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Inter ve Como’nun ilgisi sürerken Chelsea, Crystal Palace’a transferin önünü açtı; Trevoh Chalobah ise transfer planını belirledi
Inter, Chalobah’ın en çok tercih ettiği takım olarak öne çıkıyor
Chalobah’ın kariyerine Serie A’da devam etmek istediğine karar verdiği bildiriliyor; Chelsea’nin savunma oyuncusu için yarışta başı çeken takım ise Inter. Fabrizio Romano’ya göre, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri kişisel şartları görüşmek üzere Milano’da bulunuyor; bu durum, Inter’in transfer için favori konumda olduğunu vurguluyor.
Como da hâlâ ilgileniyor ancak kulübün 22 milyon sterlinlik teklifi Chelsea tarafından reddedildi. Chelsea'nin Chalobah'ın değerini yaklaşık 35 milyon sterlin olarak belirlediği düşünülüyor; bu rakam, Como için anlaşmayı zorlaştırabilir ve Inter'in konumunu güçlendirebilir.
- Getty Images Sport
Takas anlaşması arayışı
Transfer serüveni, talkSPORT’un Chelsea’nin daha geniş kapsamlı bir pazarlığın parçası olarak Chalobah’ı Palace’a teklif ettiğini ve “Blues”un Palace’ın yıldızı Lacroix’yı kadrosuna katmaya istekli olduğunu iddia eden haberleriyle yeni bir boyut kazandı. Lacroix için olası bir anlaşmayı cazip hale getirmek amacıyla Chelsea’nin, Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi veya Benoit Badiashile’yi paketine dahil etmeye istekli olduğu bildiriliyor.
Chalobah, 2024/25 sezonunun ilk yarısını Eagles'ta kiralık olarak geçirdiği için Selhurst Park'ta tanıdık bir isim. Oliver Glasner yönetiminde geçirdiği süre boyunca büyük bir etki bırakmış, ancak sakatlık krizi nedeniyle Stamford Bridge'e geri çağrılmıştı.
Chelsea, kadro planlamasını mali stratejisiyle dengeliyor
Akademi mezunu olması nedeniyle, herhangi bir transfer ücreti Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) kapsamında tam anlamıyla kâr olarak değerlendirilecek; bu da Blues’un kadrosunu güçlendirdiği bir dönemde onun ayrılmasının kulüp için avantajlı olacağı anlamına geliyor. Chalobah’ın kiralık oynadığı dönemde gösterdiği etkileyici performansın ardından Palace’ın ilgisi anlaşılabilir bir durum. Ancak, İtalya’ya transfer olmayı tercih ettiği yönündeki haberler, onu Selhurst Park’a kalıcı olarak geri getirme çabalarını zorlaştırabilir.
- Getty Images Sport
İngiltere milli takımı öncelikli olduğu için transfer görüşmeleri devam ediyor
Chalobah, kulüpteki geleceği konusunda görüşmeler devam ederken, Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosunda 2026 Dünya Kupası’nda yer almaya devam ediyor. Turnuvada henüz forma giymemiş olsa da, kadrodaki sakatlıklar nedeniyle 16 turunda Meksika karşısında oynama şansı artabilir.
Milli takım görevleri dışında Chelsea, kendi değer biçimine uygun bir anlaşma bulmaya devam edecek; savunma oyuncusunun geleceği belirlenirken Inter, Como ve Palace’ın adları hâlâ gündemde.
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