24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter ve Milan’da Generali şimdiden sponsor: Futbolun en yüksek bedelli isim hakkı anlaşmasının tüm rakamları

Inter
AC Milan

Stadyum hâlâ yalnızca bir maket ve fikirden ibaret, ancak sigorta markası iş birliği için şimdiden ödeme yapmayı tercih etti.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC

ATA

ATA

Serie A

22 Kas 2026

INT

INT

Inter ve Milan, yeni stadyum projesini yalnızca 10 gün önce açıkladı. Ancak o zamandan bu yana Milan'ın Inter'i yendiği bir derbi yaşandı, köprünün altından çok sular aktı ve iki kulübün kasasına tamamı sponsorluk geliri olmak üzere milyonlar girdi.

Çünkü yeni Generali Stadium, henüz yalnızca bir fikir olmasına rağmen iki kulübe gelir sağlamaya başladı. Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu gelir, iki kulübün İtalyan sigorta şirketiyle imzaladığı mali anlaşmadan kaynaklanıyor.

  • Generali hemen sponsor olacak

    Anlaşma uzun vadeli olacak ve söz konusu rakamlar astronomik boyutta. Ancak önce Generali CEO’su ve başkanının açıklamaları, şimdi de sözleşmenin ayrıntıları, kulüplerin mali tablolarına etkisinin hemen başlayacağını doğruluyor.

    "Milano’nun yeni stadı, şehrin dünya çapında tanınan İtalya’nın önemli merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirecek. Generali, İtalya’yı dünyada her zaman temsil etmiştir. Bu nedenle, bu heyecan verici projenin en başından itibaren, uluslararası alanda geniş bir taraftar kitlesine sahip iki İtalyan kulübünün yanında yer almayı seçtik."

    Generali, bugün itibarıyla "Official Insurance Partner" olarak iki kulübün de resmî sponsorları arasına girdi. Ayrıca stadyum için önümüzdeki 5 yıl boyunca, yani stadın teorik açılış tarihine kadar, iki kulübün her birine yılda 10 milyon euro ödemeye başladı.

  • 20 yıl boyunca yılda 30 milyon

    Stadyum açıldığında toplam 650 milyon avroluk sözleşme kapsamında iki kulübün yıllık alacağı tutar, 20 yıl boyunca kulüp başına 10 milyon avrodan 15 milyon avroya çıkacak.

    Böylece Generali, yalnızca stadyumun isim hakkı için Inter ve Milan'a yılda 30 milyon avro ödeyecek. Bu, tek bir stadyumun yalnızca isim hakkı için bugüne kadar ödenen en yüksek tutar.

    Sözleşme için ilk kez iki kulübün gelirden sorumlu üst düzey yöneticileri Giorgio Ricci ve Maikel Oettle doğrudan devreye girerek sürecin ön saflarında yer aldı. Sözleşme, Inter ve Milan'ın eşit paylarla ortak olduğu Nsm Holding'in kontrolündeki Stadio San Siro şirketi üzerinden yürütülecek.

  • Generali Stadium gibi başka bir stat yok

    Generali, iki kulüple ticari ortak olarak güçlü bağlar kurmak istemesinin yanı sıra, stadyum adının tescil edileceği zamana da önem verdi. Böylece "ara isimlerin" veya "ileride yaşanabilecek karışıklığın" önüne geçildi. Stadyum daha ilk günden Generali Stadium adıyla hayata geçiyor. İki kulüp de bunu toplam 30 milyonluk (kulüp başına 15 milyon) sponsorluk sözleşmesinde dikkate aldı.

    Bu sözleşme, yalnızca stadyumun isim hakkı açısından bakıldığında Avrupa'nın en yüksek bedelli anlaşması. Çünkü Spotify'ın Barcelona ile yaptığı anlaşma yalnızca Camp Nou'yu kapsamıyor; stadyuma ilişkin kısmının değeri sezon başına 20 milyon. Riyadh Air'in Atletico Madrid ile anlaşmasında da durum aynı: Toplam bedeli daha yüksek olan anlaşmanın stadyuma ilişkin kısmı yaklaşık 15 milyona ulaşıyor.

    Diğer anlaşmalarda Allianz, Bayern'e 13 milyon; Emirates ise Arsenal'e 10 ila 15 milyon ödüyor. Dortmund, Signal Iduna Park'tan 11 milyon gelir elde ederken Juventus'un Allianz Stadium'dan kazancı 8 ila 10 milyon arasında kalıyor.

    Peki ya dünya genelinde? Los Angeles'taki Crypto.com Arena anlaşmasının değeri 31 milyon, ancak bu tutara NBA'deki Lakers ve Kings ile yapılan başka ortaklıklar da dahil. Los Angeles'taki SoFi Stadium için rakam 28 milyon, Las Vegas'taki Allegiant Stadium içinse 22 milyon. Bu tutarlar Generali ile benzer seviyede olsa da hepsi yan anlaşmaları da kapsıyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC

ATA

ATA

Serie A

22 Kas 2026

INT

INT