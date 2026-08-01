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Inter teknik direktörü, Manchester City ile oynanacak karşılaşma öncesinde yeni transferi överken, John Stones'un "karizmasıyla" "çıtayı yükselteceğini" söyledi
Chivu, Stones'un gelişini memnuniyetle karşıladı
Inter teknik direktörü Chivu, takımının bu cumartesi Hong Kong'da Manchester City ile oynayacağı maç öncesinde Stones'un gelişini memnuniyetle karşıladı. Rumen çalıştırıcı, kadrosunun sezon öncesi dönemde fiziksel olarak henüz yüzde 100 seviyesine ulaşmadığını vurgularken, Stones'un liderlik açısından önemli bir katkı sağladığının altını çizdi. Bu karşılaşma, takım İtalya'ya dönerek sezon öncesi programının kalan bölümüne devam etmeden önce kadro için maç ritmi açısından kritik bir test olacak.
- Getty Images Sport
Inter patronu savunmacıyı övdü
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Chivu, İngiliz savunmacının transferini tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti açıkça dile getirdi. Şöyle dedi: "Onun gelişinden mutluyum; birçok açıdan bizim için önemli. Kalitesi, kişiliği ve karizmasıyla önemli bir oyuncu. Savunmamızın seviyesini yükseltiyor.
"Şu anda burada bulunan oyuncularımızdan memnunuz, Dünya Kupası sonrası tatilden dönecekleri bekliyoruz ve transfer döneminin bitmesine hâlâ bir ay var. Kadro rekabetçi, ancak her zaman kalite anlamında sizi bir üst seviyeye taşıyacak ve bu kulübün hedefleriyle aynı çizgide kalmanızı sağlayacak kilit oyunculara ihtiyaç duyarsınız."
Enzo Maresca'nın takımına karşı oynanacak sınav ve kulübün transfer yaklaşımı hakkında da konuşan teknik direktör, şunları ekledi: "City gibi büyük bir takımla karşılaşmak özel. Fiziksel olarak elbette yüzde 100 değiliz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kadro rekabetçi, ancak önemli oyunculara her zaman ihtiyaç vardır. Stones çıtayı yükseltiyor. Fırsatları gözlemlemeyi sürdürüyoruz."
Inter, kadrosunu daha da derinleştirmeyi hedefliyor
Stones'un gelişi, Inter'in yaz dönemi transfer çalışmalarının sonu anlamına gelmeyecek; kulüp, sağ kanat bölgesini güçlendirmek için aktif şekilde takviye arayışını sürdürüyor.
Chivu, takımın kadronun genel standardını yükseltme konusundaki kararlılığını yinelerken sakin olunması çağrısında bulundu: "Sabırlı olmak gerekiyor, transfer dönemi daha uzun. Şu anda neyin eksik olduğunu, özellikle de kadro derinliği konusunda, hepimiz iyi anlayabiliyoruz.
"Ben her zaman çıtayı yükseltmeyi ve bu harika grubun parçası olmak isteyen önemli oyuncuları kadroya katmayı istedim. Bu çocukların uzun yıllardır koruduğu seviyeyi yukarı çekebilecek fırsatlara dikkat ediyoruz."
- Jan Huebner
Inter, açılış maçına hazırlanıyor
City ile oynanacak hazırlık maçı, Chivu'nun İtalya'ya dönmeden önce takımının fiziksel durumunu ve taktik düzenini değerlendirmesi açısından hayati bir ölçüt niteliği taşıyor. Savunma hattına Stones'u entegre etmek, sahada güçlü bir uyum oluşturmak amacıyla sezon öncesi kampın geri kalanında temel odak noktalarından biri olmaya devam edecek. Inter, 2026-27 Serie A sezonuna resmen 22 Ağustos'ta Monza karşısında sahasındaki maçla başlayacak.
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