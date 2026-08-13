Inter, bir süredir transfer piyasasında son derece net bir strateji uygulamaya başladı. Inter, Premier League’deki seviyeye benzer bir rekabetçilik ve yoğunluk düzeyine ulaşmaya çalışıyor; bunu da o ligden, kendi oyun tarzına uygun oyuncular transfer ederek yapıyor.

Geçen yıl Manchester City’den Akanji geldi ve yalnızca bu transfer döneminde John Stones (City’den ayrılmasının ardından bonservissiz olarak) kadroya katıldı. Yakında Tottenham’dan Djed Spence transferi de resmiyet kazanacak; Inter, Romero için de bu kulüple uzun süre görüşmüştü. Ancak Inter burada durmak istemiyor ve Liverpool’dan Curtis Jones transferini de bitirmeye çalışıyor. Bu, tek bir transfer döneminde alınan üçüncü İngiliz oyuncu olacak, ancak kurallar gereği ve Brexit’ten sonra bu gerçekten mümkün mü?



