Eleştirileri hemen susturmak için kazanmak gerekiyordu ve Inter, kaybettiği derbinin ardından Rotterdam'daki De Kuip'te sahada yanıt vermeyi başardı. Feyenoord karşısında 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde yeniden çıkışa geçti. Bu kez Sky Sport mikrofonları karşısında mutluluğunu dile getiren Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, bu oyuncu grubunun sahip olduğu güçlü değerlere dikkat çekti.
Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu: "Bu takımın kalitesinden hiç şüphe duymadım. Neleri daha az iyi yaptığımızı anladık"
"Değerlerimiz var ve neyin yolunda gitmediğini anladık"
"Değerlerimiz var, bazı şeyleri anladık ve bunları sahaya yansıttık. Bu, şimdiye kadar iyi oynamadığımız anlamına gelmiyor. Kendimizin en iyi hâlini ortaya koymaya çalıştık. Bugün kolay olmayan bir sahada oynadığımız önemli maçta, isteğimiz, yoğunluğumuz ve gerekenleri yapmamız açısından iyi bir performans sergiledik. Hatalarımızı düzeltmek için her zaman aramızda konuşuyoruz; bunu bazen daha iyi, bazen daha az iyi başarıyoruz. Daha az iyi yaptığımız şeyleri anladık."
İç karşılaştırma
"Biz işler iyi gittiğinde de o kadar iyi gitmediğinde de her zaman konuşuyoruz. Hataları düzeltiyoruz; bunu bazen daha iyi başarıyoruz, bazen o kadar iyi başaramıyoruz. Belki de iyi gitmeyen şeyleri iyileştirmeyi başardık."
Değerleri olan bir grup
"Tüm Inter camiası, kulübü üst seviyelere taşımaya çalışan bu grubun değerlerinin farkında ve bu konuda bizim açımızdan hiçbir zaman şüphe olmadı"
SÜREKLİLİK
"İstikrar sonuçları getirir ve sezon boyunca yaptıklarına dair sana özgüven verir. Bu maç, inşa etmek istediğimiz şey konusunda bize büyük bir farkındalık kazandırıyor. Futbolun insanı tuhaf yollara sürükleyebileceğini bilerek yola çıkıyoruz ama yeniden doğru yolu bulmak için tepki vermek gerekiyor."
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