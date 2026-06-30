Beklendiği gibi, Inter bugün sözleşmeleri sona eren ve yenileme konusunda anlaşmaya varılamayan Francesco Acerbi, Matteo Darmian ve Stefan de Vrij ile yollarını ayırdı. Calcio e Finanza’nın haberine göre, bu oyuncuların ayrılmasıyla Inter, 2026/27 sezonunda amortisman giderlerinde 3,5 milyon avrodan fazla bir azalma kaydedecek. Maaşlar konusunda ise brüt rakam 16,3 milyon avrodan fazla düşecek. Bu açıdan en büyük yükü de Vrij’in maaşı oluşturuyordu.
AFP
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Inter, Sommer, Acerbi, Darmian ve de Vrij’i kadrodan çıkardı: 20 milyonluk maliyet tasarrufu sağlandı
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Sommer’in amortisman tutarı 2.407.228 avro, brüt maaşı ise 3.275.000 avro idi; toplamda 5.682.228 avro tutarındaydı. Acerbi'nin amortisman tutarı 1.076.184, brüt maaşı ise 2.775.000 idi; toplamda 3.851.184 tutarındaydı. Darmian’ın amortisman tutarı 90.279, brüt maaşı ise 3.275.000 idi; toplam tutar 3.365.279’du. De Vrij’in amortisman maliyeti yoktu, ancak brüt maaşı 7.030.000 idi.