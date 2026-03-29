Inter, Thuram'a dikkat: Milli takımda gol orucunu bozdu. Kolombiya ile oynanan hazırlık maçında bir gol ve bir asistle 2023'ten beri süren gol orucunu sonlandırdı

Milli takımdaki gol suskunluğunun yanı sıra, eski Borussia Mönchengladbach forveti için Inter'de de durum pek parlak değil: Lautaro Martinez'in sakatlığı, Nerazzurri'nin hücum hattını çökertti. Thuram, 8 Şubat'ta Reggio Emilia'da Sassuolo'ya karşı 5-0 kazanılan maçtan bu yana kulüpte gol atamadı ve 2026'da şu ana kadar tüm turnuvalarda 17 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Sezonun geneline bakıldığında, Thuram Serie A'da 23 maçta 7 gol ve 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 2 gol ve 1 asist, İtalya Kupası'nda 3 maçta 2 gol ve 1 asist, Süper Kupa'da ise 1 maçta 1 gol kaydetti. Toplamda, 2025/26 sezonunda Inter formasıyla 36 maçta 12 gol ve 5 asist kaydetti.