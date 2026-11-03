"Değerlerimiz var, bazı şeyleri anladık ve bunları sahaya yansıttık. Bu, şimdiye kadar iyi oynamadığımız anlamına gelmiyor. Kendimizin en iyi hâlini ortaya koymaya çalıştık. Bugün kolay olmayan bir sahada oynadığımız önemli maçta, isteğimiz, yoğunluğumuz ve gerekenleri yapmamız açısından iyi bir performans sergiledik. Hatalarımızı düzeltmek için her zaman aramızda konuşuyoruz; bunu bazen daha iyi, bazen daha az iyi başarıyoruz. Daha az iyi yaptığımız şeyleri anladık."