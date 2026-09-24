Inter’deki Arjantinlilerin hikâyesine yakında yeni bir isim daha eklenebilir. Inter, River Plate kalecisi, 2004 doğumlu, İtalyan pasaportuna da sahip Santiago Beltran’ın peşine düştü. Genç kaleci Juventus, Manchester United ve Real Madrid’in de listesinde yer alıyor.
Inter, Santiago Beltran için Manchester United ve Juventus'a karşı yarışta: kimdir, serbest kalma maddesi ne kadar ve ne zaman ayrılabilir
Juan Pablo Carrizo'nun Inter formasıyla çıktığı 27 maçın ardından, Inter yeni bir Arjantin Milli Takımı kalecisine yönelebilir. Beltran çok beğeniliyor; 31 Aralık 2027'de sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki oyuncu, River Plate'in yeni mücevheri olarak görülüyor. Buenos Aires ekibi, sözleşmeyi yenilemek ve her şeyden önce mevcut 25 milyon dolarlık serbest kalma bedelini 100 milyon dolara çıkarmak için ilk temaslara başladı.
Bu arada Inter'in, Javier Zanetti aracılığıyla şimdiden harekete geçtiği ve Inter başkan yardımcısının oyuncunun gelecek transfer döneminde müsait olup olmadığına dair bilgi istediği belirtiliyor. Ancak Diario UNO'nun aktardığına göre oyuncuyla Manchester United ve Real Madrid de ilgileniyor; yaz aylarında Juventus da ilk bilgi talebinde bulunmuştu.
4 Ekim 2004’te Buenos Aires’in Palermo mahallesinde doğan, İtalyan pasaportuna sahip Arjantinli Santiago Beltran 190 cm boyunda. Ayaklarıyla oyun kurma konusunda becerili, iyi sol ayağını etkili kullanıyor ve şimdiden Arjantin Milli Takımı’nın radarına girmiş durumda.
Hatta 12 yaşına kadar 10 numara olarak oynuyordu ve dersleri nedeniyle tüm denemeleri geri çevirmeyi sürdürüyordu. Daha sonra, reşit olmadan kısa süre önce bir takım arkadaşının sakatlanmasının ardından mevkisini değiştirip kaleye geçti. Onu, River’ın eski kaleci antrenörü Tato Montes keşfetti; altyapıya girmesini sağladı ve tüm aşamalardan geçirdi. Artık Arjantin’de kendini kanıtlamış olan oyuncuyu teknik direktör Scaloni bu uzun milli maç arasında kadroya çağırdı ve ülkesinde ondan, bonservisini yöneten menajerlik şirketini paylaştığı meslektaşı Dibu Martinez’in yeni versiyonu olarak söz ediliyor.
Franco Armani’nin yedeği olarak başlayan sezonu, birinci kalecinin aşil tendonundaki ciddi sakatlığın ardından değişti ve ona forma ile ilk 11 yolunu açtı. Beltran da kötü bir bağ sakatlığını geride bırakmak zorunda kalmıştı; ancak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve Copa Sudamericana’dan elenmeye engel olamasa da takımının temel direklerinden biri haline geldi. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 39 maça çıktı, 34 gol yedi ve 15 kez kalesini gole kapattı. Geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor ve Arjantin ile Inter arasındaki çok iyi geçmişi yeniden canlandırabilir.
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