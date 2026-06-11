Inter, transfer piyasasından şimdiden 30 milyon euro gelir elde etti: Dumfries, Akinsanmiro ve Esposito'nun transferleri tamamlandı

Önümüzdeki sezon Inter muhtemelen daha genç bir kadroya sahip olacak. Şampiyonluğu kazandıktan sonra yönetim, takımın yaş ortalamasını düşürmek amacıyla kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı: Oumar Solet (2000 doğumlu), Acerbi'yi kaybedecek olan savunma için en çok konuşulan isim, ama sadece o değil; sağ kanatta Dumfries ayrıldı ve onun yerine Marco Palestra'ya odaklanılıyor (Atalanta, 45 milyonluk ilk teklifi reddetti) ve orta sahada Liverpool'dan Curtis Jones ideal transfer olarak belirlendi; forvette ise, beklenmedik bir gelişme olmazsa, Lautaro, Thuram, Bonny ve Esposito ile her şey olduğu gibi kalacak gibi görünüyor.