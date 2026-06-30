Inter, Sommer, Acerbi, Darmian ve de Vrij’i kadrodan çıkardı: 20 milyonluk maliyet tasarrufu sağlandı

Beklendiği gibi, Inter bugün sözleşmeleri sona eren ve yenileme konusunda anlaşmaya varılamayan Francesco Acerbi, Matteo Darmian ve Stefan de Vrij ile yollarını ayırdı. Calcio e Finanza’nın haberine göre, bu oyuncuların ayrılmasıyla Inter, 2026/27 sezonunda amortisman giderlerinde 3,5 milyon avrodan fazla bir azalma kaydedecek. Maaşlar konusunda ise brüt rakam 16,3 milyon avrodan fazla düşecek. Bu açıdan en büyük yükü de Vrij’in maaşı oluşturuyordu.



