Goal.com
Canlı
Inter Sommer Martinez 2 1 desktopCalciomercato

Çeviri:

Inter, Vicario'ya yoğun ilgi gösteriyor: Sommer ve Martinez'in durumu ne? Nerazzurri'nin gelecek sezon için planı

Ausilio, kaleciyi transfer etmek için Londra'ya gitti; bu transferle Sommer ya da Martinez'den biri takımdan ayrılacak

Inter kararını verdi: 2026-2027 sezonunun yeni birinci kalecisi Guglielmo Vicario olacak. Piero Ausilio, önümüzdeki yaz transfer dönemi öncesinde Tottenham ile görüşmeleri başlatmak üzere şu saatlerde Londra'da bulunuyor.


Nerazzurri yönetimi, eski Cagliari oyuncusunu bir süredir takip ediyordu ve kaleci Tottenham'a transfer olmadan önce de ona ilgi duyuyordu. Şimdi, İngiltere'de geçirdiği üç yılın ardından Vicario İtalya'ya geri dönebilir. Vicario'nun Inter forması giymesi, Sommer ve Martinez'den birinin takımdan ayrılması anlamına geliyor.

  • FEDAKAR

    Vicario'nun Via della Liberazione'ya doğru yol almasıyla birlikte Inter, Yann Sommer ve Josef Martinez'in geleceği konusunda değerlendirmelere başladı. İlk başta, bu sezonki bazı vasat performansları da göz önüne alındığında, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan İsviçreli kalecinin kulüpten ayrılması bekleniyordu; ancak şimdi rüzgârın yönü değişmiş gibi görünüyor.


    Geçtiğimiz günlerde İsviçre basını, Hitz'in ayrılmasının ardından 1988 doğumlu kalecinin eve dönüşünü hayal eden Basel'in ilgilendiği haberini yeniden gündeme getirmişti. Ancak Sommer, Inter'de yedek kaleci olarak kalma olasılığını değerlendiriyor gibi görünüyor. Bu senaryoda, takımdan ayrılacak olan isim Josef Martinez olacak. Inter, İspanyol oyuncuyu Genoa'dan transfer etmek için 15 milyon euro harcamıştı ancak kaleci, ne Inzaghi ne de Chivu tarafından Inter'in yeni as kalecisi olarak hiç düşünülmedi. Nerazzurri kadrosunun kenarında kalan Martinez için Inter, zarar etmemek umuduyla teklif bekliyor.

    • Reklam
Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT