Maç öncesi basın toplantısında konuşan Chivu, İngiliz savunmacının transferini tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti açıkça dile getirdi. Şöyle dedi: "Onun gelişinden mutluyum; birçok açıdan bizim için önemli. Kalitesi, kişiliği ve karizmasıyla önemli bir oyuncu. Savunmamızın seviyesini yükseltiyor.

"Şu anda burada bulunan oyuncularımızdan memnunuz, Dünya Kupası sonrası tatilden dönecekleri bekliyoruz ve transfer döneminin bitmesine hâlâ bir ay var. Kadro rekabetçi, ancak her zaman kalite anlamında sizi bir üst seviyeye taşıyacak ve bu kulübün hedefleriyle aynı çizgide kalmanızı sağlayacak kilit oyunculara ihtiyaç duyarsınız."

Enzo Maresca'nın takımına karşı oynanacak sınav ve kulübün transfer yaklaşımı hakkında da konuşan teknik direktör, şunları ekledi: "City gibi büyük bir takımla karşılaşmak özel. Fiziksel olarak elbette yüzde 100 değiliz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kadro rekabetçi, ancak önemli oyunculara her zaman ihtiyaç vardır. Stones çıtayı yükseltiyor. Fırsatları gözlemlemeyi sürdürüyoruz."