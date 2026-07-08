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Inter, Trevoh Chalobah transferini askıya aldı; Chelsea ise Maxence Lacroix için teklifte bulunmadan önce bir oyuncunun satışını bekliyor
Serie A’daki rakipler arasında transfer anlaşması
La Gazzetta dello Sport’a göre, Inter ve Como, zararlı bir teklif savaşını önlemek amacıyla transfer piyasasında stratejik bir ittifak kurdu. İki Serie A kulübünün ortak hedefleri bulunuyor; bu durum, Salı günü Inter başkanı Beppe Marotta ile Como temsilcisi Mirwan Suwarso arasında verimli bir telefon görüşmesinin gerçekleşmesine yol açtı.
İki yönetici, ortak ilgilendikleri oyuncuların fiyatlarını yükseltmemek için bir “savaşmama anlaşması” imzaladı. Bu diplomatik yaklaşım, transfer döneminin başlarında Inter’in diğer hedefleriyle yaşadığı sorunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla tasarlandı. Bu yeni centilmenlik anlaşmasının ana odağı, bu yaz her iki İtalyan kulübünün de büyük ilgisini çeken Chelsea’li savunma oyuncusu Chalobah’tır.
- Getty Images Sport
Como, Chelsea’nin savunma oyuncusu hakkındaki tutumunu açıkladı
Como, Chalobah için şimdiden iddialı bir hamle yaptı ve birkaç hafta önce Chelsea’ye 25 milyon avroluk resmi bir teklif sundu. Premier Lig kulübü bu ilk teklifi derhal reddetti. Inter’in Chalobah’ı takip etmeye devam etmesi üzerine Suwarso, Marotta’ya Como’nun pahalı bir açık artırmaya girme niyetinde olmadığını açıkça bildirdi. Suwarso, İngiliz stoperle ilgili olarak Inter’in niyetleri konusunda netlik istedi.
Como başkanı Marotta’ya, Inter’in Chalobah için ciddi bir hamle yapmaya karar vermesi halinde Como’nun yarıştan nezaketle çekileceğini ve dikkatini alternatif oyunculara yönelteceğini garanti etti. İki kulüp arasındaki bu mükemmel ilişki, Chelsea altyapısından yetişen oyuncunun geleceği için her türlü senaryoyu mümkün kılıyor.
Vardiya arasında odak noktasını sağ kanada kaydırın
Yol açılmış olmasına rağmen, Inter, Chalobah’ı transfer etme çabalarını askıya aldı. İtalya şampiyonu, şu anda tamamen Anan Khalaili ile anlaşma sağlamaya odaklanmış durumda. Inter, sağ kanattaki sorunu başarıyla çözdükten sonra ancak savunma hattına yeniden yönelecek.
Ancak Chalobah ile ilgili görüşmeler tamamen sona ermiş değil. Inter, Chelsea’ye ilk resmi teklifini sunmadan önce kişisel şartlar üzerinde bir anlaşmaya varmak için Chalobah’ın menajer ekibiyle sürekli olarak görüşüyor. Bu arada Chelsea de kendi savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Londra kulübü, Maxence Lacroix’ya önemli bir rol vermek istiyor, ancak Crystal Palace ile yürütülen görüşmelerde hâlâ bir mesafe var.
- Getty Images Sport
Chelsea’nin stoperi için bundan sonra ne olacak?
Inter’in, sağ kanat sorunları çözüldükten sonra önümüzdeki günlerde Chalobah için çabalarını yoğunlaştırması bekleniyor. Como’nun devre dışı kalmasıyla Inter, bu defans oyuncusu için önü açık hale geldi. Chelsea, Lacroix için planladığı transferi finanse edebilmek amacıyla bu ayrılışı bir an önce sonuçlandırmak zorunda; bu da üç kulübün de birbiriyle bağlantılı transfer faaliyetleriyle dolu kritik bir hafta geçireceği anlamına geliyor.
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