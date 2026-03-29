Inter, Thuram'a dikkat: Milli takımda gol orucunu bozdu. Kolombiya ile oynanan hazırlık maçında bir gol ve bir asistle 2023'ten beri süren gol orucunu sonlandırdı

Marcus Thuram, 2026 Dünya Kupası'na giden yolun sonuna yaklaşırken Fransa ve Inter'e bir mesaj gönderdi. Fransız teknik direktör Didier Deschamps'ın Kolombiya ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Nerazzurri'nin forveti, kafayla attığı golle skoru 2-0'a getirerek, 18 Kasım 2023'te Cebelitarık'a karşı 14-0 galip geldikleri maçtan bu yana süren milli takımdaki gol orucunu sonlandırdı.
İLK ÖNCE PAS, SONRA ASİST
İlk yarının 41. dakikası: Akliouche sağ kanattan atağa çıktı, ortaladığı topa Kolombiyalı stoperlerin hatalı bir şekilde yalnız bıraktığı Thuram, kaleci Montero’nun hatalı çıkışını önceden tahmin ederek kafayla vurdu ve topun üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitmesiyle skoru 2-0’a getirdi. İlk golü ise 30. dakikada Doué kaydetmişti.
56. dakikada Doué'nin ikinci golüne asist de geldi; sağ kanattan gelen alçak bir pas, PSG'nin genç yıldızının karşısına düştü ve oyuncu, Juventuslu Cabal'ın hatasından yararlanarak golü attı. Thuram'ın maçı 78. dakikada sona erdi; Campaz'ın 3-1'i yapan golünden hemen sonra yerini Mbappé'ye bıraktı.
THURAM'IN SEZONU
Milli takımdaki gol suskunluğunun yanı sıra, eski Borussia Mönchengladbach forveti için Inter'de de durum pek parlak değil: Lautaro Martinez'in sakatlığı, Nerazzurri'nin hücum hattını çökertti. Thuram, 8 Şubat'ta Reggio Emilia'da Sassuolo'ya karşı 5-0 kazanılan maçtan bu yana kulüpte gol atamadı ve 2026'da şu ana kadar tüm turnuvalarda 17 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.
Sezonun geneline bakıldığında, Thuram Serie A'da 23 maçta 7 gol ve 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 2 gol ve 1 asist, İtalya Kupası'nda 3 maçta 2 gol ve 1 asist, Süper Kupa'da ise 1 maçta 1 gol kaydetti. Toplamda, 2025/26 sezonunda Inter formasıyla 36 maçta 12 gol ve 5 asist kaydetti.