Juan Pablo Carrizo'nun Inter formasıyla çıktığı 27 maçın ardından, Inter yeni bir Arjantin Milli Takımı kalecisine yönelebilir. Beltran çok beğeniliyor; 31 Aralık 2027'de sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki oyuncu, River Plate'in yeni mücevheri olarak görülüyor. Buenos Aires ekibi, sözleşmeyi yenilemek ve her şeyden önce mevcut 25 milyon dolarlık serbest kalma bedelini 100 milyon dolara çıkarmak için ilk temaslara başladı.





Bu arada Inter'in, Javier Zanetti aracılığıyla şimdiden harekete geçtiği ve Inter başkan yardımcısının oyuncunun gelecek transfer döneminde müsait olup olmadığına dair bilgi istediği belirtiliyor. Ancak Diario UNO'nun aktardığına göre oyuncuyla Manchester United ve Real Madrid de ilgileniyor; yaz aylarında Juventus da ilk bilgi talebinde bulunmuştu.