Generali, iki kulüple ticari ortak olarak güçlü bağlar kurmak istemesinin yanı sıra, stadyum adının tescil edileceği zamana da önem verdi. Böylece "ara isimlerin" veya "ileride yaşanabilecek karışıklığın" önüne geçildi. Stadyum daha ilk günden Generali Stadium adıyla hayata geçiyor. İki kulüp de bunu toplam 30 milyonluk (kulüp başına 15 milyon) sponsorluk sözleşmesinde dikkate aldı.

Bu sözleşme, yalnızca stadyumun isim hakkı açısından bakıldığında Avrupa'nın en yüksek bedelli anlaşması. Çünkü Spotify'ın Barcelona ile yaptığı anlaşma yalnızca Camp Nou'yu kapsamıyor; stadyuma ilişkin kısmının değeri sezon başına 20 milyon. Riyadh Air'in Atletico Madrid ile anlaşmasında da durum aynı: Toplam bedeli daha yüksek olan anlaşmanın stadyuma ilişkin kısmı yaklaşık 15 milyona ulaşıyor.

Diğer anlaşmalarda Allianz, Bayern'e 13 milyon; Emirates ise Arsenal'e 10 ila 15 milyon ödüyor. Dortmund, Signal Iduna Park'tan 11 milyon gelir elde ederken Juventus'un Allianz Stadium'dan kazancı 8 ila 10 milyon arasında kalıyor.

Peki ya dünya genelinde? Los Angeles'taki Crypto.com Arena anlaşmasının değeri 31 milyon, ancak bu tutara NBA'deki Lakers ve Kings ile yapılan başka ortaklıklar da dahil. Los Angeles'taki SoFi Stadium için rakam 28 milyon, Las Vegas'taki Allegiant Stadium içinse 22 milyon. Bu tutarlar Generali ile benzer seviyede olsa da hepsi yan anlaşmaları da kapsıyor.