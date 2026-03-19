Inter, Vicario'ya yoğun ilgi gösteriyor: Sommer ve Martinez'in durumu ne? Nerazzurri'nin gelecek sezon için planı

Vicario'nun Via della Liberazione'ya doğru yol almasıyla birlikte Inter, Yann Sommer ve Josef Martinez'in geleceği konusunda değerlendirmelere başladı. İlk başta, bu sezonki bazı vasat performansları da göz önüne alındığında, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan İsviçreli kalecinin kulüpten ayrılması bekleniyordu; ancak şimdi rüzgârın yönü değişmiş gibi görünüyor.





Geçtiğimiz günlerde İsviçre basını, Hitz'in ayrılmasının ardından 1988 doğumlu kalecinin eve dönüşünü hayal eden Basel'in ilgilendiği haberini yeniden gündeme getirmişti. Ancak Sommer, Inter'de yedek kaleci olarak kalma olasılığını değerlendiriyor gibi görünüyor. Bu senaryoda, takımdan ayrılacak olan isim Josef Martinez olacak. Inter, İspanyol oyuncuyu Genoa'dan transfer etmek için 15 milyon euro harcamıştı ancak kaleci, ne Inzaghi ne de Chivu tarafından Inter'in yeni as kalecisi olarak hiç düşünülmedi. Nerazzurri kadrosunun kenarında kalan Martinez için Inter, zarar etmemek umuduyla teklif bekliyor.