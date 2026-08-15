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InterGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter, sezon öncesi hazırlık dönemini galibiyetle kapattı: Betis’i 1-0 yendi, Stones ise ilk maçında kalede yer aldı

Inter
Inter - Real Betis
Real Betis
Club Friendlies
Serie A

Sezonun başlamasından önce Inter’in bu sezon öncesindeki son hazırlık maçı, Real Betis’e karşı 1-0’lık galibiyetle sonuçlandı.

2026/2027 sezonunun resmi başlangıcı Inter için yaklaşıyor; Monza karşısındaki açılış maçı tam 7 gün sonra, 23 Ağustos Cumartesi günü San Siro'da oynanacak. En iyi şekilde hazırlanmak isteyen Inter, bu sezon öncesi dönemin son gerçek hazırlık sınavında bugün saat 19.30'dan itibaren Bari'de, San Nicola'da Real Betis ile karşılaştı. Cristian Chivu'nun öğrencileri için sahadan 1-0'lık, ortaya konan oyuna göre ise çok daha net bir galibiyet çıktı.

Bari'de merak edilen konu, yalnızca dün resmiyet kazanan Spence'in ve Thuram'ın (hâlâ tam olarak hazır değil BURAYA TIKLAYIN) yokluğu değil; daha çok Stones ve Lautaro gibi isimlerin (maça yedek başlayan) ve şu ana kadar hiç süre almayan oyuncuların nasıl bir fizik durum ortaya koyacağıydı. Cevap da tam olarak skor tabelasında geldi; galibiyet golünü İngiliz savunmacı attı. İlk maçında iyi bir performans sergileyen oyuncu, Dimarco'nun asistinde Pavard'ın hava topundaki indirdiği topu ağlara gönderdi.


İlk yarıda topa sahip olma ve orta sahadaki tempo kontrolü açısından daha iyi olan taraf Inter'di; ikinci yarıda ise sahadaki mutlak hakimiyet ve hücumdaki tehlike seviyesi çok daha belirgindi. Takımın çehresini bir kez daha değiştiren isim, Bonny ile birlikte en ilham veren oyuncu olan Federico Dimarco'ydu. Ancak hücum üretkenliği, Valles ile Manu Gonzalez'in kurtarışlarına takıldı; buna bir de skoru gereğinden fazla uzun süre dengede tutan telaş ve isabetsizlik eklendi.




  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

    89' POZİSYON - Sucic ceza sahasına girip topu Lautaro’ya açtı, o da Dimarco’ya aktardı: sol ayağıyla sert bir yerden vuruş yaptı ancak Gonzalez bir kez daha kurtardı. Dönen topa Mkhitaryan atıldı ama kötü vurdu ve top az farkla auta gitti.


    82' GOL - Stones ilk maçında golle tanıştı! Mkhitaryan’ın kazandırdığı serbest vuruşta Dimarco topu harika bir şekilde arka direğe gönderdi. Pavard kafayla indirdi, John Stones da dönerek yaptığı vuruşla topu uzak direğin dibinden ağlara yolladı.


    59' Dimarco oyunun yönünü Diouf’a çevirdi, o da bir an gecikmeyle Barella’ya asist yaptı. Baskı altında kalan Barella gelişine kötü vurdu. Top Dimarco’ya geldi, o da sol ayağıyla sert vurdu ama yine kaleciyi geçemedi.


    56' POZİSYON - Bonny için bir başka fırsat. Ceza sahası çizgisi civarında topu alan oyuncu sağ ayağıyla sert ve yerden vurdu ancak Manu Gonzalez’i geçemedi. Kaleci çok iyi uzanarak topu kornere çeldi.


    51' POZİSYON - Sucic dikine Bonny’yi gördü, o da arka direğe ortaladı. Tamamen boş durumdaki Dimarco, topu bekletmeden yeniden ceza sahası ortasındaki Bonny’ye çevirdi. Bonny sol ayağıyla vole denedi ama vuruşu sıkıştırdı ve kaleciyi zorlayamadı.


    49' Pio Esposito dikine gelen pası aldı, "Milito usulü" bir çalım attı ve ardından uzak direğe falsolu bir sağ vuruş yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.


    35' POZİSYON - Calhanoglu topu sağa hafif kaymış bir bölgede, hücum üçte birinde kazandı ve çaprazdan sert bir şut çıkardı. Top, Valles’in sağındaki direği kıl payı kaçtı.


    14' POZİSYON - Bu kez Pepo Martinez’i korkutan isim Antony oldu! Sağdan içeri kat eden kanat oyuncusu, ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla çok sert vurdu. Top yakın direğin dibinden kıl payı auta çıktı. Kaleci, verilen fazla boşluk nedeniyle takım arkadaşlarına tepki gösterdi.


    8' Betis, Fornals’ın ceza sahası dışından çektiği şutla karşılık verdi, Martinez topu yere yatarak kontrol etti.


    6' POZİSYON - İlk gol fırsatı Bonny ile geldi, Inter bu fırsatı harcadı. Fildişi Sahilli forvet önce önde baskıda belirleyici oldu ve Pio Esposito’nun topu kazanmasını sağladı, ancak ardından Barella’nın ortasında kafa vuruşunun zamanlamasını iyi ayarlayamadı ve markajdan kurtulmuş olmasına rağmen topu inanılmaz şekilde üstten auta gönderdi.


    4' Betis sağlık ekibinin, kendi ceza sahası sınırında yerde kalan Hector Bellerin’e müdahale edebilmesi için oyun uzun süre durdu. Oyuncu 9. dakikada oyundan alınacak.


    0' Bari’deki San Nicola’da saat 19.30’da başlangıç düdüğü çaldı.

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  • INTER-BETIS: MAÇ KÜNYESİ

    Inter-Real Betis 1-0


    Goller: 82' Stones (I)


    INTER (3-5-2): J. Martinez (62' Provedel); Bisseck (70' Stones), Bovio (46' Akanji), Bastoni (62' Pavard); Diouf (62' Luis Henrique), Barella (62' Mkhitaryan), Calhanoglu (46' Sucic), Zielinski (70' Stankovic), Carlos Augusto (46' Dimarco); Esposito (84' Iddrissou), Bonny (70' Lautaro).
    Yedekler: Di Gennaro.
    Teknik direktör: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles (46' Gonzalez); Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García (73' Firpo); Facundo Bernal (61' Bouaré), Marc Roca (73' Fidalgo); Antony (61' Pablo Garcia), Fornals (46' Isco), Riquelme (73' Iker); Hernandez (61' Deossa).
    Yedekler: D. Llorente, V. Gomez.
    Teknik direktör: Manuel Pellegrini.


    Hakem: Mastrodomenico

    Sarı kartlar: Pio Esposito

    Kırmızı kartlar: -

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