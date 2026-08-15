2026/2027 sezonunun resmi başlangıcı Inter için yaklaşıyor; Monza karşısındaki açılış maçı tam 7 gün sonra, 23 Ağustos Cumartesi günü San Siro'da oynanacak. En iyi şekilde hazırlanmak isteyen Inter, bu sezon öncesi dönemin son gerçek hazırlık sınavında bugün saat 19.30'dan itibaren Bari'de, San Nicola'da Real Betis ile karşılaştı. Cristian Chivu'nun öğrencileri için sahadan 1-0'lık, ortaya konan oyuna göre ise çok daha net bir galibiyet çıktı.

Bari'de merak edilen konu, yalnızca dün resmiyet kazanan Spence'in ve Thuram'ın (hâlâ tam olarak hazır değil BURAYA TIKLAYIN) yokluğu değil; daha çok Stones ve Lautaro gibi isimlerin (maça yedek başlayan) ve şu ana kadar hiç süre almayan oyuncuların nasıl bir fizik durum ortaya koyacağıydı. Cevap da tam olarak skor tabelasında geldi; galibiyet golünü İngiliz savunmacı attı. İlk maçında iyi bir performans sergileyen oyuncu, Dimarco'nun asistinde Pavard'ın hava topundaki indirdiği topu ağlara gönderdi.





İlk yarıda topa sahip olma ve orta sahadaki tempo kontrolü açısından daha iyi olan taraf Inter'di; ikinci yarıda ise sahadaki mutlak hakimiyet ve hücumdaki tehlike seviyesi çok daha belirgindi. Takımın çehresini bir kez daha değiştiren isim, Bonny ile birlikte en ilham veren oyuncu olan Federico Dimarco'ydu. Ancak hücum üretkenliği, Valles ile Manu Gonzalez'in kurtarışlarına takıldı; buna bir de skoru gereğinden fazla uzun süre dengede tutan telaş ve isabetsizlik eklendi.











