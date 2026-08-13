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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter, üç İngiliz birden: John Stones ve Djed Spence’in ardından Curtis Jones da mı? Brexit sonrası Birleşik Krallık’tan ve AB dışından futbolcularla ilgili kural nasıl işliyor?

Inter
C. Jones
J. Stones
D. Spence
İngiltere

Tek bir transfer döneminde 3 İngiliz futbolcuyu lisanslamak mümkün mü?

Inter, bir süredir transfer piyasasında son derece net bir strateji uygulamaya başladı. Inter, Premier League’deki seviyeye benzer bir rekabetçilik ve yoğunluk düzeyine ulaşmaya çalışıyor; bunu da o ligden, kendi oyun tarzına uygun oyuncular transfer ederek yapıyor.

Geçen yıl Manchester City’den Akanji geldi ve yalnızca bu transfer döneminde John Stones (City’den ayrılmasının ardından bonservissiz olarak) kadroya katıldı. Yakında Tottenham’dan Djed Spence transferi de resmiyet kazanacak; Inter, Romero için de bu kulüple uzun süre görüşmüştü. Ancak Inter burada durmak istemiyor ve Liverpool’dan Curtis Jones transferini de bitirmeye çalışıyor. Bu, tek bir transfer döneminde alınan üçüncü İngiliz oyuncu olacak, ancak kurallar gereği ve Brexit’ten sonra bu gerçekten mümkün mü?


  • Brexit

    Hatırlatmak gerekir ki, Birleşik Krallık’ın Brexit yönünde oy kullanmayı seçtiği andan itibaren artık birkaç yıldır Britanya vatandaşları, dolayısıyla İngiliz, İskoç, Galli ve Kuzey İrlandalılar Avrupa Birliği topluluğunun parçası değil ve bu nedenle AB dışı statüsünde kabul ediliyor.

    Ancak futbol dünyasında kurallar biraz farklı ve 2024/2025 sezonundan itibaren yönetmelik, Britanyalı futbolcuların İtalya’da ve Avrupa’nın geri kalanında dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla özel olarak değiştirildi.

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  • Arnavut ve İngiliz oyuncularla ilgili kural

    İsviçreli futbolcuların yüzde 100 oranında AB vatandaşı futbolcularla eşdeğer sayılmasının aksine, FIGC 2023’teki ilk düzenlemenin ardından 2024/2025 sezonunun başlangıcında “yabancı işçilerin giriş kotalarına ilişkin yasal düzenlemelere” uymak amacıyla kuralları değiştirmek zorunda kaldı.


    Esasen, resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yalnızca Serie A kulüpleri için, İtalya’daki yabancı işçilerin giriş kotalarına ilişkin yürürlükteki yasal düzenlemelere uyulması kaydıyla, kulüp başına yurt dışından gelecek bir Britanyalı profesyonel futbolcu ile bir Arnavut profesyonel futbolcunun transferine, AB dışı futbolcular için öngörülen sınırlamaların dışında izin verilmektedir.”

  • Inter bunu nasıl kadrosuna katabiliyor?

    Yönetmelikte "yalnızca bir Britanyalı futbolcu" ifadesi yer alıyorsa Inter nasıl üç oyuncuyu kadrosuna katabiliyor? Ve sağlık kontrollerini geçtikten sonra Djed Spence ile nasıl sözleşme imzalayabilecek?


    Cevap basit: yönetmelikteki o bent, bir Britanyalı futbolcunun (bu durumda İngiliz) AB vatandaşı statüsünde tescil edilmesine izin veriyor, ancak dünya üzerindeki diğer tüm ülkeler için de geçerli olan AB dışı oyuncu kontenjanı sınırları içinde kalınarak başka Britanyalı futbolcuların da tescil edilmesini yasaklamıyor .

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  • AB dışı oyuncu kontenjanına ilişkin yönetmelik

    Serie A’daki tüm kulüpler için AB dışı oyuncu tesciline ilişkin talimat nettir ve transfer dönemi başlamadan önceki mevcut kadro yapısına göre 4 seçenek bulunmaktadır.

    - Kadroda 0AB dışı oyuncu bulunması halinde – en fazla 3 AB dışı oyuncu tescil edilebilir

    - Kadroda 1AB dışı oyuncu bulunması halinde – en fazla 2 AB dışı oyuncu tescil edilebilir

    - Kadroda 2AB dışı oyuncu bulunması halinde – en fazla 2 AB dışı oyuncu tescil edilebilir

    - Kadroda 2’den fazlaAB dışı oyuncu bulunması halinde – en fazla 2 AB dışı oyuncu tescil edilebilir; ancak bu iki oyuncudan birinin, tescil başvurusu sırasında, önceki 12 ay içinde kendi milli takımının en az 2 resmi maçında maç kadrosunda yer alarak davet edilmiş olması veya kariyerinde kendi milli takımının 5 resmi maçında davet edilmiş olması gerekir.

  • Inter'in durumu

    Inter tam olarak son kategoriye giriyor; yani elinde iki kontenjan bulunan, ancak bu iki kontenjandan birini “milli takım” seviyesinde bir oyuncuyla kullanmak zorunda olan takımlar kategorisine.

    Stones ve Spence çağrılmış ve son Dünya Kupası'nda dahi başrol oynamış oldukları için, bu kriter ikisine de sorunsuz şekilde uygulanabiliyor. Ancak Curtis Jones da İngiltere A Milli Takımı'nda 6 maça çıkıp 1 gol attığı için bu kategoriye tamamen giriyor.

    Özetle, Inter Liverpool'la olan transferi de bitirmeyi başarırsa, üç İngiliz oyuncu için hem iki yabancı kontenjanını hem de Britanyalı futbolculara topluluk oyuncusu statüsü tanıyan kontenjanı kullanmış olacak.

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