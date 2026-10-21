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Pio Esposito InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter-Shakhtar Donetsk CANLI

Inter
Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi
Inter - Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. hafta mücadelesi Inter-Shakhtar Donetsk maçını takip edin.

Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında yeniden sahaya çıkacak ve saat 21.00'den itibaren San Siro'da Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. İlk 8'e girme yarışına yeniden dahil olmayı uman Cristian Chivu'nun Inter'i için bu karşılaşma şimdiden ya tamam ya devam niteliğinde. Inter, Real Madrid ve Bruges karşısında aldığı iki yenilginin ardından toparlanmak zorunda. İlk iki maçta 4 puan toplayan Arda Turan'ın öğrencileri ise karşılaşmaya daha rahat bir konumda çıkıyor.


INTER-SHAKHTAR

GOLLER: -



  • INTER-SHAKHTAR: MUHTEMEL 11'LER VE MAÇ KÜNYESİ

    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram.

    Teknik direktör: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias.

    Teknik direktör: Arda Turan.

  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

    0' San Siro'daki Giuseppe Meazza'da başlama vuruşu saat 21.00'de


    BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

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