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Inter, Serie A ve Coppa Italia’da çifte zaferin ardından Cristian Chivu’nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu
Nerazzurri, iki kupa kazanan teknik direktörünü ödüllendirdi
Tüm beklentileri aşan bir sezonun ardından Inter, Chivu’nun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Haziran 2025’te Primavera takımındaki görevinden A takıma geçen Rumen teknik direktör, önümüzdeki iki yıl geçerli olacak bir sözleşmeyi imzaladı.
Kulüp, resmi bir açıklama yoluyla şu haberi duyurdu: “Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile sözleşmesini yenilediğini duyurmaktan mutluluk duyar. Yeni anlaşma sayesinde teknik direktör, 2028 yılına kadar Nerazzurri’nin başında kalacak.” Bu gelişme, 21. lig şampiyonluğunu ve 10. Coppa Italia zaferini kazandıkları sezonu temel alarak ilerlemeyi hedefleyen kulübe tam bir istikrar sağlıyor.
- Getty Images Sport
Rekor kıran bir ilk sezon
Chivu’nun A takımın başına geçtiği ilk yıl, tam anlamıyla tarihi bir yıl oldu. 58 maç boyunca takımı ezici bir güce dönüştürdü ve bu süreç, ulusal çift kupayla taçlandırıldı. Başarıları lig tarafından da takdir edildi; Lega Calcio Serie A tarafından Sezonun En İyi Teknik Direktörü seçilerek, Avrupa’nın en iyi yeni nesil teknik direktörlerinden biri olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı.
Rumen teknik adam, Inter tarihine adını yazdıran seçkin teknik direktörler grubuna katıldı. Arpad Weisz (1929-30), Alfredo Foni (1952-53), Giovanni Invernizzi (1970-71) ve Jose Mourinho (2008-09) gibi isimlerin izinden giderek, kulüpteki ilk sezonunda Scudetto'yu kazanan beşinci teknik direktör oldu. Ayrıca, Inter tarihinde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak aynı yıl içinde hem lig şampiyonluğunu hem de Coppa Italia'yı kazanan ilk kişi oldu.
Interismo ruhunu yansıtan
Kupaların ötesinde, Chivu kulübün değerleriyle kurduğu derin bağ nedeniyle övgü topladı. Göreve geldiğinde, “gurur, sadakat ve Interismo”yu yol gösterici ilkeleri olarak belirlemişti. Bu felsefe soyunma odasında yankı buldu ve fedakarlık kültürünün oluşmasına yol açtı; bu kültürde teknik direktör, kupa kutlamaları sırasında sık sık oyuncularının ön plana çıkmasına izin vermeyi ısrarla savunuyor.
Liderlik vasıfları, Roma’da kazanılan son Coppa Italia zaferi sırasında en çarpıcı şekilde ortaya çıktı; o, başlangıçta bir adım geri çekilerek takımın podyumu tek başına kutlamasına izin verdi. San Siro’daki Scudetto kutlamalarında da benzer bir alçakgönüllülük sergiledi ve ancak Lautaro Martinez ile takımın geri kalanı tarafından öne itildikten sonra kupayı havaya kaldırdı.
- Getty Images Sport
Lautaro, kusursuz Chivu’yu övüyor
Lautaro, geçen ay Coppa Italia zaferinin ardından Chivu’yu övmüş ve Sport Mediaset’e şunları söylemişti: “Bu bizim için çok anlamlı, çünkü geçen sezon yaşananların ardından tekrar rayına oturmak kolay değildi, ancak gerçekten olağanüstü bir sezon geçirdik. İyi sonuçlar, performanslar ve mücadele gücü sergiledik; bu yüzden, bizim için çok büyük anlam ifade eden bir kupa daha kazanarak sezonu bitiriyor olmaktan gurur duyuyorum.
"Inter hakkında her zaman çok fazla konuşulur, ancak yıllar boyunca başardıklarımıza bakmak gerekir. Yolumuzdan sapmamalıyız; bu da kazandığımız bir kupa daha. Chivu’ya 10 üzerinden 10 verirdik, çünkü bize çok yardımcı oldu."