İtalyan devleri, önümüzdeki transfer döneminde çarpışma rotasına girmeye hazırlanıyor, çünkü her ikisi de dünya çapında bir kaleci transferini öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda. Inter için bu arayışın ardındaki motivasyon oldukça açık. Tecrübeli kaleci Yann Sommer'in mevcut sözleşmesi hızla sona eriyor ve kulüp tarafından sözleşmesinin uzatılması için bir teklif yapılmayacak.

Josep Martinez'e büyük yatırım yapılmasına rağmen, İspanyol kaleci henüz kalıcı olarak bir numaralı formayı devralmak için gerekli garantileri veremedi. Sonuç olarak, CEO Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio önemli bir yatırım yapmaya hazır. Bu arada, Juventus da savunma konusunda aynı derecede tedirgin. Michele Di Gregorio ve Mattia Perin, son zamanlarda eleştirilere maruz kaldı ve bu durum, direktör Damien Comolli'yi Bianconeri'yi rahatsız eden savunma zayıflıklarını gidermek için gelen teklifleri dinlemeye sevk etti.