reddedilmesi zor bir teklif olurdu, her ne kadar bilanço iki yıl üst üste kârla kapanmış olsa da.