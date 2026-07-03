Piero Ausilio oldukça net konuştu. Francesco Acerbi, Stefan de Vrij ve Matteo Darmian’ın sözleşmelerinin sona ermesiyle aynı anda takımdan ayrılması, Inter’i savunma hattını takviye etmek ve güçlendirmek için kadro açısından da acil önlemler almaya zorluyor. Yaz boyunca takip edilen ilk iki hedef olan Tarik Muharemovic ve Oumar Solet, artık gündemden düşmüş sayılabilir: İlki artık Juventus için en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi; ikincisi ise fiyat sorunu (Udinese, oyuncunun değerini yaklaşık 30 milyon avro olarak belirledi) ve oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle artık öncelikler arasında yer almıyor. Buna karşılık, İngiltere’ye ve Chelsea’den Trevor Chalobah’a yönelen seçenek oldukça somut bir hal aldı; üstelik Premier Lig’den gelecek tek oyuncu o olmayabilir.
INTER, CHALOBAH İÇİN COMO’YA MEYDAN OKUYOR, MENAJERLER MILANO’DA