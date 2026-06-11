Önümüzdeki sezon Inter muhtemelen daha genç bir kadroya sahip olacak. Şampiyonluğu kazandıktan sonra yönetim, takımın yaş ortalamasını düşürmek amacıyla kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı: Oumar Solet (2000 doğumlu), Acerbi'yi kaybedecek olan savunma için en çok konuşulan isim, ama sadece o değil; sağ kanatta Dumfries ayrıldı ve onun yerine Marco Palestra'ya odaklanılıyor (Atalanta, 45 milyonluk ilk teklifi reddetti) ve orta sahada Liverpool'dan Curtis Jones ideal transfer olarak belirlendi; forvette ise, beklenmedik bir gelişme olmazsa, Lautaro, Thuram, Bonny ve Esposito ile her şey olduğu gibi kalacak gibi görünüyor.
Çeviri:
Inter, transfer piyasasından şimdiden 30 milyon euro gelir elde etti: Dumfries, Akinsanmiro ve Esposito'nun transferleri tamamlandı
INTER'İN ÜÇ TRANSFERİ
Nerazzurri, transfer piyasasında oyuncu satışları konusunda da harekete geçti ve rakiplerine kıyasla şimdiden gelir elde etmeye başladı. Transfer piyasasının resmi olarak açılmasını bekleyen Inter, kulübün kasasına toplam 30 milyon euro kazandıran üç transferi tamamladı: Denzel Dumfries, daha önce ödenmiş olan 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid’e gidiyor (bu tutarın tamamı tek seferde ödenecek), Sky Sport'un haberine göre Pisa, Ebenezer Akinsanmiro için 6 milyon euroluk geri alım hakkını kullanacak (Inter'in 7,5 milyonluk karşı geri alım hakkı var) ve Cagliari, Sebastiano Esposito'yu 4 milyon euro artı gelecekteki satıştan elde edilecek bir yüzde karşılığında kalıcı olarak transfer etmeye karar verdi.
BAŞKA KİM YOLA ÇIKABİLİR?
Ayrıca, Inter'den ayrılma ihtimali bulunan ve transfer bütçesini artırabilecek bazı oyuncular da var. Davide Frattesi'ye ilgi duyan birçok kulüp var ancak şu anda henüz somut bir teklif yok (yaklaşık 20 milyon euroya transfer olabilir); Aleksandar Stankovic için ise 23 milyon euroya geri alım hakkı kullanıldı ve plan onu kadroda tutmak, ancak önemli sayılan teklifler gelirse ayrılmasına izin vermek yönünde. Yann Bisseck ve Luis Henrique'nin geleceğiyle ilgili olası gelişmelere de dikkat etmek gerekiyor. Son olarak, Marsilya'dan kiralık olarak dönen Benjamin Pavard Inter'den ayrılacak ve Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 12 milyon avroya kadroya katmayı değerlendiriyor.