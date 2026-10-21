Josep Martínez 7,5: Kendi bölgesine gelen topları kontrol ediyor ama maçın özet görüntülerinde üç kez yer almayı da hak ediyor. Önce ilk yarının sonunda Bondar'ın kafa vuruşunu kurtarıp maçın dengede kalmasını sağlıyor. Özellikle son bölümde ise önce Newerton, ardından Matvienko karşısında mucizevi kurtarışlara imza atıyor.





Akanji 5,5: Geçen sezonki dev performansından eser yok. Hız karşısında sık sık geçiliyor; daha da önemlisi, kendisi gibi bir oyuncu için sıradan sayılması gereken geriden paslarda ve uzun toplarda hata yapıyor.





Bastoni 4,5: Onu kaçınılmaz olarak Zenica'ya ve İtalya ile yaşadığı felakete götüren bir role dönüyor. Ne yazık ki bu kez de sonu tamamen aynı oluyor. Savunma açısından rolünü iyi oynuyor ama iki dakika içinde gördüğü iki sarı kart, Shakhtar'a inanılmaz bir hediye ve zamanı birkaç ay öncesine döndüren bir dikkatsizlik.





Carlos Augusto 8: Üçlü savunmanın kenarında oynayabiliyor ama Dimarco'nun durumu düşünüldüğünde orada potansiyeli tamamen boşa harcanıyor. İtalyan oyuncu çıkar çıkmaz ileri çıkıyor ve hem iyi savunan hem de daha iyi hücum eden, tüm kanadı kullanan bir beke dönüşüyor. Sezon başından bu yana attığı gollere bir yenisini eklemesi adeta temiz bir nefes.





Spence 5: Çekingen, endişeli ve bir türlü oyuna giremiyor; top ayağına geldiğinde hep geriye dönüyor. İlk 11'deki ilk maçında sınıfta kalıyor

(59' Diouf 6: En azından oyuna girişi, zor bir anda takımı hareketlendiriyor. Ancak Bastoni'nin kırmızı kartı bu ivmeyi kesiyor ve onu koşmaya, hem de geriye doğru koşmaya zorluyor)





Barella 6: Çok sayıda isabetsiz pası var ama sonunda ortaya koyduğu ekstra koşu ve mücadele, Inter'in en çok ihtiyaç duyduğu anda sayısal eksikliği daha az hissetmesini sağlıyor.





Çalhanoğlu 5: Oyundan alınmasına Chivu'ya duyduğu rahatsızlık yüzünden okunarak çıkıyor. Ancak Rumen teknik direktörün kararı yerinde: İlk yarının başında az farkla auta giden şutunun ardından pres ve savunma desteğinde sık sık geç kalıyor.

(59' Zielinski 6: Gösterişsiz oynuyor ama oyun kurarken Çalhanoğlu'ndan daha az dağınık).





Sucic 5,5: Çok koşuyor, ancak çoğu zaman boşuna. Preste zamanlama hataları yapıyor. Kırmızı kartın ardından gerilimin en yüksek olduğu anda kolayca kaçınabileceği bir sarı kart görüyor ve Chivu'yu kendisini değiştirmek zorunda bırakıyor

(73'ten itibaren Luis Henrique 6: Asıl mevkisi hücum kanadı olmasına rağmen maçı dörtlü savunmada geride oynayan bir bek olarak tamamlıyor. Deneyimsizliğinden kaynaklanan birkaç aksama var ama geleceği bu mevkide mi?)





Dimarco 5,5: Henüz en iyi durumda değil. Bu hem 20. dakikadan sonra düşen kondisyonunda hem de oyunundaki kalitede görülüyor. Yalnızca orta ve paslarda değil, uzmanlık alanı olan duran toplarda da basit hatalar yapıyor

(59' Bisseck 6,5: Takımın enerjiye ihtiyacı vardı; onda ise fazlasıyla var. 93. dakikaya kadar mücadele ediyor ve fiziksel gücünü kullanıyor)





Bonny 6: Thuram ile zaman zaman birbirlerinin alanına giriyorlar ama top kendisine oynanabilir şekilde ulaştığı az sayıdaki pozisyonda yine de tehlike yaratmayı başarıyor.

(75' Mkhitaryan 6,5: Bastoni'nin kırmızı kartının ardından zorlaşan maçı kazanmak için deneyim, sakinlik ve soğukkanlılık gerekiyordu; işte profesör bu noktada sahaya çıkıyor. Carlos Augusto'ya nefis bir asist yapıyor, ayağındaki topu kusursuz biçimde kullanıyor, tempoyu düşürüp oyunu kontrol ediyor. Thuram'ın pasında kaçırdığı fırsat ise yazık oluyor)





Thuram 6,5: İyi başlıyor, ardından tüm Inter topu savunmadan hücuma taşımakta zorlanınca o da yavaşlıyor. Bastoni'nin kırmızı kartının zihinsel açıdan sorun yaratabileceğini anlayınca hızlanıyor ve Shakhtar savunmasını peşinden sürüklüyor. Mkhitaryan'a yaptığı asist daha iyi bir sonu hak ediyordu.





Teknik direktör Chivu 6: İlk tercihleri ikna edici değil. Inter'i hem kendisinin görmek istediği takımdan hem de Bruges sonrası kendisinden istenen takımdan uzak. Maçı iyi okuması ise artısı; kulübeden yaptığı değişikliklerle 3 puanı alıyor.