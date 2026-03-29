Inter, Thuram'a dikkat: Milli takımda gol orucunu bozdu. Kolombiya ile oynanan hazırlık maçında 2-0'lık skoru belirleyen golü attı ve 2023'ten beri süren gol orucunu sonlandırdı

Marcus Thuram, 2026 Dünya Kupası'na giden sezonun sonuna doğru Fransa ve Inter'e bir mesaj gönderdi. Fransız teknik direktör Didier Deschamps tarafından Kolombiya ile oynanan hazırlıkmaçında ilk 11'de sahaya sürülen Nerazzurri'nin forveti, 2-0'lık skoru belirleyen kafa vuruşuyla, 18 Kasım 2023'te Cebelitarık'a karşı 14-0'lık galibiyetle sona eren milli takımdaki gol orucunu sonlandırdı.
AĞ
İlk yarının 41. dakikası: Akliouche sağ kanattan atağa çıktı, ortaladığı topa, Kolombiyalı stoperler tarafından hatalı bir şekilde yalnız bırakılan Thuram, kaleci Montero'nun hatalı çıkışını önceden tahmin ederek kafayla vurdu ve topun üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitmesiyle skoru 2-0'a getirdi. İlk golü ise 30. dakikada PSG'den Doué atmıştı.
THURAM'IN SEZONU
Milli takımdaki gol suskunluğunun yanı sıra, eski Borussia Mönchengladbach forveti için Inter'de de durum pek parlak değil: Lautaro Martinez'in sakatlığı, Nerazzurri'nin hücum hattını felce uğrattı. Thuram, 8 Şubat'ta Reggio Emilia'da Sassuolo'ya karşı 5-0 kazanılan maçtan bu yana kulüpte gol atamadı ve 2026'da şu ana kadar tüm turnuvalarda 17 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.
Sezonun geneline bakıldığında, Thuram Serie A'da 23 maçta 7 gol ve 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 2 gol ve 1 asist, İtalya Kupası'nda 3 maçta 2 gol ve 1 asist, Süper Kupa'da ise 1 maçta 1 gol kaydetti. Toplamda, 2025/26 sezonunda Inter formasıyla 36 maçta 12 gol ve 5 asist kaydetti.