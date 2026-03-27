Nisan ayında Viale della Liberazione'da yapılacak toplantılar arasında, U23 projesine ayrılmış birkaç toplantı da yer alacak. İlk yıl artık sona ermek üzere; nihai değerlendirmeler ve gerekli analizler için zaman olacak, ancak gelecek için temeller atmak önemliydi. İyi bir başlangıcın ardından, Vecchi'nin takımı beklenmedik bir düşüşle karşı karşıya kaldı; ancak bu, Serie C'de ikinci takımın ilk sezonunda karşılaşabileceğimiz bir iniş çıkış olabilir. Ancak önümüzdeki dönemde, projeye ve onu destekleyen felsefeye el atmak gerekecek; muhtemelen mevcut teknik direktör Stefano Vecchi ile işlerin nasıl gideceği de göz önünde bulundurulacak, zira Vecchi'nin gelecek yıl da aynı koltukta olup olmayacağı tam olarak belli değil. Bu sezon bazı kritik noktalar yaşandı, Primavera grubuyla bazı anlaşmazlıklar yaşandı ve antrenman tesislerinde de bazı sorunlar ortaya çıktı. Ancak bu sorunların önümüzdeki Ocak ayında çözülmesi bekleniyor. Appiano Gentile'deki çalışmaların tamamlanmasının ardından Inter U23'ün Pinetina'da A Takım'a katılabileceği umuluyor.
Inter, U23 takımı yeni bir sahaya taşınıyor: Gelecek yıldan itibaren iç saha maçları Breda Stadyumu’nda oynanacak. Projeyle ilgili son gelişmeler
VE AL BREDA
Bu arada, takımın bu sezon Nerazzurri’ye ev sahipliği yapan Monza stadyumundan ayrılacağı artık kesinleşti. Gelecek sezondan itibaren maçlar Sesto San Giovanni’deki Breda stadyumunda oynanacak; kadın takımı da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alması durumunda bu stadyumu kullanacak. Kadro yapısına ilişkin gelecek planlarına gelince, mevcut kadroda bu türden çok az oyuncu olduğu için, birinci takıma hazırlamak üzere birkaç genç oyuncuyu daha kadroya dahil etmek yönünde bir çizgi izlenecek gibi görünüyor. Gelecek yıl U23 takımında oynamaya başlaması beklenen oyuncular arasında 2006 doğumlu Zouin ve 2008 doğumlu Mattia Marello bulunuyor.
STEFANO VECCHI ÖNCELİKLİ ADAY
Teknik direktör konusu sezon sonunda ele alınacak; Inter’in önceliği takımı Stefano Vecchi’ye emanet etmeye devam etmek, ancak herkesin aynı kararlılıkla yeniden yola çıkması gerekecek. Aksi takdirde, taraflar yollarını ayırabilir. Böyle bir durumda Nerazzurri, hem kulüp içinden hem de dışarıdan bir dizi seçeneği değerlendirmek zorunda kalacak. Ancak kesin bir sonuca varmak için henüz çok erken.