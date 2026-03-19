Inter, Vicario'ya yoğun ilgi gösteriyor: Sommer ve Martinez'in durumu ne? Nerazzurri'nin gelecek sezon için planı

Inter kararını verdi: 2026-2027 sezonunun yeni birinci kalecisi Guglielmo Vicario olacak. Piero Ausilio, önümüzdeki yaz transfer dönemi öncesinde Tottenham ile görüşmeleri başlatmak üzere şu saatlerde Londra'da bulunuyor.
Nerazzurri yönetimi, eski Cagliari oyuncusunu bir süredir takip ediyordu ve kaleci Tottenham'a transfer olmadan önce de ona ilgi duyuyordu. Şimdi, İngiltere'de geçirdiği üç yılın ardından Vicario İtalya'ya geri dönebilir. Vicario'nun Inter forması giymesi, Sommer ve Martinez'den birinin takımdan ayrılması anlamına geliyor.