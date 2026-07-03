Inter ve Como’nun ilgisi sürerken Chelsea, Crystal Palace’a transferin önünü açtı; Trevoh Chalobah ise transfer planını belirledi

Chalobah’ın kariyerine Serie A’da devam etmek istediğine karar verdiği bildiriliyor; Chelsea’nin savunma oyuncusu için yarışta başı çeken takım ise Inter. Fabrizio Romano’ya göre, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri kişisel şartları görüşmek üzere Milano’da bulunuyor; bu durum, Inter’in transfer için favori konumda olduğunu vurguluyor.

Como da hâlâ ilgileniyor ancak kulübün 22 milyon sterlinlik teklifi Chelsea tarafından reddedildi. Chelsea'nin Chalobah'ın değerini yaklaşık 35 milyon sterlin olarak belirlediği düşünülüyor; bu rakam, Como için anlaşmayı zorlaştırabilir ve Inter'in konumunu güçlendirebilir.







