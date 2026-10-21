Josep Martínez 7,5: Kalesine gelenleri kontrol ediyor ama maçın özet görüntülerinde üç kez yer almayı da hak ediyor. Önce ilk yarının sonunda maçın dengede kalmasını sağlayan Bondar'ın kafa vuruşunu çıkarıyor. Asıl mucizeyi ise son bölümde, önce Newerton'ın ardından Matvienko'nun şutlarında gerçekleştiriyor.





Akanji 5,5: Geçen sezonun devi artık uzak bir hatıra. Hız karşısında sık sık çaresiz kalıyor. Daha da önemlisi, onun gibi bir oyuncu için sıradan sayılması gereken geriden paslarda ve uzun toplarda hata yapıyor.





Bastoni 4,5: Kaçınılmaz olarak Zenica'yı ve İtalya ile yaşadığı felaketi hatırlatan bir role dönüyor; ne yazık ki onun için sonu da tıpatıp aynı oluyor. Savunma açısından rolünü iyi oynuyor ancak iki dakika içinde gördüğü iki sarı kart, Shakhtar'a inanılmaz bir hediye ve saati birkaç ay öncesine döndüren bir dikkatsizlik.





Carlos Augusto 8: Üçlü savunmanın kenar stoperi olarak oynayabiliyor ancak Dimarco'nun durumuna bakınca orada tamamen boşa harcanıyor. İtalyan oyuncu çıkar çıkmaz ileriye geçiyor; iyi savunan, hücumda ise daha da iyi olan bir kanat bekine dönüşüyor. Sezonun bu başındaki gollerine bir yenisini eklemesi nefes aldırıyor.





Spence 5: Çekingen, endişeli ve bir türlü maçın içine giremiyor. Top ayağına geldiğinde hep geriye dönüyor. İlk 11'deki ilk maçı sınıfta kalıyor

(59' Diouf 6: En azından oyuna girişi zor bir anda takımı canlandırıyor. Ancak Bastoni'nin atılması bu hareketliliği bitiriyor ve onu koşmaya, ama geriye doğru koşmaya zorluyor)





Barella 6: İsabet konusunda çok hata yapıyor ama sonunda ortaya koyduğu ekstra koşu ve mücadele, en çok ihtiyaç duyulan anda Inter'in sayısal eksikliği daha az hissetmesini sağlıyor.





Calhanoglu 5: Oyundan alınmasına gözle görülür biçimde kızarak Chivu'ya tepki gösteriyor ancak Rumen teknik direktör doğru kararı veriyor. Çünkü ilk yarının başında az farkla dışarı giden şutunun ardından pres ve savunma desteğinde sık sık geç kalıyor.

(59' Zielinski 6: Basit oynuyor ama oyun kurarken Calhanoglu kadar dağınık değil).





Sucic 5,5: Çok koşuyor, çoğu zaman da boşuna. Pres zamanlamasını yanlış ayarlıyor ve kırmızı kartın ardından gerilimin en yüksek olduğu anda kolayca önleyebileceği bir sarı kart görerek Chivu'yu kendisini değiştirmek zorunda bırakıyor

(73'ten itibaren Luis Henrique 6: Asıl mevkisi hücum kanadı olmasına rağmen maçı dörtlü savunmada bek olarak tamamlıyor. Deneyimsizliğinden kaynaklanan birkaç bocalama yaşıyor ama acaba geleceği bu mevkide mi?)





Dimarco 5,5: Henüz en iyi durumda değil. Bu, 20. dakikadan sonra düşen temposunda da yalnızca ortalarda ve paslarda değil, uzmanlık alanı olan duran toplarda yaptığı basit hatalarda da görülüyor

(59' Bisseck 6,5: Takımın enerjiye ihtiyacı vardı, onda ise fazlasıyla var. 93. dakikaya kadar mücadele ediyor ve fizik gücünü ortaya koyuyor)





Bonny 6: Thuram ile zaman zaman birbirlerinin alanına giriyorlar ama topun oynayabileceği şekilde kendisine ulaştığı az sayıdaki pozisyonda yine de tehlike yaratmayı başarıyor.

(75' Mkhitaryan 6,5: Bastoni'nin kırmızı kartından sonra zorlaşan maçı kazanmak için tecrübe, sakinlik ve soğukkanlılık gerekiyordu; işte profesör sahaya çıkıyor. Carlos Augusto'ya harika bir asist yapıyor, ayağındaki topu kusursuz yönetiyor, tempoyu düşürüp oyunu kontrol ediyor. Thuram'ın asistinde kaçırdığı fırsat ise üzücü)





Thuram 6,5: İyi başlıyor, ardından Inter'in tamamı topu savunmadan hücuma taşımakta zorlanınca yavaşlıyor. Bastoni'nin kırmızı kartının zihinsel açıdan sorun yaratabileceğini anlıyor ve o anda hızlanıp Shakhtar savunmasını peşinden sürüklüyor. Mkhitaryan'a yaptığı asist daha iyi bir sonucu hak ediyordu.





Teknik direktör Chivu 6: İlk tercihleri ikna edici değil. Inter'i hem kendisinin görmek istediği takımdan hem de Brugge maçından sonra kendisinden istenen takımdan uzak. Maçı iyi okuması ise artısı; kulübeden yaptığı değişikliklerle 3 puanı alıyor.