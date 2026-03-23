Inter, transfer piyasası ve sözleşme uzatmaları konusunda kulüp yönetimi ile Chivu arasında nisan başında bir toplantı yapılacak: son durum

Şu an fiziksel ve zihinsel olarak tüm enerjiyi gerektiren bir dönemde geleceği düşünmek zor olsa da, Viale della Liberazione’da büyük bir kulübün, değişikliklerle dolu bir geleceği şekillendirmek için sürdürmesi gereken planlamayı, anın baskılarından ayırmaya çalışmak zorundalar. Şu an pek de mutlu bir dönem değil; Chivu’nun Inter’i liderlik koltuğunda olsa da Milan ve Napoli’ye karşı puan farkı açılıyor. Atalanta ve Fiorentina ile oynanan son iki maçtan sadece iki puan alınabildi ve şimdi takvimde Como, Roma, Lazio ve Bologna gibi zorlu ve belirleyici maçlar var. Nerazzurri'nin teknik direktörü, Fiorentina - Inter maçı öncesi basın toplantısında takımın fiziksel olarak %100 formda olmadığını itiraf etti. Ancak fiziksel eksikliğe zihinsel eksiklik de ekleniyor; bunlar, geçen sezonun düşüşleriyle sarsılan bir takımın bilinen sorunları ve yıl sonunda ayrılacak birçok oyuncu ile artık Inter'de görülmeyen oyuncular nedeniyle parçalanmaya başlayan soyunma odasının da bir sonucu.







