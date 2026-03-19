Inter, Silvino Louro'nun vefatı nedeniyle yas tutuyor: Üçlü Zafer yıllarındaki kaleci antrenörü

Eski Portekizli kaleci 67 yaşında hayata veda etti.

Futbol dünyasında büyük bir kayıp. Vitoria Setubal, Vitoria Guimaraes, Benfica ve Porto takımlarında forma giymiş eski Portekizli kaleci Silvino Louro, 67 yaşında hayata veda etti.


Futbolu bıraktıktan sonra, José Mourinho'nun teknik kadrosunda Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'da kaleci antrenörlüğü yaptı.

  • INTER'İN AÇIKLAMASI

    FC Internazionale Milano, José Mourinho’nun uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve 2008-2010 yılları arasında Nerazzurri’nin A takımında kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Silvino de Almeida Louro’nun vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini sunar.

    23 yıllık kaleci kariyerinin ardından Silvino, Mourinho ile birlikte çalışmaya başladı ve 2001'den 2018'e kadar onunla birlikte çalıştı. Nerazzurri'de Julio Cesar, Francesco Toldo ve Paolo Orlandoni'den oluşan kaleci kadrosunu çalıştırdı; Orlandoni şu anda Cristian Chivu'nun kadrosunda aynı görevde bulunuyor. Büyük bir kişiliğe ve karizmaya sahip olan Silvino'nun eldivenlerini giyip Appiano Gentile sahalarında kalecilerin antrenmanlarına bizzat katılması sık görülen bir manzaraydı. Nerazzurri'de geçirdiği iki sezonda, iki Scudetto, iki İtalya Süper Kupası, bir İtalya Kupası ve 2010 Şampiyonlar Ligi zaferlerinin kazanılmasında hayati bir rol oynadı.

    Kulüp, bu yas anında ailenin yanındadır.


