Inter, Serie A ve Coppa Italia’da çifte zaferin ardından Cristian Chivu’nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu

Tüm beklentileri aşan bir sezonun ardından Inter, Chivu’nun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Haziran 2025’te Primavera takımındaki görevinden A takıma geçen Rumen teknik direktör, önümüzdeki iki yıl geçerli olacak bir sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp, resmi bir açıklama yoluyla şu haberi duyurdu: “Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile sözleşmesini yenilediğini duyurmaktan mutluluk duyar. Yeni anlaşma sayesinde teknik direktör, 2028 yılına kadar Nerazzurri’nin başında kalacak.” Bu gelişme, 21. lig şampiyonluğunu ve 10. Coppa Italia zaferini kazandıkları sezonu temel alarak ilerlemeyi hedefleyen kulübe tam bir istikrar sağlıyor.