Getty Images Sport
Çeviri:
Inter ve Juventus, Serie A devleri Liverpool yıldızını kaleci sorunlarının çözümü olarak görürken Alisson transfer savaşına hazırlanıyor
Inter ve Juventus'ta kaleci belirsizlikleri
İtalyan devleri, önümüzdeki transfer döneminde çarpışma rotasına girmeye hazırlanıyor, çünkü her ikisi de dünya çapında bir kaleci transferini öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda. Inter için bu arayışın ardındaki motivasyon oldukça açık. Tecrübeli kaleci Yann Sommer'in mevcut sözleşmesi hızla sona eriyor ve kulüp tarafından sözleşmesinin uzatılması için bir teklif yapılmayacak.
Josep Martinez'e büyük yatırım yapılmasına rağmen, İspanyol kaleci henüz kalıcı olarak bir numaralı formayı devralmak için gerekli garantileri veremedi. Sonuç olarak, CEO Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio önemli bir yatırım yapmaya hazır. Bu arada, Juventus da savunma konusunda aynı derecede tedirgin. Michele Di Gregorio ve Mattia Perin, son zamanlarda eleştirilere maruz kaldı ve bu durum, direktör Damien Comolli'yi Bianconeri'yi rahatsız eden savunma zayıflıklarını gidermek için gelen teklifleri dinlemeye sevk etti.
- Getty Images Sport
Gianluigi Donnarumma'nın başarısız takibi
İtalyan devlerinin her ikisinin de uzun vadeli önemli bir hedefi kaçırdığı hayal kırıklığı dolu bir yazın ardından, yeni bir kaleci arayışına girildi. Geçen yıl her iki kulübün de Gianluigi Donnarumma'nın çevresiyle sürekli temas halinde olduğu bir sır değil. İtalyan milli oyuncuyu Paris Saint-Germain'den, geleceklerini güvence altına almak için büyük beklentilerle ücretsiz transfer etmek istediler.
Ancak, kalecinin Parisli yönetimle ilişkilerinin aniden bozulması, onun ayrılmasını başlangıçta beklenenden çok daha erken hızlandırdı. Anında satışa zorlanan PSG, onun Manchester City'ye transferini resmi olarak onayladı. Bu beklenmedik gelişme, hem Juventus hem de Inter'i transfer planlarını tamamen rafa kaldırmaya ve ulusal ve Avrupa'daki hedeflerini güvence altına almak için başka yerlerde elit bir kaleci aramaya zorladı.
Alisson, Serie A'nın birincil hedefi olarak öne çıkıyor
Donnarumma artık Premier Lig'de sağlam bir yer edindiği için, Serie A rakipleri gözlerini tekrar Anfield'a çevirdi. İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre, Liverpool'un yıldızı Alisson en iyi çözüm olarak belirlendi. Liverpool, Giorgi Mamardashvili'yi Valencia'dan transfer etmek için önemli bir meblağ harcadığı ve onun tartışmasız bir numaralı kaleci olacağı kesinleştiği için Alisson kendini zor bir durumda buluyor.
Alisson'un Liverpool ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve bu da İtalyan kulüplerine stratejik bir fırsat sunuyor. Raporda, Alisson'un durumuna dikkat çekilerek, Ekim ayında 34 yaşına gireceği için Liverpool'un onu bırakmaya istekli olabileceği ve İtalyan ligindeki tecrübesi onu inanılmaz derecede cazip bir seçenek haline getirdiği belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Maaş engellerini ve pahalı alternatifleri aşmak
Brezilyalı oyuncu olağanüstü bir fırsat sunsa da, olası bir anlaşma karmaşık finansal lojistiklere büyük ölçüde bağlı olacaktır. Ana engel, oyuncunun talep ettiği muazzam maaştır. Orijinal raporda da vurgulandığı gibi, sorun, 5 milyon avroluk maaşının Nerazzurri ve Bianconeri için çok yüksek olmasıdır.
Bu yüksek maaş talepleri aşılamazsa, her iki kulübün de alternatif yerli seçenekleri var, ancak hiçbiri ucuz değil. Atalanta'dan Marco Carnesecchi en az 45 milyon euro gibi yüksek bir ücret talep ederken, Tottenham'dan Guglielmo Vicario'nun maliyeti 30 milyon euro'dan az olmayacak. Sonuç olarak, Alisson'un maaşını aşağıya çekmek, Inter ve Juventus'un kaleci krizlerini nihayet çözmek için en cazip seçenek olmaya devam ediyor.
Reklam