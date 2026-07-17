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Inter, Serie A’nın dev kulübü İngiltere’li bek oyuncusu Djed Spence konusunda kararını verirken, Tottenham’ın 30 milyon sterlinlik talebini karşılamayı değerlendiriyor
Inter, Dünya Kupası'ndaki performanslarının ardından transfer çabalarını hızlandırdı
Gazzetta’nın haberine göre, Inter, Dünya Kupası’ndaki performansının ardından kanat bek pozisyonunu güçlendirmek için Spence’i öncelikli hedefi olarak belirledi. İngiltere milli takım oyuncusu, topu geri kazanma hızı ve defansif çalışmasıyla kulübün dikkatini çekti; bu da Spence’in Inter’in oynamak istediği yüksek tempolu oyun tarzına uygun olduğu inancını pekiştirdi.
Ancak turnuvadaki performansı, kulüp içinde endişe de yarattı. Inter, Spence’in artan popülaritesinin transfer değerini yükseltip rakip kulüplerin ilgisini çekebileceğinden korkuyor; bu durum, kulüp başkanı Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio’yu planlarını hızlandırmaya itti.
Aynı haberlere göre, Serie A ekibi daha önce başka bir hedef için yaklaşık 21 milyon sterlin artı primler ayırmış olsa da, şimdi teklifini yükseltmeye hazır. Tottenham'ın 25 yaşındaki oyuncu için 30 ila 35 milyon sterlin arasında bir bedel talep etmesi beklenirken, Inter yatırımını artırmaya hazır.
- Getty Images Sport
Chivu yeşil ışık yaktı
Spence’in transferi, savunma oyuncusunun çok yönlülüğünden oldukça etkilendiği bildirilen Chivu’nun tam desteğini alıyor. Romanyalı teknik direktör, kısa süre önce Almanya’ya gitmeden önce kulüp yöneticileriyle bir toplantı düzenleyerek bu transferi gerçekleştirme arzusunu bir kez daha vurguladı. Chivu, Spence’i hem sağ hem de sol kanatta görev alabilecek bir oyuncu olarak görüyor ve bu oyuncunun mevcut kadroda eksik olan taktiksel esnekliği sağlayacağını düşünüyor.
Kulüp sahipleri Oaktree tarafından belirlenen mali kurallar çerçevesinde hareket eden Inter yönetimi, transfer ücreti konusunda “freni bırakmaya” hazır. Henüz ileri aşamadaki bir görüşme olmasa da, Inter’in mali tutumundaki bu değişiklik, kulübün Spence’i önümüzdeki sezon projesinin temel bir parçası haline getirme konusunda ciddi olduğunu gösteriyor.
Milano’da hırsın bedeli
Bu pozisyona yapılan yatırımın artırılması, Nerazzurri’nin hırsının açık bir göstergesidir. Denzel Dumfries’in Jose Mourinho’nun Real Madrid’ine çok ses getiren bir transferle katılması sonrasında Inter, onun yerine tutarlı bir yedek bulmakta zorlanmıştır. Marco Palestra’yı kadroya katma planları umulduğu gibi sonuçlanmamış, Anan Khalaili için yapılan yedek transfer girişimi ise tıbbi muayenede ortaya çıkan bir kalp sorunu nedeniyle trajik bir şekilde raydan çıkmış ve İsrailli milli oyuncunun kariyerinin gidişatını değiştirmiştir.
Alternatifler hâlâ değerlendirme aşamasında olsa da, Spence şu anda aday listesinin en başında yer alıyor. Tottenham ile görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda, Nahuel Molina, Monaco’dan Vanderson ve Strasbourg’dan Guela Doue de yakından takip ediliyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'nın ardından görüşmelerin yapılması bekleniyor
Dünya Kupası sona erdikten sonra resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor; Spence ise İngiltere’nin üçüncülük maçı kadrosunda yer alacak. Inter, oyuncunun Giuseppe Meazza’ya transfer olma konusundaki ilgisi konusunda iyimserliğini koruyor, ancak herhangi bir anlaşma, değer biçimi konusunda sert bir tutum sergilemesi beklenen Tottenham ile bir uzlaşmaya varılmasına bağlı olacak.
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