Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında yeniden sahaya çıkacak ve saat 21.00'den itibaren San Siro'da Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. İlk 8'e girme yarışına yeniden dahil olmayı uman Cristian Chivu'nun Inter'i için bu karşılaşma şimdiden ya tamam ya devam niteliğinde. Inter, Real Madrid ve Bruges karşısında aldığı iki yenilginin ardından toparlanmak zorunda. İlk iki maçta 4 puan toplayan Arda Turan'ın öğrencileri ise karşılaşmaya daha rahat bir konumda çıkıyor.





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