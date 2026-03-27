Inter, U23 takımı yeni bir sahaya taşınıyor: Gelecek yıldan itibaren iç saha maçları Breda Stadyumu’nda oynanacak. Projeyle ilgili son gelişmeler

Nisan ayında Viale della Liberazione'da yapılacak toplantılar arasında, U23 projesine ayrılmış birkaç toplantı da yer alacak. İlk yıl artık sona ermek üzere; nihai değerlendirmeler ve gerekli analizler için zaman olacak, ancak gelecek için temeller atmak önemliydi. İyi bir başlangıcın ardından, Vecchi'nin takımı beklenmedik bir düşüşle karşı karşıya kaldı; ancak bu, Serie C'de ikinci takımın ilk sezonunda karşılaşabileceğimiz bir iniş çıkış olabilir. Ancak önümüzdeki dönemde, projeye ve onu destekleyen felsefeye el atmak gerekecek; muhtemelen mevcut teknik direktör Stefano Vecchi ile işlerin nasıl gideceği de göz önünde bulundurulacak, zira Vecchi'nin gelecek yıl da aynı koltukta olup olmayacağı tam olarak belli değil. Bu sezon bazı kritik noktalar yaşandı, Primavera grubuyla bazı anlaşmazlıklar yaşandı ve antrenman tesislerinde de bazı sorunlar ortaya çıktı. Ancak bu sorunların önümüzdeki Ocak ayında çözülmesi bekleniyor. Appiano Gentile'deki çalışmaların tamamlanmasının ardından Inter U23'ün Pinetina'da A Takım'a katılabileceği umuluyor.



