Inter, Trevoh Chalobah transferini askıya aldı; Chelsea ise Maxence Lacroix için teklifte bulunmadan önce bir oyuncunun satışını bekliyor

La Gazzetta dello Sport’a göre, Inter ve Como, zararlı bir teklif savaşını önlemek amacıyla transfer piyasasında stratejik bir ittifak kurdu. İki Serie A kulübünün ortak hedefleri bulunuyor; bu durum, Salı günü Inter başkanı Beppe Marotta ile Como temsilcisi Mirwan Suwarso arasında verimli bir telefon görüşmesinin gerçekleşmesine yol açtı.

İki yönetici, ortak ilgilendikleri oyuncuların fiyatlarını yükseltmemek için bir “savaşmama anlaşması” imzaladı. Bu diplomatik yaklaşım, transfer döneminin başlarında Inter’in diğer hedefleriyle yaşadığı sorunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla tasarlandı. Bu yeni centilmenlik anlaşmasının ana odağı, bu yaz her iki İtalyan kulübünün de büyük ilgisini çeken Chelsea’li savunma oyuncusu Chalobah’tır.



