Gazzetta’nın haberine göre, Inter, Dünya Kupası’ndaki performansının ardından kanat bek pozisyonunu güçlendirmek için Spence’i öncelikli hedefi olarak belirledi. İngiltere milli takım oyuncusu, topu geri kazanma hızı ve defansif çalışmasıyla kulübün dikkatini çekti; bu da Spence’in Inter’in oynamak istediği yüksek tempolu oyun tarzına uygun olduğu inancını pekiştirdi.

Ancak turnuvadaki performansı, kulüp içinde endişe de yarattı. Inter, Spence’in artan popülaritesinin transfer değerini yükseltip rakip kulüplerin ilgisini çekebileceğinden korkuyor; bu durum, kulüp başkanı Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio’yu planlarını hızlandırmaya itti.

Aynı haberlere göre, Serie A ekibi daha önce başka bir hedef için yaklaşık 21 milyon sterlin artı primler ayırmış olsa da, şimdi teklifini yükseltmeye hazır. Tottenham'ın 25 yaşındaki oyuncu için 30 ila 35 milyon sterlin arasında bir bedel talep etmesi beklenirken, Inter yatırımını artırmaya hazır.







