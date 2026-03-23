Şu an fiziksel ve zihinsel olarak tüm enerjiyi gerektiren bir dönemde geleceği düşünmek zor olsa da, Viale della Liberazione’da büyük bir kulübün, değişikliklerle dolu bir geleceği şekillendirmek için sürdürmesi gereken planlamayı, anın baskılarından ayırmaya çalışmak zorundalar. Şu an pek de mutlu bir dönem değil; Chivu’nun Inter’i liderlik koltuğunda olsa da Milan ve Napoli’ye karşı puan farkı açılıyor. Atalanta ve Fiorentina ile oynanan son iki maçtan sadece iki puan alınabildi ve şimdi takvimde Como, Roma, Lazio ve Bologna gibi zorlu ve belirleyici maçlar var. Nerazzurri'nin teknik direktörü, Fiorentina - Inter maçı öncesi basın toplantısında takımın fiziksel olarak %100 formda olmadığını itiraf etti. Ancak fiziksel eksikliğe zihinsel eksiklik de ekleniyor; bunlar, geçen sezonun düşüşleriyle sarsılan bir takımın bilinen sorunları ve yıl sonunda ayrılacak birçok oyuncu ile artık Inter'de görülmeyen oyuncular nedeniyle parçalanmaya başlayan soyunma odasının da bir sonucu.
Inter, transfer piyasası ve sözleşme uzatmaları konusunda kulüp yönetimi ile Chivu arasında nisan başında bir toplantı yapılacak: son durum
PLANLANAN TOPLANTI
Inter, tam da bu çok özel bağlamda geleceğe yönelik planlarını yapmaya çalışacak; Ausilio ve Baccin’in sözleşmelerinin 2027’de sona ereceği, buna karşın başkan olduğunda 2030’a kadar garantili bir sözleşme imzalayan Marotta’nın durumundan farklı olarak, yıl sonunda yönetim kadrosunun sözleşmelerinin ele alınması gerekeceği varsayımından hareketle. Ancak yaz gelmeden önce temellerin atılması gerekiyor ve bu nedenle Oaktree, Nisan ayında bir dizi toplantı düzenledi. Yönetim ve teknik kadro ile yapılacak toplantı, Nisan ayının ilk günlerinde Viale della Liberazione'da yönetim ve teknik direktörün bir araya gelmesiyle gerçekleşecek. Bu toplantı, gelecekle ilgili taleplerin, projelerin, sözleşme yenileme görüşmelerinin ve transfer stratejilerinin masaya yatırılacağı bir fırsat olacak.
Şampiyonluk, Kararları Etkiliyor
Dolayısıyla, sezonun hâlâ söyleyecek ve karara bağlanacak çok şeyi olmasına rağmen, Viale della Liberazione’da planlama zamanı geldi. Çünkü kazanılan ya da kaybedilen bir Scudetto işleri değiştirebilir; özellikle de Milan’a karşı 10, Napoli’ye karşı ise 14 puanlık maksimum bir avantaj yakalandıktan sonra İtalya şampiyonluğu elden kaçarsa. Böyle bir düşüş yıkıcı olur ve belirtiler, özellikle planlama aşamasında dikkate alınması gereken sinyallerdir. Ancak ileride durumu yeniden değerlendirmek ve gerekirse yol üzerinde düzeltmeler yapmak için zaman olacak. Bu arada Inter oldukça gerçekçi davranmaya çalışacak ve bu bağlamda nisan ayının ilk günleri, hangi yöne gidileceğini anlamaya yardımcı olabilir.